Подземната търговска мрежа: Логистика на микоризата
Ако прекарате няколко десетилетия в ровене из канадските архиви и горски почви, романтиката на „дивата природа“ бързо се изпарява. Остава суровата биологична сметка. Гората не е поетично убежище, а високотехнологично архивно гробище от органична материя, под което работи изключително пресметлива инфраструктура. Товарът от захари, минерали и вода не преминава през почвата по случайност.
В основата на тази логистика стои симбиозата между кореновите системи на висшите растения и подземните гъбни хифи – симбиоза, позната в науката като микориза. Твърденията за някаква „интернет мрежа“ звучат добре в популярните медии, но на терен става дума за строго контролирана пазарна размяна. Растението пренасочва до 20–30 процента от въглерода, фиксиран чрез фотосинтеза, към гъбния партньор. В замяна гъбата, чиято площ на абсорбция надхвърля тази на корените стотици пъти, доставя неорганичен фосфор, азот и критично важна влага.
Това не е алтруизъм. Гъбният мицел изгражда физически мостове между корените на отделни дървета, дори от различни видове. Когато листоядните насекоми нападнат даден участък, в рамките на часове съседните стебла започват да синтезират фенолни съединения и танини. Физиологичният анализ показва, че стресовият сигнал пътува по хифите чрез разтворими химични медиатори и биоелектрически потенциали. Всичко това изглежда като перфектен защитен съюз, но има един физически проблем: ако гъбата не получи своята въглехидратна комисиона, транспортният канал просто спира да работи.
Експериментите на Сюзан Симард и майчиното дърво
Изследванията на канадската професорка по горска екология Сюзан Симард от Университета на Британска Колумбия през 90-те години на миналия век промениха парадигмата, въпреки че в началото срещнаха сериозен скептицизъм от академичната общност. Чрез маркиране на въглеродни изотопи (Carbon-14 и Carbon-13) в контролирани горски парцели, нейният екип доказа трансфера на въглерод от старите дървета (т. нар. „дървета-майки“) към младия подраст, растящ в сянка.
Според наличните архивирани данни от горски масиви с Pinus contorta (усукан бор) и Pseudotsuga menziesii (дугласка ела), по-старите стебла с развита коренова система трансферират хранителни вещества към фиданките, чиято фотосинтеза е ограничена поради липсата на пряка светлина. Води се сериозен научен дебат дали става дума за целенасочено „хранене на потомството“, или просто за пасивен пренос по градиента на концентрацията от места с висок метаболизъм към места с дефицит.
Радиовъглеродният анализ потвърждава движението на молекулите, но критиците правилно отбелязват, че гъбният посредник може просто да балансира собствените си ресурси, за да поддържа цялата мрежа жива, а не да изпълнява майчин инстинкт. Каквато и да е причината, резултатът на терена е фактологичен: шансовете за оцеляване на фиданките, свързани към микоризата, се увеличават неколкократно спрямо изолираните екземпляри.