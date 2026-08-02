Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.

Постоянният представител на Китай към ООН Фу Цун заяви, че по време на откриването на конференцията китайският председател Си Дзинпин е представил систематично китайската визия за глобалното управление на изкуствения интелект. Тя включва изграждането на глобална система за управление на ИИ, принципите за развитие, насочено към човека и използване на технологиите за общо благо, подпомагането на страните от Глобалния Юг за преодоляване на предизвикателствата пред развитието на сектора в по-слабо развитите държави, създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, както и подкрепа за процеса на ООН за глобално управление на ИИ.
Китай ще продължава да отстоява принципите на отвореност и свободен достъп, сътрудничество за взаимна изгода, съвместно обсъждане, изграждане и споделяне. Страната ще работи с всички държави в рамките на платформата на ООН за обсъждане и планиране на ключови въпроси, свързани с бъдещото глобално управление на изкуствения интелект.
В брифинга участваха представители на над 70 държави и международни организации. Те приветстваха успешното провеждане на Световната конференция по ИИ, високо оцениха предложенията и инициативите за международно сътрудничество, представени от Си Дзинпин, и изразиха подкрепа за създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.
Участниците заявиха готовност за съвместно реализиране на инициативите за сътрудничество, обявени по време на конференцията, както и за подкрепа на развиващите се страни в укрепването на техния технологичен капацитет с цел постигане на общо развитие, споделени ползи и взаимна изгода.