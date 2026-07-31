Държавният департамент на САЩ възприема Глобалния Юг като основна вътрешна и външна заплаха

/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ и ключови фигури във американската външна политика започнаха официално да използват термина „Трети свят“ (Third Worldism) като наименование на новата основна идеологическа заплаха за Запада. Според анализи в американски издания, концепцията насочва институционалния ресурс на Вашингтон срещу манталитета и координираните действия на страните от Глобалния Юг, като същевременно третира вътрешнополитическите критики в САЩ като отражение на същия феномен.

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Новата терминология във Вашингтон и нейните институционални корени

В дипломатическия апарат на САЩ се наблюдава оформянето на нов понятиен апарат, който цели да запълни идеологическия вакуум, останал след края на Студената война и последвалата трансформация на глобалната система. Държавният секретар Марко Рубио наскоро публично заяви, че кубинският режим в продължение на десетилетия е функционирал като основен спонсор на „движението за Третия свят“ вътре в самите Съединени щати. Тази дефиниция не остана просто медийна фраза – тя вече заема място в официални документи и аналитични доклади на Държавния департамент.

Институционалното оформяне на понятието се свързва с изследователски фигури като Зинеб Рибоа – аналитик от мароканско-еврейски произход, преминала през френската академична система, преди да се установи в водещи мозъчни тръстове във Вашингтон. Според публикация в The American Conservative, именно нейните разработки за "Third Worldism" дават теоретичната рамка, която в момента се възприема от държавната администрация.

Тук обаче възниква сериозен методологически въпрос: доколко една академична конструкция може да се превърне във функционален инструмент за външна политика? Практиката показва, че когато държавната машина започне да формулира абстрактни идеологически врагове, това често сигнализира за липса на конкретна геополитическа стратегия. Концепти като „исламофашизъм“ или „ревизионистки сили“ през последните две десетилетия бързо изгубиха своята аналитична стойност, тъй като не успяха да обяснят комплексността на процесите в Евразия и Близкия изток.

Структура на понятието: От класова борба към географски и расов детерминизъм

Според докладите, цитирани от американски наблюдатели, новата идеологическа конструкция преформулира класическия марксизъм през призмата на противопоставянето между "Богатия Север" и "Бедния Юг". В тази рамка Западът е поставен в позицията на системно виновен субект, от когото се изисква постоянно компенсаторно поведение за историческия колониализъм.

Анализът на Държавния департамент посочва, че държави като Русия, Китай и Иран активно инструментализират този манталитет, за да изграждат коалиции с държавите от Латинска Америка, Африка и Азия. Но най-същественият елемент в новата доктрина е твърдението, че основният фронт на това противопоставяне вече се намира вътре в самите Съединени щати – сред академичните среди, политическите движения и демографските групи, критични към традиционния американски курс.

Но тук числата и фактите започват да се разминават с теорията. Опитът да се консолидира толкова пъстър конгломерат от държави – от монархиите в Персийския залив до социалистическите режими в Латинска Америка – под една обща шапка, изглежда трудно осъществим. Глобалният Юг не представлява монолитна организация с единен HQ или обща доктрина. Търговският оборот между Китай и страните от БРИКС се развива по строго прагматични икономически показатели, а не въз основа на абстрактна идеология против Запада.