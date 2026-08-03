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От 3000 жертви през 1914 г. до срива на екосистемата: Суровата реалност на Азовско море

/Поглед.инфо/ Римляните неслучайно са го наричали Palus Maeotis — Меотийското блато. На пръв поглед Азовско море изглежда като безобидна, плитка водна шир с удобни пясъчни плажове. Хидроложките и геоложките факти обаче разкриват съвсем различна картина. С едва 7,5 метра средна дълбочина, този затворен басейн е подложен на опустошителни метеоцунамита, газ-хидратни ерупции и бърза екологична деградация, причинени от каскада от инженерни грешки и климатични смущения.

Деж. редактор Александра Докова 8078 прочитания
От 3000 жертви през 1914 г. до срива на екосистемата: Суровата реалност на Азовско море
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Парадоксът на плитката вода

Ако погледнете картографските данни, Азовско море представлява наводнена низина с общ обем от едва 290 кубически километра — воден басейн, чиято максимална дълбочина от 13,5 до 15 метра отстъпва дори на височината на стандартна пететажна жилищна сграда. Таганрогският залив в устието на река Дон едва достига 2 до 3 метра дълбочина, а 5-метровата изобата преминава само на два километра от бреговата линия. В хидрологичната наука подобни параметри означават липса на достатъчна термична и механична инерция. Сутрин водата бързо акумулира топлина, а при първите зимни застудявания замръзва с необичайна скорост, блокирайки морските пътища.

Този микроскопичен мащаб създава изключително сурова динамика. Дори умерен, но продължителен вятър е способен да повдигне дънните тинести седименти, превръщайки целия басейн в непрозрачна суспензия. Липсата на дълбочина не омекотява вълнението, а го деформира — образуват се къси, стръмни и изключително плътни вълни, които упражняват огромно хидродинамично налягане върху плавателните съдове и бреговата инфраструктура.

Шокът от вятърните тласъци и скритите течения

Историята на наблюденията в този регион пази документирани случаи на катастрофални ветрови нагони, известни в съвременната геофизика като метеоцунами. През октомври 1969 г. преминаването на мощен циклон генерира воден вал с височина до 4 метра в Темрюкския район на Краснодарския край. Според официалните архиви бурята за часове заличава четири рибарски селища — Чайкино, Ачуево, Перекопка и Вербино. Водната маса навлиза на 10 до 12 километра навътре в сушата, парализирайки град Темрюк, разрушавайки кораборемонтния завод, местната консервна фабрика и цялата пристанищна инфраструктура. Броят на загиналите така и не е напълно уточнен в тогавашните доклади, но щетите по сградния фонд и жертвите се изчисляват в значителни мащаби.

Това не е изолиран incident. Подобен аналог се съдържа в метеорологичните записи от март 1914 г., когато водното ниво се покачва с 4,3 метра. Тогава стихията отнема живота на над 3000 души, а градовете Ейск и Темрюк понасят почти пълно разрушение. Механизмът зад тези бедствия е чисто физически: поради ниския обем на морето, силният вятър буквално „избутва“ водната маса от единия край на басейна към другия, натрупвайки я срещу плиткия бряг без възможност за оттичане в дълбочина.

Отделна опасност за хората представляват така наречените мъртви течения (rip currents), образуващи се около пясъчните коси. В тези тесни подводни канали водата, подпомогната от конфигурацията на дъното, се оттича обратно към открито море със скорост до 7 километра в час (2 метра в секунда). Срещу подобен вектор на движение дори опитен плувец бързо изразходва физическите си ресурси.

Геоложкият подслой: Кал и метан

Под тинестите седименти на Азовско море лежи зона с висока тектонична и флуидна активност. В района на Керченския проток и Таманския полуостров са регистрирани десетки подводни и брегови кални вулкани. При промяна в тектоничното налягане те периодично изхвърлят хиляди тонове кал, солена вода и въглеводородни газове. В миналото появата на нови кални острови или плити в зоната на фарватера неочаквано е засядала търговски кораби, променяйки морските карти за броеве дни.

Още по-коварна е дегазацията на морското дъно. Огромните количества органичен материал, натрупани в седиментите, се разлагат в анаеробна среда, отделяйки по оценки на геохимиците до 100 милиарда кубически метра метан годишно. В определени участъци, като този край село Юрьевка, газът се задържа под налягане в порите на дънната тиня. При достигане на критичен праг се случва внезапно изпускане на огромни балони метан.

В този момент над източника се образува газоводна емулсия с изключително ниска плътност. Ако кораб или човек попадне в подобна зона, плаваемостта изчезва за секунди поради рязкото спадане на плътността на средата. Субектът потъва мигновено без възможност за реакция. В архивите от минали изследвания на Черноморско-Азовския басейн редица инциденти с изчезнали малки плавателни съдове се обясняват именно с този физически ефект, а не с митологични водовъртежи.

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