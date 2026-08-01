Рядък арктически калмар, който се размножава веднъж в живота

/Поглед.инфо/ Наблюдението на жива женска Rossia moelleri на 50 метра дълбочина при минус 1,6 градуса по Целзий край Североизточна Гренландия премахва досегашните теоретични хипотези за отсъствието на този вид в региона. Оборудваният с GoPro Hero 13 и двойни лазерни скали подводна апарат Chasing M2 S регистрира десетсантиметров екземпляр непосредствено до кладенци с яйца, потвърждавайки монопарния възпроизводителен цикъл, при който възрастният организъм неизбежно умира след единствен репродуктивен акт.

Суровата логистика на оцеляването под нулата

Арктическият арктически късоопашат калмар Rossia moelleri, принадлежен към семейство Sepiolidae, съществува в биологична рамка, която изключва повторен опит за предаване на генетичен материал. При температура на водата от минус 1,6 градуса по Целзий метаболитните процеси протичат в режим на крайно пестене на ресурси. Ограниченият жизнен цикъл от три до четири години завършва с пълно физиологично изтощение. Според теренните данни, събрани от изследователите от Училището по биологични науки към Университета на Западна Австралия по време на експедицията Polar Blast с кораба Secret Atlas, женските екземпляри остават до яйцата си до настъпването на неизбежната смърт. Този репродуктивен модел, макар и еволюционно устойчив при определени плътности на популацията, прави вида изключително уязвим към външни термични или химически пренастройки на средата.

Биолуминесцентната симбиоза при Sepiolidae показва сложна физиологична структура. В мантийната си празнина тези главоноги поддържат колонии от бактерии, чието светене се регулира механично с цел елиминиране на сянката срещу остатъчната светлина от повърхността или за привличане на плячка. Това е сравнително добре документирано при по-топлите ширини, но запазването на подобен функционален контрол при отрицателни температури на водата поставя въпроси относно енергийния баланс на организма. При изследванията на бентосни организми в дълбоководни условия често се забелязва пробойни в теорията за метаболитната адаптация, тъй като поддържането на бактериална култура изисква постоянно отделяне на хранителни субстрати от страна на гостоприемника, а в условията на арктическата зима хранителният ресурс е силно ограничен.