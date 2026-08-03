Рабат отново отвори миграционния кран: Как Мароко превърна 60 000 души в инструмент за изнудване на Мадрид

/Поглед.инфо/ Масираното навлизане на десетки хиляди марокански граждани в испанския анклав Сеута разкри за пореден път дълбоката Vulnerability (уязвимост) на европейската система за сигурност. Събитията от края на юли не представляват стихиен хуманитарен процес, а планиран натиск от страна на Рабат, ползващ миграционния поток като преговорен инструмент. Кризата вече предизвика реакции от редица държави членки на Шенгенското пространство, повдигайки въпроса за реалния капацитет на Мадрид да обезпечава външните граници на ЕС.

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Миграционният натиск като политически лост: Анатомия на една операция

На 30 юли 2026 г. сухопътната граница между Кралство Мароко и испанския анклав Сеута бе премината от близо 60 000 души в рамките на едно денонощие. За мащаба на това събитие свидетелства фактът, че това число представлява близо 70% от цялото постоянно население на анклава. За разлика от класическите миграционни маршрути през Средиземно море, тук не се наблюдава плавна динамика или дейност на изолирани каналджийски мрежи. Налице е координирано движение, осъществено с мълчаливото съгласие — или поне при съзнателното бездействие — на мароканските гранични служби.

Според разпространените от испанските източници данни, мароканските сили за сигурност са отстранили предварително от граничната зона гражданите на трети страни от Субсахарска Африка, като в организирания поток са участвали почти изключително марокански поданици.

„Мароканската полиция разполага с ресурс за светкавично дислоциране на хиляди служители в рамките на броени часове. Отсъствието на реакция по време на националния празник Деня на трона е политически избор, а не оперативен дефицит“, отбелязват анализатори от испанския вестник El Confidencial.

Официален Мадрид разположи армейски подразделения за овладяване на ситуацията в Сеута, а министър-председателят Педро Санчес направи спешно посещение на място. Реториката на правителството обаче остана подчертано предпазлива, ограничавайки се до декларации за запазване на территориалата цялост и намеци за бъдещи споразумения за репатриране.

+-------------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА КРИЗИТЕ В СЕУТА | +-------------------------------------------------------------------------------+ | 2021 г. | Приемане на Брахим Гали (Полисарио) за лечение в Испания | | | -> Рабат пропуска 8 000 мигранти за 48 часа | | | -> Спиране на транзита на алжирски газ през Мароко | | | -> Мадрид отпуска 30 млн. евро за мароканските гранични служби | +------------+------------------------------------------------------------------+ | Юли 2026 г.| Визита на Педро Санчес в Алжир за възстановяване на отношенията | | | -> 60 000 мароканци преминават границата при Сеута | | | -> Над 48 000 се завръщат обратно в Мароко в рамките на 48 часа | +-------------------------------------------------------------------------------+

Алжирският фактор и борбата за геополитическо надмощие в Магреб

За да се разбере логиката зад действията на Рабат, процесът трябва да се изведе извън рамките на хуманитарния дискурс и да се постави в контекста на регионалното съперничество между Мароко и Алжир. На 20 юли испанският премиер Педро Санчес направи официално посещение в Алжир — стъпка, насочена към нормализиране на двустранните отношения и гарантиране на енергийните доставки за Иберийския полуостров. За Двореца в Рабат това сближаване е директно нарушение на паритета, постигнат след кризата от 2021 г.

През 2021 г., след като Мадрид осигури медицинска грижа за Брахим Гали — лидер на Фронта „Полисарио“, борещ се за независимост на Западна Сахара — Мароко използва миграционния инструмент за първи път в такъв мащаб. Тогава над 8000 души пресякоха границата за два дни, а Алжир прекрати експлоатацията на газопровода „Магреб-Европа“, преминаващ през мароканска територия. Впоследствие Испания промени позицията си за Западна Сахара, подкрепяйки плана на Рабат за автономия under Moroccan sovereignty (под марокански суверенитет), и отпусна 30 милиона евро от държавния си бюджет за подкрепа на мароканските гранични структури.

Настоящата ескалация показва, че Рабат възприема тази финансово-политическа схема като работещ механизъм за натиск.

Но тук възниква въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор: възможно ли е сухопътната операция в Сеута да съдържа и по-прозаичен, търговски елемент? В испанските аналитични среди се коментира и съвместната домакинска кандидатура на Испания, Португалия и Мароко за Световното първенство по футбол през 2030 г. Рабат настоява финалният мач да се играе на новостроящото се съоръжение в Казабланка. Кадрите с компрометирания граничен контрол в Сеута директно удрят по имиджа на Мадрид като способен гарант за сигурността на събитие от такъв мащаб.