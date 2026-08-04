Американски тийнейджъри на образователна екскурзия и обмен в Китай

/Поглед.инфо/ Делегацията „Флай Тигърс: Приятелство и наследство“ от САЩ посети Китай, за да проведе образователни и обменни дейности. По време на посещението американските тийнейджъри посетиха Забранения град, за да се докоснат до дълбокото културно наследство на китайската цивилизация, разгледаха националния стадион „Гнездо“ и други забележителности, за да усетят съвременната енергия на Пекин – „града на две олимпиади“, и посетиха новия район „Сюнан“, за да се запознаят с плановете за бъдещето.

Като част от поредицата от дейности „Летен образователен лагер на „Флай Тигърс“ в Китай 2026“, делегацията се състоеше от около 80 души, сред които роднини на ветерани от „Флай Тигърс“ и учители и ученици от училището „Флай Тигърс“.

По време на посещението американските тийнейджъри общуваха и взаимодействаха с китайски младежи, като играха мачове, разговаряха за образование и разглеждаха научни и технологични постижения. Ентусиазмът, самоувереността и широкият мироглед на китайските младежи оставиха дълбоко впечатление у тях.