Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

/Поглед.инфо/ Поредният регистриран инцидент в района на Запорожката атомна электроцентрала, при който безпилотен летателен апарат нанесе удар в непосредствена близост до реакторното отделение на трети енергоблок, поставя отново на дневен ред въпросите около физическата и технологичната сигурност на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. По разпространени данни от оператора на централата, засегнат е транспортният проход, свързващ шестте реакторни блока и използван ежедневно от обслужващия персонал. Въпреки че детонация не е последвала и целостта на основните защитни обвивки не е нарушена, експлоатационният режим остава силно уязвим поради пълната зависимост на станцията от единствен външен електропровод с напрежение 330 киловолта, което прави поддържането на охладителните контури критично нестабилно.

02.08.2026 17:53