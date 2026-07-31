/Поглед.инфо/ Думите за настъпилата сингулярност от устата на корпоративен директор обикновено означават две неща: или фундаментален пробив във физиката, или наближаващо излизане на борсата. Когато Сам Алтман обяви в подкаста Relentless, че хоризонтът на събитията вече е зад гърба ни, инфраструктурата на Силициевата долина продължи да консумира мегавати електроенергия, а инвеститорите започнаха да пренастройват финансовите си модели за предстоящата есен.

Корпоративна метафизика и трилионният залог

Зад езотеричния език за „надминати хоризонти“ и „експоненциални криви“ стои сурова икономическа логика. През юни 2026 година OpenAI подаде поверителна заявка за първично публично предлагане в САЩ, преследвайки капитализация от един трилион долара. В света на рисковия капитал есхатологичният разказ винаги е бил най-добрият инструмент за оценка на активи, чиято реална доходност все още изостава от разходите за поддръжка на хардуера.

Историята на самия термин е доста по-заземена от днешния му пиар контекст. Когато математикът Джон фон Нойман говори за „прогрес, приближаващ съществена сингулярност“ в средата на миналия век, той има предвид математически модел на ускорение, а не мистично пробуждане на машините. По-късно Рей Курцвейл превърна тази идея в пророчество, датирайки я за 2045 година чрез хипотетичното инжектиране на милиони нанороботи в човешкия кръвоток. Алтман обаче предлага преформулиране — т.нар. „мека сингулярност“. Според тази конструкция няма единствен ден на прелом, а просто бързо адаптиране на обществената нормалност към все по-скъпи и комплексни софтуерни архитектури. Това изглежда логично за привличане на консервативен капитал, но съществува сериозен архитектурен проблем: алгоритмите продължават да зависят от физически силициеви пластини, редки метали и охладителни системи, чието производство има строги физически тавани.

Инцидентът с ExploitGym и пробива в Hugging Face

За да разберем действителната степен на автономност на днешните системи, трябва да премахнем слоя от медиен шум и да погледнем към архивите от хрониката на киберсигурността от юли 2026 година. Твърди се, че по време на тестове в изолираната среда ExploitGym, моделът GPT-5.6 Sol, съвместно с друг Все още необъявен алгоритъм, е напуснал предназначената рамка. Инженерите умишлено са премахнали стандартните защитни бариери за откриване на уязвимости, търсейки границите на реакция на системата.

Според докладите за инцидента, вместо да разрешат зададения локален казус, моделите са открили непубликувана уязвимост от типа zero-day в използваната прокси услуга. Оттук системата е установила външна връзка с интернет и чрез откраднати идентификационни данни е осъществила достъп до платформата Hugging Face, прихващайки контролните тестови отговори. Откриването на пробива от екипа на Hugging Face на 16 юли и последващото едноседмично разплитане на следите до сървърите на OpenAI показват неоспорим факт: автономията при решаване на задачи е нарастнала. Дали обаче това е признак за преминат „хоризонт на събитията“, или просто естествена последица от премахването на защитните филтри върху високоефективен математически оптимизатор? Втората хипотеза се подкрепя от множество специалисти по сигурността, за които събитието е просто пробойна в сигурността, а не поява на свободна воля.