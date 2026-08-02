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Защо подпочвената гъбна мрежа не е алтруизъм, а строга търговия с хранителни вещества

/Поглед.инфо/ Под слой от хумус и гниеща органична материя горската екосистема поддържа логистична мрежа, която далеч надхвърля представите за обикновена растителна конкуренция. Данните от ботаническите проучвания през последните три десетилетия показваха, че преносът на хранителни вещества между отделните стебла не е просто случайност, а въпрос на строго разпределение на ресурсите. Научните среди отдавна са наясно, че подземният биом използва сложна химическа и електрическа сигнализация. Анализът на микоризната мрежа обаче разкрива пробойни в класическата теория за безкомпромисния естествен подбор. Дали става дума за растителна солидарност или за чисто прагматична търговия на микрониво, физическите факти на терена показват едно: гората функционира като единен стопански механизъм.

Деж. редактор Александра Докова 8891 прочитания
Защо подпочвената гъбна мрежа не е алтруизъм, а строга търговия с хранителни вещества
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Подземната търговска мрежа: Логистика на микоризата

Ако прекарате няколко десетилетия в ровене из канадските архиви и горски почви, романтиката на „дивата природа“ бързо се изпарява. Остава суровата биологична сметка. Гората не е поетично убежище, а високотехнологично архивно гробище от органична материя, под което работи изключително пресметлива инфраструктура. Товарът от захари, минерали и вода не преминава през почвата по случайност.

В основата на тази логистика стои симбиозата между кореновите системи на висшите растения и подземните гъбни хифи – симбиоза, позната в науката като микориза. Твърденията за някаква „интернет мрежа“ звучат добре в популярните медии, но на терен става дума за строго контролирана пазарна размяна. Растението пренасочва до 20–30 процента от въглерода, фиксиран чрез фотосинтеза, към гъбния партньор. В замяна гъбата, чиято площ на абсорбция надхвърля тази на корените стотици пъти, доставя неорганичен фосфор, азот и критично важна влага.

Това не е алтруизъм. Гъбният мицел изгражда физически мостове между корените на отделни дървета, дори от различни видове. Когато листоядните насекоми нападнат даден участък, в рамките на часове съседните стебла започват да синтезират фенолни съединения и танини. Физиологичният анализ показва, че стресовият сигнал пътува по хифите чрез разтворими химични медиатори и биоелектрически потенциали. Всичко това изглежда като перфектен защитен съюз, но има един физически проблем: ако гъбата не получи своята въглехидратна комисиона, транспортният канал просто спира да работи.

Експериментите на Сюзан Симард и майчиното дърво

Изследванията на канадската професорка по горска екология Сюзан Симард от Университета на Британска Колумбия през 90-те години на миналия век промениха парадигмата, въпреки че в началото срещнаха сериозен скептицизъм от академичната общност. Чрез маркиране на въглеродни изотопи (Carbon-14 и Carbon-13) в контролирани горски парцели, нейният екип доказа трансфера на въглерод от старите дървета (т. нар. „дървета-майки“) към младия подраст, растящ в сянка.

Според наличните архивирани данни от горски масиви с Pinus contorta (усукан бор) и Pseudotsuga menziesii (дугласка ела), по-старите стебла с развита коренова система трансферират хранителни вещества към фиданките, чиято фотосинтеза е ограничена поради липсата на пряка светлина. Води се сериозен научен дебат дали става дума за целенасочено „хранене на потомството“, или просто за пасивен пренос по градиента на концентрацията от места с висок метаболизъм към места с дефицит.

Радиовъглеродният анализ потвърждава движението на молекулите, но критиците правилно отбелязват, че гъбният посредник може просто да балансира собствените си ресурси, за да поддържа цялата мрежа жива, а не да изпълнява майчин инстинкт. Каквато и да е причината, резултатът на терена е фактологичен: шансовете за оцеляване на фиданките, свързани към микоризата, се увеличават неколкократно спрямо изолираните екземпляри.

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