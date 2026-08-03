Рабат отново отвори миграционния кран: Как Мароко превърна 60 000 души в инструмент за изнудване на Мадрид

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Миграционният натиск като политически лост: Анатомия на една операция
На 30 юли 2026 г. сухопътната граница между Кралство Мароко и испанския анклав Сеута бе премината от близо 60 000 души в рамките на едно денонощие. За мащаба на това събитие свидетелства фактът, че това число представлява близо 70% от цялото постоянно население на анклава. За разлика от класическите миграционни маршрути през Средиземно море, тук не се наблюдава плавна динамика или дейност на изолирани каналджийски мрежи. Налице е координирано движение, осъществено с мълчаливото съгласие — или поне при съзнателното бездействие — на мароканските гранични служби.
Според разпространените от испанските източници данни, мароканските сили за сигурност са отстранили предварително от граничната зона гражданите на трети страни от Субсахарска Африка, като в организирания поток са участвали почти изключително марокански поданици.
„Мароканската полиция разполага с ресурс за светкавично дислоциране на хиляди служители в рамките на броени часове. Отсъствието на реакция по време на националния празник Деня на трона е политически избор, а не оперативен дефицит“, отбелязват анализатори от испанския вестник El Confidencial.
Официален Мадрид разположи армейски подразделения за овладяване на ситуацията в Сеута, а министър-председателят Педро Санчес направи спешно посещение на място. Реториката на правителството обаче остана подчертано предпазлива, ограничавайки се до декларации за запазване на территориалата цялост и намеци за бъдещи споразумения за репатриране.
+-------------------------------------------------------------------------------+
| ХРОНОЛОГИЯ НА КРИЗИТЕ В СЕУТА |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 2021 г. | Приемане на Брахим Гали (Полисарио) за лечение в Испания |
| | -> Рабат пропуска 8 000 мигранти за 48 часа |
| | -> Спиране на транзита на алжирски газ през Мароко |
| | -> Мадрид отпуска 30 млн. евро за мароканските гранични служби |
+------------+------------------------------------------------------------------+
| Юли 2026 г.| Визита на Педро Санчес в Алжир за възстановяване на отношенията |
| | -> 60 000 мароканци преминават границата при Сеута |
| | -> Над 48 000 се завръщат обратно в Мароко в рамките на 48 часа |
+-------------------------------------------------------------------------------+
Алжирският фактор и борбата за геополитическо надмощие в Магреб
За да се разбере логиката зад действията на Рабат, процесът трябва да се изведе извън рамките на хуманитарния дискурс и да се постави в контекста на регионалното съперничество между Мароко и Алжир. На 20 юли испанският премиер Педро Санчес направи официално посещение в Алжир — стъпка, насочена към нормализиране на двустранните отношения и гарантиране на енергийните доставки за Иберийския полуостров. За Двореца в Рабат това сближаване е директно нарушение на паритета, постигнат след кризата от 2021 г.
През 2021 г., след като Мадрид осигури медицинска грижа за Брахим Гали — лидер на Фронта „Полисарио“, борещ се за независимост на Западна Сахара — Мароко използва миграционния инструмент за първи път в такъв мащаб. Тогава над 8000 души пресякоха границата за два дни, а Алжир прекрати експлоатацията на газопровода „Магреб-Европа“, преминаващ през мароканска територия. Впоследствие Испания промени позицията си за Западна Сахара, подкрепяйки плана на Рабат за автономия under Moroccan sovereignty (под марокански суверенитет), и отпусна 30 милиона евро от държавния си бюджет за подкрепа на мароканските гранични структури.
Настоящата ескалация показва, че Рабат възприема тази финансово-политическа схема като работещ механизъм за натиск.
Но тук възниква въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор: възможно ли е сухопътната операция в Сеута да съдържа и по-прозаичен, търговски елемент? В испанските аналитични среди се коментира и съвместната домакинска кандидатура на Испания, Португалия и Мароко за Световното първенство по футбол през 2030 г. Рабат настоява финалният мач да се играе на новостроящото се съоръжение в Казабланка. Кадрите с компрометирания граничен контрол в Сеута директно удрят по имиджа на Мадрид като способен гарант за сигурността на събитие от такъв мащаб.