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Свят

Русия формира гражданско-военни мобилни групи срещу украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари с безпилотни летателни апарати срещу промишлени и енергийни обекти в дълбокия тыл на Руската федерация, регионалните власти задействаха механизми за териториална отбрана. Чрез съвместни договори с Министерството на отбраната, местни жители, общински служители и сили от БАРС се организират в мобилни огневи групи (МОГ). В съчетание със стари зенитни системи, оптико-електронни модули "Циклоп" и дронове-прехващачи "Йолка", тези подразделения поемат статистическото натоварване по охраната на гражданската инфраструктура.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9800 прочитания
Русия формира гражданско-военни мобилни групи срещу украинските безпилотници
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ПВО "на парче": Прехвърлянето на задачи от регулярната армия към регионите

Ако изчистим официалните съобщения от патриотичния шум, се разкрива конкретна прагматична картина: военното командване в Москва е принудено да търси решения за недостига на конвенционални средства за ПВО около обектите от регионално значение. Комплексите С-300, С-400 и "Панцирь-С1" са приоритетно разпределени на фронта или около стратегически съоръжения от национално значение. Заводът за преработка на петрол в Башкортостан или логистичните възли в Краснодарския край остават открити за нисколетящи, бавноподвижни цели с голям обсег.

Според информация в руски източници, решението е намерено в институционалната рамка на договорите с Министерството на отбраната (МО), но с клауза за задължително териториално базиране. Доброволците, подписващи тези споразумения, получават допълнително възнаграждение от порядъка на 50 000 рубли месечно, като им се гарантира, че няма да бъдат изпращани на линията на съприкосновение в Украйна.

Тази административна схема решава два проблема едновременно. Първо, дава се законно основание за въоръжаване на цивилни лица с автоматично и зенитно оръжие. Второ, спестява се финансов и човешки ресурс на редовната армия. В Липецка област в тези групи публично се включиха зам.-губернатори и общински кметове — ход, който носи колкото PR стойност за местната администрация, толкова и показател за степента на тревожност сред местния елит.

Обаче тук възниква въпрос, който администраторите в Москва предпочитат да не подчертават: доколко един чиновник или цивилен работник, минал кратък курс на обучение, може да бъде ефективен елемент от ешелонирана противовъздушна отбрана?

Техническият състав: Зенитен архив и модерни оптични модули

Замисълът за използване на мобилни огневи групи (МОГ) не е нов. Украинската страна приложи същата тактика още през 2022–2023 г. за отблъскване на нощните атаки с БПЛА тип "Геран/Шахед". Сега руското командване огледално копира тази структура, но я адаптира към собствената си материална база.

Основният транспорт на тези екипи са обикновени пикапи и високопроходими камиони. По отношение на огневата мощ се разчита на консервация, извадена от складовете:

  • Тежки картечници ДШК (12.7 мм) и НСВ "Утьос";
  • Сдвоени и четирицевни зенитни установки ЗПУ-2 и ЗПУ-4 (14.5 мм);
  • Автоматични зенитни оръдия ЗУ-23-2 (23 мм);
  • В отделни случаи — модернизирани варианти на картечници СГ-43 и зенитни модификации на "Максим".

Стволовата артилерия от този тип има един основен недостатък: ниска ефективност през нощта и при липса на автоматизирано целеуказване. Обикновеният визуален контакт с нощни прицели или прожектори дава ограничен процент успеваемост срещу малки пластикови или въглеродни цели, каквито са съвременните далекобойни дронове.

Според публични изявления на руски експерти, компенсацията на този дефект се търси чрез интегрирането на изкуствен интелект и специализирани модули. Споменава се системата "Циклоп", която представлява въртяща се платформа с оптико-електронна система (ОЕС) и пускови контейнери за дронове-прехващачи "Йолка".

Твърди се, че "Циклоп" идентифицира цели с размах на крилете около 2 метра на разстояние до 3 километра. Данните могат да се получават директно от регионалните радиолокационни станции, което на теория включва цивилния пикап в общата мрежа за въздушна обсервация.

Но тук има техническо разминаване. Картечният огън има ефективен обсег срещу малоразмерни БПЛА от порядъка на 500 до 800 метра. Ако системата за откриване "Вижда" на 3 километра, а оръжието на пикапа "Стига" до 800 метра, прозорецът за реакция на нетрениран разчет е броени секунди.

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