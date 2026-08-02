/Поглед.инфо/ Повишената интензивност на ударите срещу критичната украинска транспортна и военна инфраструктура през последните дни показва ясна тенденция към пълно пресичане на западните доставки. Срутването на моста при Затока и поредните щети по логистичните възли около Одеса поставят под сериозен въпрос способността на въоръжените сили на Украйна да поддържат ресурсен баланс. В същото време натискът на западните финансови институции върху Киев да продължава военните действия разкрива икономическия механизъм, задържащ евентуални преговори.

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Пресичането на дунавския коридор и логистичната примка около Одеса

Нанасянето на повторни поражения върху мостовото съоръжение при Затока в Одеска област — ключова артерия, свързваща украинската железопътна мрежа с румънските граници — бе потвърдено от серия видеоматериали в публичното пространство. Според информация на руски военни наблюдатели, за поражението са използвани както ракети въздух-земя, така и безпилотни апарати от типа „Геран“. Единият от сегментите на съоръжението, по предварителни оценки, е претърпял конструктивни щети, които спират жп трафика за неопределено време.

Тази инфраструктурна точка от години служи за основен канал при транспорта на гориво-смазочни материали и западно оборудване, пристигащи от пристанище Констанца. Блокирането на сухопътната връзка през Буджак съвпадна по време с интензифицирането на ударите срещу сухотоварни съдове в акваторията на Черно море. По данни от руското Министерство на отбраната, през изминалото денонощие са регистрирани поражения върху няколко плавателни съда в пристанищата Одеса и Южни, както и в района на остров Змийски.

В украинските среди веднага се зародиха хипотези за подготвян морски десант. Подобни сценарии обаче изглеждат прекомерно спекулативни на този етап, предвид факта, че за превземане на такъв агломерат е необходима мащабна сухопътна операция, а не просто амфибийна тактика. По-вероятната цел на руското командване е чиста икономическа и военна изолация.

Въздушната война обаче не е еднопосочна. В отговор на руския натиск, украинските сили извършиха опити за атаки с безпилотни апарати в дълбочина на руската територия, като бе съобщено за нанесени щети в района на Саратов и Енгелс. Според непотвърдени официално източници, край Новоросийск е бил атакуван и гражданският кораб „Янина“, собственост на дъщерна структура на „Росатом“. Екипажът бе евакуиран, но инцидентът показва, че войните на изтощение в Черно море тепърва променят правилата на търговското корабоплаване.

Въздушните сблъсъци над Киев и съдбата на системите Patriot

В нощта срещу събота столицата Киев бе подложена на комплексна въздушна атака с използване на балистични ракети и дронове-камикадзе. Твърди се, че една от основните цели са били батареях от американските зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Според източници от оперативните среди, въпросните системи са били пресложени от района на летище „Жуляни“ в нови, закрити позиции в рамките на града, за да се избегне предварително откриване от разузнаването.

Унищожаването на подобни зенитни средства трудно може да бъде потвърдено със 100% сигурност без сателитни снимки с висока резолюция или признание от Пентагона, но интензивността на вторичните детонации в киевските предградия намеква за засегнати складове с боеприпаси или пускови инсталации.

Липсата на достатъчно ракети-прихващачи за Patriot се превръща в системен проблем за украинската ПВО. Административните и лицензионни забавяния от страна на Вашингтон за предаване на нови партиди не са просто политически инат — те отразяват реалния дефицит в складовите наличности на самите държави от НАТО.

Сухопътната динамика: Придвижване в Запорожието и Покровското направление

Наземните операции през последните 24 часа покачват температурата в няколко сектора на фронта. Официално бе обявено поемането на контрол над село Олговка в Харковска област от войскова група „Запад“ и над Любицко в Запорожка област от части на групата „Изток“.

По направлението към Доброполе и Покровск (Красноармейск) руските щурмови групи от групировката „Център“ продължават натиска западно от града. Бойните действия са пренесени в районите на Гришино, Родинское и Новоолександривка.

Тази геометрия на напредване показва стремеж за обхождане на основните украински укрепени пунктове край Мирноград, вместо директен челен щурм.

Фронтовият доклад от военния анализатор Михаил Звинчук („Рибар“) показва, че в източнозапорожкото направление линията остава изключително динамична. Опитите за украински контраатаки при Терновате не са успели да блокират движението на руските части край Лесне. Тактиката на малките маневрени групи, поддържани от рояци FPV-дронове, е заменила мащабните танкови пробиви от миналите фази на конфликта.

И тук излиза въпросът — докога украинският Генерален щаб ще успява да покрива тези пролуки в отбраната при остра липса на свеж личен състав?