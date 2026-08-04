По думите му конфликтът, независимо дали е в квартал, град, държава или между държави, е като възникнала болест. „Ние ще защитим границите си, но няма да се стремим към разширяване на войната или към нейното продължаване. Трябва да се стремим да изградим едно здраво общество, за да не се изкуши врагът да проникне в него, да разкъса социалната ни структура и да я унищожи“, каза още иранският президент.
Масуд Пезешкиан: Иран ще защити територията си и няма да се стреми към разширяване на войната
/Поглед.инфо/ Иран ще защити територията си, но няма да се стреми към продължаване или разширяване на войната, заяви президентът на Иран Масуд Пезешкиан.
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/Поглед.инфо/ Това каза българският вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на срещата му с Н.Пр. Дай Цинли –извънреден и пълномощен посланик на КНР в България. „Искаме отношенията между България и Китай да се развиват на основата на конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство“, подчерта още българският вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.04.08.2026 21:15
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Симеон Миланов: Следващата украинска провокация може да бъде в Полша или Прибалтика! Светът е на ръба!
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