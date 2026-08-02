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Поглед към Китай

Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу

/Поглед.инфо/ На 1 август в град Йонджоу, провинция Хунан, Китайската медийна група (КМГ) организира промоционално събитие, по време на което роботи премериха сили при изпълнение на футболни дузпи. Иновативното състезание съчета науката и технологиите, спорта, интерактивните занимания с публиката и туристическите ресурси на града, като привлече множество граждани и туристи.

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Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу
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Няколко интелигентни хуманоидни робота се изправиха срещу местни жители в своеобразна футболна надпревара. Роботите показаха прецизност при ударите към вратата, а вратарите демонстрираха гъвкави реакции при спасяванията. В крайна сметка победители бяха всички участници, които избраха да прекарат съботния ден на открито, наслаждавайки се на съчетанието между технологии и спорт. Атрактивното състезание предизвика бурни овации от публиката.

По информация на организаторите, на 2 август ще се проведе специално събитие за местни ученици, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с технологиите на роботиката и да ги изпробват.

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