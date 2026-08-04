/Поглед.инфо/ През есента на 1856 г. Александър Горчаков изпраща циркуляр до посолствата, от който историята е запазила изречение и половина: „Русия не е гневена, Русия се съсредоточава.“ Формулата се ражда от поражението. Кримската война е загубена, Черноморският флот е потопен, а южните граници са разоръжени съгласно условията на Парижкия договор. Горчаков предлагает да не се отмъщава, а да се събират сили. През 2026 г. Сергей Лавров коригира тази формула, въвеждайки термина „здравословен гняв“. Външнополитическата реторика на Москва претърпява структурна промяна, която изисква детайлен архивни и икономически анализ, за да се разбере доколко реалната ресурсно-логистична база съответства на декларираната твърдост.

От сдържаността на XIX век до публичния натиск през 2026 г.

Сдържаността на канцлера Горчаков се гради върху мълчанието. Концентрацията след Кримската война предполага, че никой няма да познае намеренията на Санкт Петербург, докато не се демонстрира конкретният резултат на терена. През 1871 година, възползвайки се от Френско-пруската война и пълното блокиране на френските дивизии, руската дипломация просто нотифицира великите сили за отмяната на ограниченията в Черно море. „Здравословният гняв“, обявен от Сергей Лавров в интервюто за ТАСС през 2026 година, е структуриран по коренно различен начин. Той изисква намерението да бъде заявено незабавно, силно и с ясно изразена публична компонента. Това е публична демонстрация на решимост за използване на сила, а не тихо трупане на батальони, артилерийски барут и златен резерв.

Разликата тук не е козметична, а изцяло прагматична. Мълчаливата сила запазва оперативното си пространство за маневриране. Врагът не знае къде точно преминава червената линия и е длъжен да калкулира риска с повишени коефициенти на сигурност. Сила, която декларира гнева си на висок глас, частично пропилява тази свобода. Линията се очертава публично, което прави всяка последваща тактическа отстъпка вътрешнополитически скъпа. Формулата от 2026 година разменя част от това маневрено пространство за вътрешна мобилизация. Това е сигнал, адресиран не толкова към Вашингтон или Брюксел, колкото към собствения дипломатически корпус и държавния апарат.

Концентрацията от 1856 година беше стратегия на държава, която знае своите технологични и финансови дефицити след падането на Севастопол. Днешният „здравословен гняв“ се позиционира като форма на сила. Но самата нужда от създаване на нови мобилизиращи езикови конструкции показва, че реалната материя на терен е по-близо до изтощителната позиционна война от миналия век, отколкото на дипломатите им се иска да признаят.

Урокът от базата Елмендорф-Ричардсън: Логистика на устните обещания

Практическата рамка на новата втвърдена позиция стъпва върху конкретно събитие. На 15 август 2025 г. във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън близо до Анкъридж се провежда тричасова среща на върха. Делегациите разглеждат картата на Източна Европа и въпросите на сигурността, но си тръгват без подписан меморандум или комюнике. В годишния доклад на руското Министерство на външните работи се говори за постигнати „разбирателства“, докато американската страна официално третира преговорите просто като проучвателен разговор без правно обвързваща стойност.

Разчитането на устни „разбирателства“ без съставяне на двуезичен протокол, без присъствието на технически екипи и без ясен механизъм за верификация е фундаментална грешка в класическата дипломатическа практика. За разлика от 1945 г. в Ялта, където всеки параграф е обезпечен с дислокация на армейски корпуси и конкретен тонаж на доставки, днешните разговори в Анкъридж остават да висят във въздуха. Призивът „първо провери“ не е някакво ново откровение, а елементарна дипломатическа хигиена, която е трябвало да бъде приложена още преди кацането на правителствените самолети в Аляска.

Компромиси, отстъпки и физическите дадености на терена

Бащата на политическия реализъм Ханс Моргентау още през миналия век формулира ясната разлика между компромис и отстъпка. Държава, която търгува твърди териториални или военни активи срещу абстрактни декларации за намерение, прави стратегическа грешка. Позицията на Москва, според която замразяването на конфликта без премахване на коренните причини е просто пауза преди следващия сблъсък, има своята логическа последователност.

Проблемът се крие във физическата обратимост на процесите. За едната страна „коренните причини“ и променените граници са обявени за факти, които не подлежат на преразглеждане. За другата страна и нейните западни тилови доставчици, самото присъствие на чужди woйски е променлива, която може да бъде коригирана чрез продължително изтощаване на индустриалния потенциал и жп мрежите. И двете страни декларират готовност за компромис, но дефинират термина по начин, който за противника означава пълна капитулация. Проверката изисква общи критерии, а такива в момента липсват в архивите на преговорите.