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Извънземни технологии или визуален анахронизъм: Какво всъщност крият архивите

/Поглед.инфо/ Въпросът за древните космически полети и така наречената палеоастронавтика отдавна е преминал границата между сериозния критичен анализ и откровената пазарна белетристика. Когато пресеем романтичния шум на хипотезите, оставаме със суровата реалност на археологическия пласт, металургичните лимити и физиката на материалите. Всяко твърдение за междузвездни пътувания през бронзовата ера катастрофира при първия сблъсък с логистиката, въглеродното датиране и липсата на промишлена инфраструктура.

Деж. редактор Александра Докова 2790 прочитания
Извънземни технологии или визуален анахронизъм: Какво всъщност крият архивите
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Всеки път, когато някой започне да сглобява теории за древни ракетни площадки въз основа на приказна фолклористика или архитектурни форми, в архивите на сериозната история умира по един чиновник. Твърдението, че човечеството е рестартирано от космическа цивилизация до каменната ера, звучи привлекателно за всеки, който е спестил усилията да проучи реалните производствени вериги на античността. Превръщането на приказните метафори за „тридесетото царство“ в картографски и астрономически координати е методологически абсурд, който игнорира текстологичния анализ на лингвистите от последните два века.

Митологичната топография срещу въглеродния анализ

Да започнем с приказките и шумерските текстове. Когато в епичния текст за царя на Киш – Етана, датиран от раннодинастичния период на Месопотамия, се описва полет на гърба на орел, палеоастронавтите виждат ракетна степен. Архиварът обаче вижда метафора за владетелска власт и божествена легитимация, аналогична на епичните текстове от Еламите в днешен Иран около 2700 г. пр.н.е. Изграждането на хипотеза върху алегории е продукт на интелектуална мъгла, която се разсейва бързо при прегледа на археологическия контекст.

Шумерската и акадската иконография, регистрирана в британски и немски разкопки от началото на XX век, използва строга канонична символика. Орелът е слънчев символ, а не летателен апарат с реактивна тяга. Ако подобна технология бе съществувала, къде са нейните странични продукти? Производството на един-единствен метален корпус изисква доменни пещи, рафиниране на руда, химическа индустрия и сложна логистична мрежа. По археологическите пластове от бронзовата ера откриваме оловна шлака, бронзови брадви, керамика и остатъци от органични горива, но нито един грам титанова сплав или синтетичен полимер.

Така наречените „вимани“, описвани в индийските текстове като „Махабхарата“ или „Рамаяна“, често биват цитирани като доказателство за антично корабостроене. Проблемът е, че най-цитираният текст за тяхната конструкция – „Вайманика Шастра“, не е древен ведически паметник, а текст, съставен между 1918 и 1923 г. от Субрая Шастри чрез така нареченото „психическо писане“. През 1974 г. екип от инженери по аерокосмическа техника от Индийския научен институт в Бангалор публикува детайлен технически анализ на описанията в този ръкопис. Заключението им е категорично: описаните конструкции са аеродинамично неспособни да летят, а заложените механизми са физически неизпълними.

Архитектурни форми и оптични илюзии

Често се посочва паралелът между православните църкви и съвременните ракети. Куполните конструкции на руската църковна архитектура, развили се след покръстването през 988 г. и заимствани от византийския канон, имат съвсем прозаична строителна логика. Луковицата (луковичният купол) е инженерен отговор на климатичните условия в Северна и Източна Европа – тя не задържа тежките зимни снегове, предотвратявайки срутването на покривната конструкция, и осигурява по-добро разпределяне на тежестта върху носещите каменни зидове.

Визуалната прилика с ракетен двигател или реактивно дюза е продукт на съвременния парейдоличен синдром – склонността на човешкия мозък да вижда познати форми в напълно незаслужаващи това обети. По същия начин фреските от манастира Дечани в Косово, изографисани около 1350 г., изобразяват слънцето и луната с персонифицирани ангелски фигури вътре в тях, което е стандартен византийски иконографски похват за разпятието, а не пилоти в космически капсули.

Така нареченият „Астронавт от Паленке“ – капакът на саркофага на майанския владетел К'инич Ханааб Пакал, открит от Алберто Рус Луилие през 1952 г. в Храма на надписите, претърпява същата съдба на свръхинтерпретация. Маялистите, които разчитат писмеността на мая от десетилетия, ясно идентифицират компонентите на релефа: Световното дърво (Яшче), подземието Шибалба, чудовището на подземния свят и падащия в папратовите корени владетел. Да виждаш кислородна маска в носния накит на Пакал е пробойно тълкуване, което игнорира цялата иконография на преколумбова Мезоамерика.

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