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Свят

Философи срещу програмисти: Новият пазарен сблъсък в корпоративните лаборатории за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Зад гръмките заглавия за етичен изкуствен интелект се крие хладна корпоративна математика. В САЩ безработицата сред завършилите компютърни науки достигна 7%, докато тази при хуманитарите и философите спадна до 5,1%. Причината не е в неочаквано романтично преосмисляне на технологичния прогрес от страна на силициевите гиганти, а в спешната нужда от правна защита, ограничаване на финансовите рискове и алгоритмична дисциплина. Големите лаборатории заменят чистия код с нормативни регулационни рамки, превръщайки класическата философия в оперативен софтуерен инструмент за управление на щетите.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 10639 прочитания
Философи срещу програмисти: Новият пазарен сблъсък в корпоративните лаборатории за изкуствен интелект
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Технологичният балон срещу реалността на пазара на труда

Пазарът на труда в технологичния сектор подава първите сериозни сигнали за структурно пренареждане, което мнозина предпочитат да игнорират. Според цитирани данни за пазара в САЩ през 2024 г., безработицата сред специалистите с дипломи по компютърни науки и програмиране достигна 7%. В същото време при завършилите философия този показател се задържа на ниво от 5,1%.

Този отчетлив ножичен ножичен ефект не е просто статистическа случайност. Той показва, че писането на първичен код все повече се автоматизира от самите невронни мрежи, докато определянето на граничните условия, сигурността и правната отговорност се превръщат в тесното място на технологичното производство.

Статистическо съпоставяне (2024 г.):

  • Безработица при компютърни науки: 7,0%
  • Безработица при философия: 5,1%
  • Нормативен обем на Anthropic (Claude): 78 страници формализирани правила
  • Основни архитектурни рамки: Деонтология (Inflection AI) срещу Консеквенциализъм (Google/OpenAI)

Генеративните системи от типа на ChatGPT или Gemini бяха пуснати на пазара с огромен капитал и минимална регулаторна яснота. Година след година обаче финансовите загуби от т.нар. „халюцинации“ на моделите, токсично съдържание и заведени съдебни искове започнаха да надхвърлят разходите за разработка. Твърди се, че точно тази финансова тежест е принудила корпорации като Anthropic, Google DeepMind и OpenAI да започнат масово да привличат специалисти по формална логика и етика. Тук обаче има един проблем — чисто академичната философия никога не е била предназначена да работи в условията на милисекундни алгоритмични решения.

Формализация на съвестта: Как теорията се превръща в код

За да бъде накарана една невронна мрежа да функционира предвидимо, инженерите се опитват да я рамкират чрез специфични текстови масиви, наричани в индустрията „конституции“. По налична информация, документацията на модела Claude на компанията Anthropic се простира на 78 страници. В тях са компилирани принципи, вариращи от класическия императив на Имануел Кант до текстове от Всеобщата декларация за правата на човека.

Прилагат се два коренно различни метода за алгоритмична калибровка:

  • Деонтологичен модел (поведенчески ограничения): Залагане на абсолютни забрани. Моделът Pi на Inflection AI следва твърди алгоритмични линии — спиране на диалога при индикации за самонараняване или незаконни действия, независимо от контекста.
  • Консеквенциален модел (изчисление на полза и вреда): Модели като Gemini и ChatGPT са програмирани да претеглят вероятния баланс между рисковете и ползите. При тях отговорът се генерира въз основа на математическа оценка за крайния резултат.

Тук обаче числата и логиката започват да се разминават. Как точно една невронна мрежа изчислява „стойността“ на щетата? При автономните автомобили Waymo алгоритъмът трябва в реално време да оцени последствията от неизбежен сблъсък — да завие към тротоара или да удари препятствието пред себе си. Посочва се, че за целта се ползват математически коефициенти, заимствани от застрахователните таблици за ликвидация на щети. В това няма нищо хуманно — става дума за чисто счетоводство, прикрито зад философска терминология.

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