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Квантови изчисления срещу термичната смърт на процесорите

/Поглед.инфо/ Физическите граници на съвременната микроелектроника отдавна не са тайна за инженерната общност, но всеки опит за тяхното заобикаляне с нови материали се сблъсква с желязната логика на индустриалната реализация. Съобщението за разработването на прецизиран квантово-механичен модел за изчисляване свойствата на борните нанотръби в Саратовския държавен университет „Н. Г. Чернишевски“ повдига фундаменталния въпрос: доколко виртуалната точност в суперкомпютърните симулации може да отпречи задънената улица пред прегряващите проводници в микропроцесорите и акумулаторните аноди.

Деж. редактор Александра Докова 2446 прочитания
Квантови изчисления срещу термичната смърт на процесорите
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Квантовият софтуер и суровата материя на силициевия колапс

Полупроводниковата индустрия от години се намира в състояние на тиха инфраструктурна криза. Когато физическите размери на проводниците в интегрираните схеми паднат под прага от няколко наномътра, медните връзки започват да се държат не като свободни магистрали за електрони, а като тесни преминавания с огромно електрическо съпротивление. Резултатът е добре познат на всеки инженер по термичен мениджмънт: токове от стотици ампери, концентрирани в обем, по-малък от главичката на карфица, превръщат модерните чипове в микроскопични котлони. Индустрията опитва да тушира този проблем чрез сложни архитектури на охлаждане и триизмерно подреждане на кристалите, но това са временни мерки около физическия таван на силиция.

В тази среда от фундаментални ограничения учените от Саратовския държавен университет „Н. Г. Чернишевски“ публикуват данни за нов набор от параметри, предназначен за квантово-механични изчисления на борния атом. Според разпространената информация разработеният математически инструмент постига близо 11 пъти по-висока точност в сравнение със съществуващите досега аналози при определяне на електронните и геометричните характеристики на кристалните решетки. Авторите на изследването докладват за отклонение от едва 1,69% спрямо експерименталните геометрии, което превръща техния алгоритмичен модел в един от най-прецизните теоретични инструменти за анализ на борни наноструктури към днешна дата.

Магията на числата в симулацията срещу химическата реализация

Основният акцент в публикуваните резултати е изчислената електрическа проводимост на едностенните борни нанотръби, която според математическия модел превъзхожда тази на въглеродните нанотръби със същия диаметър с фактор от 26 пъти. Моделът показва пряка зависимост между увеличаването на диаметъра на нанотръбата и нарастването на нейната проводимост. За теоретичната физика това е впечатляващ резултат, тъй като борът – за разлика от въглерода – притежава по-малък брой валентни електрони и образува значително по-сложни, електронно-дефицитни триизмерни връзки, които традиционно затрудняват полуемпиричните квантово-химични методи.

Тук обаче се появява първата пробойна между чистата теория и суровия терен на лабораторията. Квантово-механичният модел описва идеални решетки в пълна изолация от външни смущения. На практика борните нанотръби са изключително трудни за синтезиране с постоянна геометрия. За разлика от въглеродните си събратя, които лесно се самосглобяват в стабилни цилиндрични структури под действието на химическо отлагане от газова фаза, борът има склонност да образува полиморфни структури, аморфни клъстери или плоски двумерни листове (борен). Синтезирането на едностенна борна тръба с дефиниран диаметър и без атомни дефекти остава изключително скъп и трудно повторим процес в мащаби, надхвърлящи броени микрограми.

Анализът на досегашните опити в световен мащаб показва, че пренасянето на теоретичните качества на въглеродните нанотръби в промишлени полупроводници се препъна именно в невъзможността да се сортират милиарди тръбички по тяхната хиралност и диаметър с хирургическа прецизност. Повече за фундаменталните проблеми при масовото внедряване на въглеродни проводници може да се открие в ранните анализи за интеграцията на наноматериали в силициевата литография. Ако борните наноструктури страдат от сходна полиморфна нестабилност, тяхната 26 пъти по-висока проводимост ще остане затворена единствено в компютърните графики на Саратовския университет.

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