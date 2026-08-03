Класна стая в планината | Епизод 2: Домашното посещение

/Поглед.инфо/ Анализът на оперативната обстановка по линията на съприкосновение към края на юли 2026 година очертава сериозна промяна в динамиката на военните действия. Според редица чуждестранни военни наблюдатели и публикувани сводки, юли се превърна в месеца с най-интензивно териториално преразпределение от началото на конфликта през 2022 година. Фокусът на събитията внезапно се измести към Добропилското направление и граничните сектори в Харковска и Сумска област, където инженерно укрепените райони бяха подложени на нов тип комбиниран натиск. Заобикалянето на главните укрепнения, изградени около промишлените зони и мините, показва фундаментална промяна в маневрената тактика, която поставя под изпитание цялата логистична артерия в Донбас.

04.08.2026 06:23