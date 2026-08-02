Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.

/Поглед.инфо/ Инцидентът с взривното устройство на площад „Кудринская“ в Москва, насочен според чуждестранни публикации срещу командира на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко, бележи нова ескалационна фаза в асиметричния сблъсък. Използването на цивилни куриерски доставки и взривни устройства с висок осколочен поразяващ ефект показва структурни пробиви в контраразузнавателния периметър на руската столица. Подобни операции не просто целят физическото отстраняване на висши офицери, а изпращат ясен сигнал за дестабилизация на тила, превръщайки градската социална инфраструктура в зона на директни бойни действия.

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Анатомия на детонацията на площад „Кудринская“

Пораженията пред входната зона на лятната тераса на ресторант „Балзи Роси“ разкриват типичните белези на инженерно подготвено диверсионно устройство. Според наличните данни мощността на експлозива е била в пределите на 1 килограм тротилов еквивалент, комбиниран с готов поразяващ елемент под формата на сачми и метални топчета. Всичко това е събрано в стандартна кутия за куриерска доставка. Подобен дизайн има една основна цел: максимизиране на цивилните и съпътстващите жертви в затворено или полузатворено пространство.

Твърди се, че охранителят на частното събитие е спрял жена куриер, пренасяща пратката, настоявайки за задължителна проверка с куче или металодетектор преди допускане до банкета. Именно в този момент сработва детонаторът.

Тук възникват два основни инженерни сценария за задействане на заряда:

Първи сценарий: Използване на невизуален датчик за отваряне (фотоелемент или контактор на натиск/облекчаване), който задейства взрива в момента, в който капакът на кутията започне да се повдига от проверяващия.

Използване на невизуален датчик за отваряне (фотоелемент или контактор на натиск/облекчаване), който задейства взрива в момента, в който капакът на кутията започне да се повдига от проверяващия. Втори сценарий: Наличие на външен наблюдател („координатор“) в непосредствена близост до площад „Кудринская“, поддържащ оптичен или радиоконтакт с куриера. При прихващането на пратката от охраната и ясния сигнал, че устройството няма да влезе вътре, координаторът задейства дистанционен радиопредавател с криптиран сигнал.

Жертвите на място – охранителят и куриерката – всъщност са поели основната ударна и осколочна вълна. Ако пратката беше внесена незабелязано вътре в залата, където според съобщенията е имало десетки гости от командния състав и оперативните служби, бройката на загиналите щеше да бъде неколкократно по-висока.

Сигналното разузнаване и проблемът с вътрешното изтичане

Основният въпрос около случая на площад „Кудринская“ не е свързан толкова с техническото сглобяване на бомбата, колкото с оперативната информация. Чайко поема командването на Въздушно-космическите сили едва през май, а събитието е обявено като частен юбилей под наслов „Александър – 55“. Организирането на подобно мероприятие с участието на висши офицери от Генералния щаб, разузнавателните служби и депутати изисква висока степен на конспиративност.

Въпреки това, швейцарското издание Neue Zürчер Zeitung разполагаше с подробности за целта и състава на поканените почти едновременно с първите оперативни доклади на руските органи. Нещо повече – информационното покритие в социалните мрежи изпревари официалните съобщения. Блогъри и чуждестранни канали публикуваха видеокадри и координати секунди след взрива.

Тук има важен детайл: за да се организира подобен удар, е необходима спрегната информационна верига. Включваща:

Агент с достъп до списъка с гостите или кетъринг резервациите на „Балзи Роси“. Оперативно потвърждение за пристигането на целевото лице на мястото. Бърза логистика за придвижване на куриера в рамките на тесен времеви прозорец.

Това означава, че противниковото разузнаване разполага с активна и некомпрометирана мрежа от информатори на терен в самия център на Москва, използваща цивилни приложения и нерегулирани канали за комуникация.