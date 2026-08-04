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Свят

Ударите по Одеска област и спътниците „Рассвет“: Защо румънската граница се превръща в новата логистична тапа на Украйна

/Поглед.инфо/ Срутването на мостовите съоръжения в южната част на Одеска област и въвеждането на нови комуникационни спътникови системи маркират нов етап в противопоставянето. Докато логистичните връзки към румънската граница са подложени на системен натиск, технологичният двобой между нискоорбиталните спътникови съзвездия и реактивните безпилотни апарати придобива конкретни параметри. Икономическите последици за украинския износ през Дунав тепърва предстои да бъдат оценени.

Деж. редактор д-р Румен Петков 37294 прочитания
Ударите по Одеска област и спътниците „Рассвет“: Защо румънската граница се превръща в новата логистична тапа на Украйна
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Затока и Маяки: Анатомия на една логистична тапа

Прекъсването на транспортните артерии в южната част на Одеска област не е нов епизод, но сегашната методология показва промяна в тактиката. Мостът при Затока, комбинирано железопътно и пътно съоръжение, пресичащо теснината на Днестърския лиман, дълго време бе подлаган на изолирани удари. Според публични данни и съобщения в специализирани военни канали, след серия от неуспешни опити за трайното му извеждане от строя с дронове и единични ракети през 2023 и 2024 г., последната комбинирана атака е довела до срутването на два отворни пролета.

Поражението на два пролета едновременно прави бързото поставяне на понтонни съоръжения или инженерното възстановяване изключително трудно. Това изглежда логично от гледна точка на прекъсването на доставките, но тук възниква въпросът за второто критично гърло на бутилката — мостът при село Маяки.

Мостово съоръжениеЛокация / Географско значениеСтатус и логистично въздействие
Мост при ЗатокаДнестърски лиман (Път P70 / ЖП линия)Рухнали 2 пролета; прекъсната пряка връзка Одеса–Белгород Днестровски
Мост при МаякиРека Днестър (Път M15 / близо до Молдова)Алтернативен маршрут; обект на засилена ПВО защита

Ако целта е пълна изолация на южната част на Одеска област (т.н. Украинска Бесарабия), мостът при Маяки остава единствената сухопътна връзка за украинския автотранспорт към дунавските пристанища Рени и Измаил, както и към румънската граница при Исакча. Разстоянието между двете точки е под 40 километра. Според украински и чуждестранни наблюдатели, украинското командване е наясно с този риск и е съсредоточило в района допълнителни средства за противовъздушна отбрана. Без пълното унищожаване или трайното блокиране и на съоръжението при Маяки, говоренето за „пълна изолация“ на Дунавския маршрут остава по-скоро преувеличено.

Двойната игра на Дунавските пристанища

След ограничаването на корабоплаването от големите черноморски пристанища като Одеса, Черноморск и Южни, логистичният поток бе пренасочен. Данни на морски проследяващи оператори показват, че значителна част от операторите прехвърлиха дейността си към румънското пристанище Констанца, разчитайки на шлепове и малки плавателни съдове по река Дунав.

Търговските маршрути обаче заплитат казуса. Превозването на зърно и горива по суша през южните пътища на Одеска област бе именно резервният вентил на Киев. Ако тези две мостови съоръжения бъдат изведени от експлоатация за продължителен период, сухопътният транзит към Румъния ще трябва да преминава през територията на Молдова (през пропускателния пункт Паланка), което създава огромна административна и инфраструктурна тапа. Тук обаче числата не потвърждават пълния коллапс — капацитетът на жп превозите през Северна Молдова все още функционира, макар и с драстично оскъпяване на тон превозен товар.

Комуникационният сегмент: Спътниците „Рассвет“ срещу монопола на Starlink

Наред с класическите инфраструктурни удари, на преден план излиза и битката за орбиталните комуникации. Според публикации в руски технически ресурси и данни от платформата N2YO, руското спътниково съзвездие „Рассвет-1“ (разработено от търговската компания „Бюро 1440“) е започнало да осигурява тестови комуникационни сесии над територията на конфликта.

Към момента става дума за нискоорбитална апаратура, която не осигурява непрекъснато 24/7 покритие. Наличните данни сочат за следните параметри на системата:

  • Прозорци за връзка: 2 до 3 пъти в денонощието.
  • Продължителност на сесията: Приблизително 60 до 90 минути за един прелет.
  • Приложение: Предаване на данни за разузнаване, синхронизация на безпилотни апарати от голям обсег и коригиране на летателни планове.

Твърденията, че „Рассвет“ вече е пряк конкурент на американската система Starlink на SpaceX, не отговарят на фактите. Starlink разполага с хиляди активни спътника, осигуряващи непрекъснат гигабитов поток, докато руската програма все още е в ранен етап на изпитания на орбиталната си група. Използването на 90-минутни комуникационни прозорци обаче е достатъчно за предаване на целеуказване към крилати и балистични ракети от комплексите „Искандер-М“ или „Циркон“, както и за координация на удари с евтини разузнавателни дронове от типа „Гербера“.

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