Ледовете на Аляска и бизнесът с измислени цивилизации

/Поглед.инфо/ Търсенето на изгубени праисторически цивилизации под ледовете на планетата отдавна се е превърнало от романтично изследователско хоби в агресивна индустрия за генериране на импресии. През юли 2024 година поредната вълна от онлайн публикации заяви, че топенето на ледник в Аляска е разкрило монументална изкуствена пирамида, построена преди последния глациален максимум. Реалният аналитичен преглед на геоложките данни, сателитните снимки от региона и архивите на американското географско дружество обаче показва напълно различна картина: съчетание от елементарна фотоманипулация, бизнес интереси и пълно игнориране на физическите закони на ледниковото движение.

Илюзията за арктическата инженерна мисъл

Всяка година, когато температурите в северното полукълбо достигнат летните си пикове, алгоритмите на социалните мрежи бълват идентични съобщения за „разкрити от леда“ артефакти. Този механизъм е добре известен на всеки, който е прекарал повече от пет години в анализиране на източници. Моделът винаги съвпада: цитира се уж неизвестен екип от изследователи, предлага се пикселизирано изображение с ниска резолюция и се прави мигновен скок към глобални теории за пренаписване на човешката история.

В конкретния случай с така наречената пирамида в Аляска, първоизточникът на вирусния материал разчита на кадър, който при минимален дигитален анализ разкрива контурите на стъпаловидна структура, изключително напомняща Пирамидата на Слънцето или архитектурата на маите в Юкатан. Поставянето на подобен обект в субарктически климатичен пояс е физически парадокс. Всяко масивно каменно съоръжение, изложено на натиска на движещ се ледников щит с дебелина от неколкостотин метра, не би запазило остри ъгли и идеално гладки фасадни плоскости. Ледът не съхранява архитектурата като музеен експонат; той я стрива на прах чрез процеса на плукинг и абразия.

Геология срещу въображение

Разглеждането на топографските карти на планинската верига Сейнт Илияс (St. Elias Mountains) в Аляска веднага дава отговор на въпроса откъде произлиза объркването. В региона наистина съществува обект, наречен Pyramid Peak, издигащ се на 2705 метра над морското равнище. Името му обаче е дадено от картографите през XX век единствено въз основа на визуална асоциация от конкретен ъгъл на наблюдение.

В геоморфологията това е стандартно явление, известно като нунатак – изолиран скален връх, който стърчи над обкръжаващия го ледник. Поради мразовото изветряне и постоянните цикли на замръзване и размразяване, ронливите скали често се цепят по естествените си тектонични линии, образувайки пирамидални или пирамидоподобни форми. Сравнението между такъв природен феномен и монументален градеж изисква пълно отсъствие на познания по петрология. За разлика от китайските гробници в провинция Джилин или пирамидите в Гиза, където имаме ясен произход на суровината, транспортни канали, кариери и писмени доказателства за строителния процес, при арктическите „пирамиди“ липсват каквито и да е следи от човешка дейност – отсъстват отломки от длета, хоросанови състави, транспортни рампи или органични остатъци за въглеродно датиране.