Кризата в Ормузкия проток разцепи Вашингтон и постави под въпрос подкрепата за Тел Авив

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението около Близкия изток и военните действия срещу Иран изправят администрацията във Вашингтон пред тежка икономическа и геополитическа реалност. Блокадата на Ормузкия проток и скокът в цените на горивата на американския вътрешен пазар предизвикаха сериозно разцепление сред политическия елит в САЩ. Неуспехът да се постигне бърз дипломатически или военен пробив срещу Техеран отслабва позициите на традиционните лобистки структури като AIPAC и поставя под въпрос бъдещата военна и финансова рамка на сътрудничеството между Вашингтон и Тел Авив.

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Икономическите параметри на кризата в Ормузкия проток

Военното съперничество в Близкия изток бързо премина от сферата на регионалните сблъсъци към пряка заплаха за глобалната енергийна логистика. Проливът Ормуз, през който преминават средно около 20–21 милиона барела суров петрол и кондензат дневно — приблизително 20% от световното потребление на течни горива — се превърна в критична точка за ценообразуването. Твърди се, че наложените от Техеран ограничения върху корабоплаването и събирането на такси от преминаващите плавателни съдове са довели до директен скок на цените на американските бензиностанции. Преминаването на психологическата граница от 4 долара за галон в редица американски щати вече създава системен инфлационен натиск, който пряко засяга селскостопанския сектор по време на есенната жътва.

Този икономически факт разбива първоначалните сметки на американските стратези. В историята на САЩ военните конфликти, водещи до териториално разширение — като войните с Мексико през XIX век (довели до анексирането на Калифорния, Ню Мексико, Аризона и потвърждаването на юрисдикцията над Тексас) — или тези, отслабващи европейските съперници, винаги са носили ясен финансов дивидент. В настоящия казус обаче липсва каквато и да е финансова монетизация за американския данъкоплатец.

Това изглежда като класически икономически изолационизъм, но числата от енергийния пазар сочат нещо различно: инфраструктурният алтернативен маршрут, като саудитския тръбопровод „East-West“ (Petroline) с капацитет от около 5 милиона барела дневно, се оказва абсолютно недостатъчен да компенсира затварянето на протока.

Провалът на инспекционните механизми и ядреният въпрос

Паралелно с енергийния шок, администрацията във Вашингтон се сблъска с невъзможност да реализира основните си външнополитически цели спрямо иранската ядрена програма. Механизмът за незабавни инспекции на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в съоръженията в Натанз и Фордо практически бе блокиран. Според коментатори, САЩ са били принудени мълчаливо да отслабят част от санкционните си ограничения върху износа на ирански суров петрол, за да овладеят глобалния дефицит.

Принудителното изтегляне на запасите от обогатен уран от иранска територия остава неизпълнено искане. В същото време Техеран запази стратегическите си връзки с регионалните си съюзници — от „Хизбула“ в Ливан до движението „Ансар Аллах“ (хутите) в Йемен.

Тук обаче възниква сериозно разминаване. Според официалните декларации на Белия дом, натискът е имал за цел да неутрализира ракетния потенциал на Иран. В същото време военни анализатори отбелязват, че подземните ракетни бази на Ислямската революционна гвардия (IRGC) остават напълно оперативни, а разходите за прихващане на техни евтини безпилотни апарати с ракети Standard SM-3 и PAC-3 източват ресурсите на американския Пентагон.