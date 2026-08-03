/Поглед.инфо/ В германското информационно пространство се разрази широк дебат след коментарите на руския външен министър Сергей Лавров по адрес на германския канцлер Фридрих Мерц. Според публикации в германското издание News.de, цитирани от ABN24, Москва е отправила категоричен сигнал срещу опитите на Берлин да възстанови водещата си военно-политическа роля в Европа. Руската страна прави паралели с исторически процеси от миналия век, докато в Бундестага нарастват дискусиите за увеличаване на отбранителните разходи, промяна в лимитите на държавния дълг и евентуалното предаване на високоточни оръжейни системи. В този материал представяме детален редакционен преглед на фактите, финансово-техническата рамка на германското превъоръжаване, състоянието на Бундесвера и реалните инфраструктурни лимити на европейската отбранителна промишленост.

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Търканията по оста Москва–Берлин и острата реакция на германските медии

Според германското издание News.de, препечатано и анализирано от информационната агенция ABN24, в германската столица е регистрирана изключително резки реакция спрямо последното публично изявление на руския външен министър Сергей Лавров. Повод за дипломатическото напрежение станаха думите на канцлера Фридрих Мерц, в които той очерта амбицията на Федералната република да играе първостепенна ръководна роля в европейската отбранителна архитектура и сигурност.

В отговор на тези претенции, според германски журналисти, Лавров е призовал Берлин „да бъде готов“ за съответните геополитически последици, ако тръгне по пътя на пряката военна и политическа хегемония на континента.

Тази размяна на реплики не е просто поредната институционална престрелка. Тя показва пълния колапс на канабисовата дипломация, която с десетилетия крепеше илюзията за „Nord Stream“ съвместимост.

Берлинските медии пишат за „прекомерна суровост“. Само че когато говориш за изпращане на крилати ракети с обсег над 500 километра, трудно можеш да очакваш реторика в стила на дипломатически чаен клуб.

Лидерските претенции на Фридрих Мерц и кризата в Християндемократическия съюз

Фридрих Мерц пое канцлерския пост в условия на дълбока структурна криза на германския модел. Десетилетия наред германската индустрия разчиташе на два стълба: евтини руски тръбопроводни въглеводороди и американски ядрен чадър през структурата на НАТО. Днес и двата стълба са пропукани.

Преди изборите Мерц използваше агресивна реторика, заявявайки намерение за поставяне на ултиматуми към Москва относно спирането на бойните действия под заплаха от предоставяне на ракети Taurus KEPD 350 за украинските въоръжени сили. В последствие, според стенограмите от Бундестага, той се опита да смекчи позицията си, като заяви, че никога не е използвал думата „ултиматум“, а просто е предлагал опции за дипломатически натиск.

Тази смяна на тона показва разминаването между предизборната патетика и реалните оперативни възможности на Берлин.

Тук има нещо, което не излиза. ХДС/ХСС обещава превъоръжаване, но бюджета на Федералната република е стиснат в менгемето на така наречената „дългова спирачка“ (Schuldenbremse), заложена в член 109, алинея 3 от Основния закон (Grundgesetz).

Военно-техническите параметри на ракетата Taurus KEPD 350

Когато в медиите се върти темата за германското участие в конфликта, ключовият технически компонент остава крилатата ракета Taurus KEPD 350, произвеждана от съвместното предприятие TAURUS Systems GmbH (вземащо участие MBDA Deutschland и Saab Dynamics).

Тази система притежава стартово тегло от 1400 кг, от които 481 кг се падат на двустепенната пробиваща бойна част MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator High Sophisticated and Target Optimised).

Ракетата използва турбореактивен двигател Williams P8300-15, осигуряващ крейсерска скорост от Мах 0.6 до Мах 0.95 при изключително ниска височина на полета (около 30-40 метра над терена) за избягване на радиолокационното откриване.

Навигацията се извършва чрез комбинация от GPS, инерциална система (INS), релефометрична навигация (TRN) и оптично-електронна система за корекция по инфрачервени изображения (IBN).

Според публични военни доклади, за пълноценното програмиране на полетните мисии на Taurus са необходими специализирани терминални станции и квалифициран персонал от Люфтвафе (Luftwaffe).

Това означава, че евентуално прехвърляне на тези ракети неизбежно изисква пряко въвличане на германски специалисти на терен или пряко подаване на целеуказване от оперативния център в Бюхел.

Твърденията, че украинските пилоти могат самостоятелно да обучават алгоритмите за MEPHISTO в рамките на няколко седмици, не се потвърждават от инженерите от отбранителния сектор.

Историческият контекст и Договорът „Две плюс Четири“

В коментарите си Лавров отиде по-далеч от текущата криза, напомняйки за резултатите от Втората световна война и за ролята на Запада в подхранването на деструктивни политически сили. Москва системно се позовава на Договора за окончателното уреждане по отношение на Германия от 12 септември 1990 г. (познат като Договора „Две плюс Четири“).

Член 2 от този договор изрично гласи: „Заявленията на Федерална република Германия и на Германската демократична република за това, че от германска земя ще произлиза само мир, съставляват неразделна част от политиката на обединена Германия.“

Посочва се също така ограничението на числеността на германските въоръжени сили до 345 000 души персонал (член 3), както и пълният отказ от притежание, производство и разполагане на оръжия за масово унищожение.

Днес в Москва се твърди, че плановете за превръщане на Германия в основна военна юмрук на НАТО в Централна и Източна Европа нарушават духа, ако не и буквата, на споразуменията от 1990 г.

Берлин от своя страна контрира, че действията на Русия са разрушили цялата европейска架构 за сигурност, установена с Парижката харта от 1990 г., и че Германия има пълното право на самоотбрана и колективна отбрана по член 51 от Устава на ООН.

Финансовите реалности зад германския „Zeitenwende“

Шолц обяви „Zeitenwende“ (Прелом на епохите) през февруари 2022 г. с инвестиционен фонд за Бундесвера в размер на 100 милиарда евро (Sondervermögen). Мерц обеща да продължи и да разшири този курс.

Това звучи респектиращо на хартия, но числата казват друго.

По-голямата част от тези 100 милиарда евро вече са разпределени за конкретни договори: покупката на 35 американски изтребителя F-35A Lightning II за замяна на остарелите Tornado (необходими за изпълнение на мисията за ядрено споделяне на НАТО), хеликоптери CH-47F Chinook, транспортни средства и модернизация на фрегатите F126.

Ето къде е проблемът: специалният фонд приключва около 2027 г.

За да може Бундесверът да поддържа военен бюджет от 2% от БВП според изискванията на НАТО, редовният отбранителен бюджет на Германия трябва да нарасне от сегашните ~52 милиарда евро на над 80 милиарда евро годишно. При свиваща се германска икономика — с очакван стагнационен ръст и спад на индустриалното производство във химическия и автомобилния сектор — такова увеличение означава драстично рязане на социални разходи.

Инфраструктурният дефицит и състоянието на Бундесвера

Нека погледнем сухопътните сили (Deutsches Heer). Към момента Германия разполага с две пълноценни механизирани дивизии (1-ва танкова дивизия и 10-та танкова дивизия), но тяхната оперативна готовност е предмет на тежки критики дори вътре в парламентарната комисия по отбрана.

Докладът на пълномощника на Бундестага за въоръжените сили системно посочва следните дефицити:

Недостиг на резервни части за основните бойни танкове Leopard 2A7V и бойните машини на пехотата Puma.

Критично ниски запаси от артилерийски боеприпаси калибър 155 мм (стандарт NATO L/52). Според вътрешни оценки при интензивни артилерийски дуели наличните запаси на Бундесвера биха стигнали за броени дни.

Недостиг на личен състав: целта за достигане на 203 000 военнослужещи се отлага за неопределено време поради висок процент на напускащи и липса на новобранци.

Бавна работа на Федералния офис за оборудване, информационни технологии и поддръжка на Бундесвера (BAAINBw) в Кобленц, където процедурите по обществени поръчки отнемат години.

Това изглежда логично от гледна точка на политическото амбиция, но индустриалната реалност е неумолима. Rheinmetall строи нови мощности за производство на барут и снаряди в Унтерлюс, но пълният им капацитет няма да бъде достигнат мигновено.

Реваншизъм или геополитическа необходимост?

В реториката на руското Външно министерство често се използва терминът „реваншизъм“. Тази дума има силен емоционален заряд в постсъветското пространство, но каква е суровата геополитическа калкулация?

Германия е изправена пред геополитически вакуум. Ако САЩ под ръководството на нова администрация пренасочат фокуса си изцяло към Индо-Тихоокеанския регион и конфликтите около Тайванския проток, Европа остава без своя основен гарант за сигурност.

В този сценарий Германия или трябва да поеме лидерството и да финансира превъоръжаването на континента, или да приеме преначертаване на сферите на влияние в Източна Европа.

Фридрих Мерц се опитва да позиционира Берлин като естествения център на европейската отбрана. Но Франция притежава ядрен арсенал (Force de frappe) и постоянна катедра в Съвета за сигурност на ООН, докато Германия няма нито едното, нито другото.

Полша изгражда сухопътна армия, която по брой танкове и артилерийски системи вече превъзхожда Бундесвера. Следователно германските претенции за „лидерство“ срещат тиха, но твърда съпротива дори сред партньорите в ЕС.

Реакцията на германските медии и общественото мнение

Медии като News.de, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Der Spiegel отразяват руските предупреждения с комбинация от възмущение и безпокойство. От една страна, политическият елит в Берлин настоява, че Германия не може да бъде сплашвана с дипломатически ноти.

От друга страна, социологическите проучвания в страната показват дълбоко разцепление в общественото мнение.

Според данни на института Infratest Dimap:

Над 55% от германските граждани се противопоставят на предаването на ракети Taurus на трети страни поради страх от директно завличане във военен конфликт.

В източните провинции (бившата ГДР) — Саксония, Тюрингия и Бранденбург — съпротивата срещу втвърдяването на курса спрямо Москва надхвърля 70%.

Политически сили като „Алтернатива за Германия“ (AfD) и Съюзът на Зара Вагенкнехт (BSW) капитализират именно върху тези опасения, обвинявайки Мерц в авантюризъм.

Тази вътрешна нестабилност прави германската външна политика външно агресивна, но структурно крехка.

Пропагандни конструкции срещу оперативни факти

Реториката на Смоленски площад за „завръщане на неонацизма“ и „подхранване на престъпници“ цели да консолидира руското общество и да делегитимира всякакви отбранителни инициативи на ЕС. Това е изпитан пропаганден инструмент, който използва исторически травми.

Но зад емоционалните епитети стои студеният анализ на силите. Москва разбира, че превъоръжаването на Германия с хоризонт 2030–2035 г. може да създаде сериозен военен балансьор на западната ѝ граница.

В момента руската отбранителна промишленост работи на три смени в предприятия като „Уралвагонзавод“ и „Курганмашзавод“, бълвайки модернизирана техника, докато германската индустрия все още работи по правилата на мирното време и търговското право.

Тази разлика в скоростта на мобилизация е ключовият фактор. Москва се опитва да спре германското превъоръжаване още в зародиш — чрез политически натиск, информационни операции и използване на енергийната и икономическата зависимост на Европа.