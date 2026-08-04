Американски тийнейджъри на образователна екскурзия и обмен в Китай

Като част от поредицата от дейности „Летен образователен лагер на „Флай Тигърс“ в Китай 2026“, делегацията се състоеше от около 80 души, сред които роднини на ветерани от „Флай Тигърс“ и учители и ученици от училището „Флай Тигърс“.
По време на посещението американските тийнейджъри общуваха и взаимодействаха с китайски младежи, като играха мачове, разговаряха за образование и разглеждаха научни и технологични постижения. Ентусиазмът, самоувереността и широкият мироглед на китайските младежи оставиха дълбоко впечатление у тях.