Как една глинена матрица пренаписва икономиката на Първия храм

/Поглед.инфо/ Откриването на фрагмент от керамична леярска форма в музейния комплекс „Кулата на Давид“ пренарежда хипотезите за занаятчийската инфраструктура в древния Йерусалим. Артефактът, датиран от периода на Първия храм, потвърждава съществуването на организирано местно производство на антропоморфни пластики. Досега масовият фрагментарен материал оставяше отворен въпроса дали тези предмети са били вносен лукс или ежедневна конвекционална стока. Физическите следи от матрицата показват висока степен на стандартизация и технологична зрялост на локалните работилници в Юдея.

В археологията най-големият проблем рядко са самите предмети, а липсата на производствената инфраструктура, която ги е създала. Години наред израелските архиви и складове се пълнеха с хиляди натрошени глинени торсове и глави от епохата на Юдейското царство. Теориите се лутаха между финикийски внос, култ към домашните божества и чисто търговски транзит. Находката от музейния комплекс „Кулата на Давид“ обаче заковава материален факт, който трудно може да бъде заобиколен. Разкопките под ръководството на Израелската агенция за антики изкараха от стратиграфските слоеве на VIII-VI век пр.н.е. нещо далеч по-ценно от готова фигурка: матрицата, с която са били щамповани.

Артефактът представлява вдлъбнат отпечатък от женско лице с изненадващо ясна геометрия – изразени скули, брадичка и характерна прическа с редици от ситни къдрици. След почистването на глинения негатив в лабораторията под надзора на специалистката по керамика Тамар Гонен, майстор-реставраторът Слава Калиндухов реализира позитивно отливане. Резултатът е прецизно повторение на десетките статуетки, намирани из целия регион. Това физически доказа, че йерусалимските занаятчии не просто са сглобявали вносни детайли, а са притежавали завършен производствен цикъл на място.

Технологичният лимит на масовото производство

Конструкцията на тези антропоморфни пластики, известни в научната литература като „юдейски колонни фигурки“, разкрива суров инженерно-занаятчийски прагматизъм. Стволът на тялото се е оформял на ръка като куха или плътна глинена колона, докато лицевата част се е притискала в калъп и впоследствие е била залепяна към основата с влажна глина преди изпичането. Физическото напрежение при съхненето на двете части с различна плътност прави структурната връзка около шията изключително крехка. Не е изненада, че огромното мнозинство от находките са открити счупени именно в тази точка.

Стратиграфските данни показват, че тези предмети с височина между 15 и 18 сантиметра не са били ексклузивен атрибут на елита. Тяхното присъствие в частни домове, стопански помещения, насипи на градски улици и обикновени погребални съоръжения говори за достъпност и високи производствени тиражи. Останките от полихромна минерална боя – червена, жълта и черна – свидетелстват, че след изпичането продуктите са минавали през бързо и евтино повърхностно оцветяване.

Култова прагматика срещу централизираната догма

Текстовите източници и официалната хроника от периода на царете Езекия и Йосия разказват за централизация на култа и системно унищожаване на местните светилища. Радиовъглеродните дати и археологическата реалност на терен обаче показват съвсем друга картина. Докато държавният апарат се е опитвал да наложи монотеистичен монопол в централния храм, масовото производство на женски фигурки в йерусалимските работилници не е спирало.

Основната хипотеза в изследванията свързва женските изображения с иконографията на Ашера – семитската богиня на плодородието и защитата. Дали населението ги е възприемало като богослужебни предмети, или просто като битови амулети за здраве и раждане, остава въпрос на интерпретация. Противоречието тук е физическо: в самия административен център на царството е съществувал бранш, който е захранвал вътрешния пазар с предмети, официално забранени от религиозните реформи. Очевидно икономическата логика и народната необходимост са надделявали над кралските декрети.

В изследването на археологическата инфраструктура на древния Левант често се пропуска фактът, че занаятчийските квартали са функционирали при строго определени суровинни лимити. Наличието на калъп в района на днешната Цитадела показва, че локалните глинени находища са били напълно достатъчни за поддържане на масово производство. Подобни изводи се припокриват с констатациите при разкопките на древните търговски постове в Юдейската пустиня, където аналогични керамични стандарти потвърждават централизираната дистрибуция на занаятчийска продукция от столицата към периферията.

Скептицизмът спрямо пълното разбиране на функцията им остава задължителен. Генералният директор на музея „Кулата на Давид“, Ейлат Либер, посочва значението на находката като пряка връзка с занаятчийското минало на града, но самият артефакт поставя повече въпроси за вътрешното разделение на труда, отколкото дава елегантни отговори. Интелектуалната мъгла около точните ритуали в юдейския дом от VIII век пр.н.е. няма да се вдигне само с една керамична матрица. Находката обаче разчиства поне една пробойна в теорията – Йерусалим не е бил просто консуматор на чужда култура, а активен производствен център с добре развита пазарна логистика.