Присъдата на изгнаника: Как Данте превърна личната си омраза в богословски канон

/Поглед.инфо/ Когато през януари 1302 г. Подестата на Флоренция издава присъда срещу Данте Алигиери, документалната реалност е крайно прозаична: конфискация на цялото имущество, глоба от 5000 флорина и смърт чрез изгаряне на клада, ако стъпи отново на общинска земя. Човекът, заемал длъжността един от шестимата приори на града, остава без покрив, без пари и без политически гръб. От позицията на съвременните държавни архиви това е просто поредното прогонване на неудобен администратор. Флорентинската банкова система продължава да функционира, папските интриги вървят по план, а враговете му си разпределят неговите имоти. И тук идва пробойната в тяхната сметка: изгнаникът не търси наемници и не организира военен заговор, за какъвто просто няма ресурс. Той сяда и написва най-подробния, методичен и брутален списък с екзекуции в историята на западната литература.

Флоренция от края на XIII и началото на XIV век не е романтичният люлка-град на Възраждането, а сгъстен логистичен и финансов възел, раздиран от чисто класически борби за контрол върху капитали. Борбата между гвелфи и гибелини отдавна се е превърнала в корпоративна война, а последвалото разцепление на гвелфите на „черни“ и „бели“ е нищо повече от борба за контрол върху градската хазна и външнотърговските маршрути. Данте Алигиери, като част от умерената фракция на „белите“, се оказва на грешната страна в момента, в който френският военен контингент на Шарл дьо Валоа влиза в града по пряка поръчка на папа Бонифаций VIII.

Когато анализираме „Божествена комедия“, трябва да изчистим от съзнанието си по-късните романтични наслоявания. Това не е спиритуален дневник, нито абстрактна алегория. Текстът е изграден като прецизен архивен регистър. За разлика от класическите антични епоси, където сенките в Подземното царство са безлични полупрозрачни същества, Данте попълва своя „Ад“ с хора, чиито адреси, дългове, роднински връзки и политически предателства са добре известни на всеки негов съвременник. В труда си „Мимезис“ филологът Ерих Ауербах правилно отбелязва, че тук за първи път историческата конкретика и живият съвременник са вкарани в рамките на строга, почти правна структура. Данте не измисля чудовища; той взема действащи кметове, банкери и духовници и им определя конкретни парцели в отвъдното.

Вземете за пример случая с Филипо Ардженти в Песен VIII. Извън текста на поемата, архивните източници описват Ардженти като рицар от рода Адимари – мъж с колосални финансови възможности и доказан суров темперамент. Гражданските регистри от онова време показват, че след прогонването на Данте именно семейство Адимари се сдобива с част от конфискуваната му собственост. В реката Стигий поетът не simplement изразява лична сдържана ненавист; той прилага принципа на contrapasso – вътрешното състояние на грешника се превръща в негова физическа среда. Човекът, свикнал да гази над останалите със своите сребърни подкови, е потопен в гъста кал, където бива разкъсван от себеподобни. Джузепе Леда в изследванията си върху поетиката на възмездието посочва, че структурата тук действа като огледало на занаятчийската логика: наказанието не се налага отвън, то е естествено физическо продължение на земната активност на субекта.

Още по-сериозен логистичен и правен проблем за Данте представлява папа Бонифаций VIII. През 1304–1309 г., когато се оформя текстът на първата част, понтификът вече е мъртъв, но при пристигането на героя в осмия кръг (Песен XIX) хронологията на фdictionalното пътуване е ситуирана през пролетта на 1300 г. – момент, в който Бонифаций е все още напълно жив и управлява Ватикана с твърда ръка. За да заобиколи този технически казус, Данте използва изключително студен институционален прийом. В каменните ями за симонисти – тези, които са превърнали църковните длъжности в стоков пазар – папа Николай III е забит с главата надолу, докато краката му горят. При приближаването на Данте, Николай го бърка с Бонифаций и изрича репликата, че последният е пристигнал по-рано от предвиденото в архива. Като поставя своя основен политически душманин в предварително резервирана адска ниша, Данте извършва акта на присъда още приживе на обвиняемия. В своите текстове американският медиевист Чарлз Сингълтън подчертава, че това не е пророческа метафора, а директно изземане на съдебните функции от страна на автора.