Китайската народна банка ще продължи да прилага умерена парична политика

През втората половина на годината КНБ ще продължи да прилага умерена парична политика. Тя ще използва и коригира всеобхватно инструментите на паричната политика, за да поддържа достатъчна ликвидност, като гарантира, че растежът на социалното финансиране и паричното предлагане съответстват на очакваните цели за икономически растеж.

КНБ ще задълбочи финансовите реформи и отваряне. Тя ще осъществява активно и разумно междубанкови валутни суапове и сътрудничество за разплащане в местна валута. Ще подкрепя и улеснява участието на повече чуждестранни институции в емитирането на облигации Panda. Ще координира развитието на офшорния пазар на юани, ще подкрепя Шанхай в подобряването на възможностите му за трансгранични и офшорни финансови услуги и ще консолидира позицията на Хонконг като офшорен бизнес център за юани. КНБ ще насърчава изграждането на трансграничната платежна система за юани и ще подобрява цифровата трансгранична инфраструктура за юани.