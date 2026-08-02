Абонирай се
Свят

Разрушеният мост при Затока и морската блокада: Русия пресича логистиката от НАТО към Одеса

/Поглед.инфо/ Повишената интензивност на ударите срещу критичната украинска транспортна и военна инфраструктура през последните дни показва ясна тенденция към пълно пресичане на западните доставки. Срутването на моста при Затока и поредните щети по логистичните възли около Одеса поставят под сериозен въпрос способността на въоръжените сили на Украйна да поддържат ресурсен баланс. В същото време натискът на западните финансови институции върху Киев да продължава военните действия разкрива икономическия механизъм, задържащ евентуални преговори.

Деж. редактор д-р Румен Петков 44825 прочитания
Разрушеният мост при Затока и морската блокада: Русия пресича логистиката от НАТО към Одеса
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пресичането на дунавския коридор и логистичната примка около Одеса

Нанасянето на повторни поражения върху мостовото съоръжение при Затока в Одеска област — ключова артерия, свързваща украинската железопътна мрежа с румънските граници — бе потвърдено от серия видеоматериали в публичното пространство. Според информация на руски военни наблюдатели, за поражението са използвани както ракети въздух-земя, така и безпилотни апарати от типа „Геран“. Единият от сегментите на съоръжението, по предварителни оценки, е претърпял конструктивни щети, които спират жп трафика за неопределено време.

Тази инфраструктурна точка от години служи за основен канал при транспорта на гориво-смазочни материали и западно оборудване, пристигащи от пристанище Констанца. Блокирането на сухопътната връзка през Буджак съвпадна по време с интензифицирането на ударите срещу сухотоварни съдове в акваторията на Черно море. По данни от руското Министерство на отбраната, през изминалото денонощие са регистрирани поражения върху няколко плавателни съда в пристанищата Одеса и Южни, както и в района на остров Змийски.

В украинските среди веднага се зародиха хипотези за подготвян морски десант. Подобни сценарии обаче изглеждат прекомерно спекулативни на този етап, предвид факта, че за превземане на такъв агломерат е необходима мащабна сухопътна операция, а не просто амфибийна тактика. По-вероятната цел на руското командване е чиста икономическа и военна изолация.

Въздушната война обаче не е еднопосочна. В отговор на руския натиск, украинските сили извършиха опити за атаки с безпилотни апарати в дълбочина на руската територия, като бе съобщено за нанесени щети в района на Саратов и Енгелс. Според непотвърдени официално източници, край Новоросийск е бил атакуван и гражданският кораб „Янина“, собственост на дъщерна структура на „Росатом“. Екипажът бе евакуиран, но инцидентът показва, че войните на изтощение в Черно море тепърва променят правилата на търговското корабоплаване.

Въздушните сблъсъци над Киев и съдбата на системите Patriot

В нощта срещу събота столицата Киев бе подложена на комплексна въздушна атака с използване на балистични ракети и дронове-камикадзе. Твърди се, че една от основните цели са били батареях от американските зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Според източници от оперативните среди, въпросните системи са били пресложени от района на летище „Жуляни“ в нови, закрити позиции в рамките на града, за да се избегне предварително откриване от разузнаването.

Унищожаването на подобни зенитни средства трудно може да бъде потвърдено със 100% сигурност без сателитни снимки с висока резолюция или признание от Пентагона, но интензивността на вторичните детонации в киевските предградия намеква за засегнати складове с боеприпаси или пускови инсталации.

Липсата на достатъчно ракети-прихващачи за Patriot се превръща в системен проблем за украинската ПВО. Административните и лицензионни забавяния от страна на Вашингтон за предаване на нови партиди не са просто политически инат — те отразяват реалния дефицит в складовите наличности на самите държави от НАТО.

Сухопътната динамика: Придвижване в Запорожието и Покровското направление

Наземните операции през последните 24 часа покачват температурата в няколко сектора на фронта. Официално бе обявено поемането на контрол над село Олговка в Харковска област от войскова група „Запад“ и над Любицко в Запорожка област от части на групата „Изток“.

По направлението към Доброполе и Покровск (Красноармейск) руските щурмови групи от групировката „Център“ продължават натиска западно от града. Бойните действия са пренесени в районите на Гришино, Родинское и Новоолександривка.

Тази геометрия на напредване показва стремеж за обхождане на основните украински укрепени пунктове край Мирноград, вместо директен челен щурм.

Фронтовият доклад от военния анализатор Михаил Звинчук („Рибар“) показва, че в източнозапорожкото направление линията остава изключително динамична. Опитите за украински контраатаки при Терновате не са успели да блокират движението на руските части край Лесне. Тактиката на малките маневрени групи, поддържани от рояци FPV-дронове, е заменила мащабните танкови пробиви от миналите фази на конфликта.

И тук излиза въпросът — докога украинският Генерален щаб ще успява да покрива тези пролуки в отбраната при остра липса на свеж личен състав?

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни
Поглед към Китай

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи от Китайската академия на науките и университета „Фудан“ разработиха новата система FuXi-CNOPs, комбинираща изкуствен интелект и физични закони за прогнозиране траекторията на тайфуни. Моделът елиминира границите на стандартните ИИ анализи, идентифицирайки критичните зони, които причиняват отклонения в движението.

02.08.2026 21:30
Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват
Поглед към Китай

Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват

/Поглед.инфо/ Китайската индустрия за онлайн литература отчита мащабен растеж през 2025 г., като общият брой произведения надхвърля 33 милиона, а аудиторията в чужбина достига 250 милиона души. Данните бяха представени от Китайската асоциация на писателите по време на форум в Хъфей.

02.08.2026 21:15
Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи
Поглед към Китай

Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи

/Поглед.инфо/ Китай публикува петгодишен план за развитие на националната си система от кооперативи за доставки и продажби за периода 2026–2030 г. Основната цел на инициативата, ръководена от Общокитайската федерация на кооперативите, е гарантирането на продоволствената сигурност и възраждането на селските райони чрез изпълнението на 18 ключови задачи.

02.08.2026 21:00
Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.
Украйна

Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.

/Поглед.инфо/ Инцидентът с взривното устройство на площад „Кудринская“ в Москва, насочен според чуждестранни публикации срещу командира на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко, бележи нова ескалационна фаза в асиметричния сблъсък. Използването на цивилни куриерски доставки и взривни устройства с висок осколочен поразяващ ефект показва структурни пробиви в контраразузнавателния периметър на руската столица. Подобни операции не просто целят физическото отстраняване на висши офицери, а изпращат ясен сигнал за дестабилизация на тила, превръщайки градската социална инфраструктура в зона на директни бойни действия.

02.08.2026 17:59
Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия
Украйна

Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия

/Поглед.инфо/ Поредният регистриран инцидент в района на Запорожката атомна электроцентрала, при който безпилотен летателен апарат нанесе удар в непосредствена близост до реакторното отделение на трети енергоблок, поставя отново на дневен ред въпросите около физическата и технологичната сигурност на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. По разпространени данни от оператора на централата, засегнат е транспортният проход, свързващ шестте реакторни блока и използван ежедневно от обслужващия персонал. Въпреки че детонация не е последвала и целостта на основните защитни обвивки не е нарушена, експлоатационният режим остава силно уязвим поради пълната зависимост на станцията от единствен външен електропровод с напрежение 330 киловолта, което прави поддържането на охладителните контури критично нестабилно.

02.08.2026 17:53
Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу
Поглед към Китай

Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу

/Поглед.инфо/ На 1 август в град Йонджоу, провинция Хунан, Китайската медийна група (КМГ) организира промоционално събитие, по време на което роботи премериха сили при изпълнение на футболни дузпи. Иновативното състезание съчета науката и технологиите, спорта, интерактивните занимания с публиката и туристическите ресурси на града, като привлече множество граждани и туристи.

02.08.2026 17:39
Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.
Поглед към Китай

Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.

/Поглед.инфо/ На 31 юли Постоянното представителство на Китай към ООН проведе брифинг, посветен на Световната конференция по изкуствения интелект през 2026 г., която се проведе миналия месец в Шанхай. Бяха представени и резултатите от Срещата на високо равнище за глобалното управление на ИИ.

02.08.2026 17:37
Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя
Свят

Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя

/Поглед.инфо/ Връщането на Доналд Тръмп към темата за „сделката за редкоземни ресурси“ с Киев не е просто поредната медийна реплика. Зад думите за „връщане на 300 милиарда долара“ стои студена финансова математика. След като стана ясно, че критичните минерали в Украйна или са под руски контрол, или добивът им е икономически абсурден, Вашингтон пренасочва претенциите си към реалния актив – украинската земя и остатъчната инфраструктура. Киев е изправен пред ултиматум: физическо оцеляване срещу пълна капитулация пред американския капитал.

02.08.2026 17:00