Абонирай се
Поглед към Китай

До 2030 г. Шанхай ще се превърне във водещ световен модерен морски град

Официално бе публикуван и въведен в действие „15-ият петгодишен план за развитие на морското стопанство на Шанхай“. Според плана до 2030 г. Шанхай ще се превърне във водещ световен модерен морски град и водеща зона за изграждане на морска сила с китайски характеристики.

4871 прочитания
До 2030 г. Шанхай ще се превърне във водещ световен модерен морски град
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Според плана през 2025 г. брутният морски продукт на града достига 1,11 трилиона юана, което представлява 10% от националния брутен морски продукт, като продукцията на единица морска площ ще бъде на първо място в страната. До 2030 г. добавената стойност на морските индустрии на Шанхай ще бъде не по-малко от 350 милиарда юана. За тази цел Шанхай ще изгради индустриален клъстер от световна класа за корабостроене и морско инженерно оборудване, ще укрепи нововъзникващите индустрии като морската нова енергия, морската електронна информация и морската биомедицина, ще насърчи изграждането на национална голяма научна и технологична инфраструктура, като например мрежата за научно наблюдение на морското дъно, и ще добави не по-малко от три нови платформи за морски иновации на високо ниво.


Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

САЩ разполагат оборудване в Гренландия въпреки съпротивата на Дания
Европа

САЩ разполагат оборудване в Гренландия въпреки съпротивата на Дания

/Поглед.инфо/ Американски компании започнаха разполагането на тежко сондажно оборудване в източната част на Гренландия, заобикаляйки мораториума върху добива на фосилни горива. Докато Копенхаген и местните власти в Нуук декларират, че островът не се продава, фактическият контрол върху ресурсите преминава в американски ръце чрез прекупуване на стари лицензи. Ситуацията се усложнява от кадрово прегрупиране в датските медии и геополитическите приоритети на Дания в Източна Европа.

04.08.2026 22:20
Развитието на провинция Шаанси в „Из Китай с Павел“
Поглед към Китай

Развитието на провинция Шаанси в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ продължаваме да ви запознаваме с развитието на провинция Шаанси. Днес ще видим древният град Чънлу, който е превърнат в рай за любителите на порцелана, поради своите самобитни пещерни жилища и работилници. Чънлу се намира до областния град Тунчуан, който се смята за столицата на порцелана по Пътя на коприната и мястото, в което е роден легендарният лекар Сун Симяо от времето на династия Тан. В Тунчуан е построен музей за традиционна китайска медицина.

04.08.2026 22:15
Японската Национална разузнавателна служба е предизвикателство към следвоенния международен ред
Поглед към Китай

Японската Национална разузнавателна служба е предизвикателство към следвоенния международен ред

/Поглед.инфо/ На 31 юли Япония официално създаде Национална разузнавателна служба, което предизвика широко международно внимание. В същия ден се проведе и първото заседание на Националния разузнавателен съвет, ръководен лично от министър-председателя Санае Такаичи. Японското правителство заяви, че целта е да се координират разузнавателните структури и да се противодейства на предполагаеми шпионски заплахи. Според редица наблюдатели обаче този ход представлява предизвикателство към следвоенния международен ред.

04.08.2026 21:45
Китай си поставя за цел 50% от електроенергията да е от нефосилни източници до 2030 г.
Поглед към Китай

Китай си поставя за цел 50% от електроенергията да е от нефосилни източници до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай си поставя за цел 50% от електроенергия да е от нефосилни източници до 2030 г., става ясно от национален план, публикуван съвместно от Държавната комисия за развитие и реформи и Националната енергийна администрация.

04.08.2026 21:30
Вицепремиерът Александър Пулев: Китай е стратегически партньор с огромен потенциал за инвестиции, технологии и индустриално сътрудничество
Поглед към Китай

Вицепремиерът Александър Пулев: Китай е стратегически партньор с огромен потенциал за инвестиции, технологии и индустриално сътрудничество

/Поглед.инфо/ Това каза българският вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на срещата му с Н.Пр. Дай Цинли –извънреден и пълномощен посланик на КНР в България. „Искаме отношенията между България и Китай да се развиват на основата на конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство“, подчерта още българският вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

04.08.2026 21:15
Тази година в Китай са открити над 100 нови международни въздушни товарни линии
Поглед към Китай

Тази година в Китай са открити над 100 нови международни въздушни товарни линии

/Поглед.инфо/ От началото на тази година, в отговор на промените в международното търсене, броят на международните въздушни товарни линии в страната непрекъснато нараства. Според статистиката на Отдела за въздушна логистика към Китайската федерация по логистика и снабдяване, през юли в страната са открити общо 11 нови международни въздушни товарни линии. През 2026 г. в страната са открити 103 нови международни въздушни товарни линии, като седмично са добавени 229 двупосочни полета.

04.08.2026 21:00
Симеон Миланов: Следващата украинска провокация може да бъде в Полша или Прибалтика! Светът е на ръба!
Свят

Симеон Миланов: Следващата украинска провокация може да бъде в Полша или Прибалтика! Светът е на ръба!

/Поглед.инфо/ В това интервю разговарям със Симеон Миланов за една от най-коментираните публикации на западните медии – твърдението, че Владимир Зеленски е убедил Доналд Тръмп, че Украйна може да победи Русия. Какво стои зад подобни внушения? Защо информационната война става все по-важна от бойните действия? Обсъждаме дали НАТО запазва вътрешното си единство, какво означават украинските удари срещу ирански и казахстански интереси, възможна ли е нова голяма провокация в Европа и защо кризата в Близкия изток вече влияе пряко върху украинския конфликт. Разговорът търси връзките между отделните събития и поставя въпроса дали светът навлиза в етап, в който старият международен ред окончателно отстъпва място на нов баланс на силите.

04.08.2026 18:30