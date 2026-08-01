ДНК анализ на 2000 години разби историческия мит за произхода на японците

Археологическото гробище Доигахама и суровата географска логика
Когато работиш с древен костен материал, първото, което научаваш, е да не вярваш на национални митологии, а на изотопи и бази данни. На брега на префектура Ямагучи, в пясъците на обекта Доигахама, от десетилетия лежат стотици скелети от периода Яйой. Това не е просто поредното архивно гробище, а физическото доказателство за логистичен и демографски сблъсък. Корейският проток в най-тесната си част е едва около двеста километра – разстояние, което за древните мореплаватели с тогавашните корабостроителни технологии е представлявало сериозно изпитание, но далеч не и непреодолима преграда. В продължение на векове официозната историография предпочиташе да разглежда ранния архипелаг като херметично затворена територия, в която местната ловно-събираческа култура Джомон плавно е преляла в земеделско общество без външна намеса. Молекулярната биология обаче няма сантименти към подобна романтична изтънченост.
Екипът на Джун Охаши от Токийския университет извлече и секвенира пълния ядрен геном от древните индивиди в Доигахама, сравнявайки го с масиви от данни от древни и съвременни популации в Източна и Североизточна Азия. Резултатите, публикувани в SciTechDaily през октомври 2024 г., заковават неоспорим факт: сред всички външни съвременни групи, геномът на хората от Яйой показва най-висока степен на генетичен афинитет с популациите от Корейския полуостров. Това твърдение не е просто хипотеза, а статистика, базирана на милиони базови двойки в ДНК веригата. Сравнителният анализ показва, че континенталният компонент, който съставлява над 80 процента от ядрения геном на днешните японци, е пренесен именно през тази южна миграционна врата.
Провалът на тристранния модел и пробойните в теорията
Доскоро в академичните среди се водеше ожесточен спор между привържениците на двустранния и тристранния модел за заселването на островите. Тристранната хипотеза предвиждаше първична вълна от Джомон, последвана от отделна североизточноазиатска миграция през периода Яйой и трета, коренно различна източноазиатска вълна през последващия период Кофун (300–538 г. сл.н.е.). Анализът на Охаши обаче открива сериозни пробойни в теорията за трите независими вълни. Данните показват, че популацията, навлязла през периода Яйой, вече е носила в себе си както източноазиатски, така и североизточноазиатски генетичен компонент – смес, която е била напълно оформена на континента още преди пресичането на протока.
Това означава, че процесът на демографска трансформация не е бил серия от изолирани експедиции, а продължително и масирано преселение, задвижвано от климатични промени, ресурсна недостатъчност и разпространението на оризовото земеделие. По същото време, когато на континента се развиват металургията и интензивното земеделие, ловците и събирачите от Джомон, обитавали островите в продължение на хилядолетия, просто не са разполагали с демографския капацитет да устоят на технологично превъзхождащата вълна. Може да се направи пряка паралел с миграционните процеси в неолитна Европа, където ранните анатолийски земеделци практически подменят местното население. За тези, които искат да разберат как подобни модели работят в глобален мащаб, си струва да се запознаят с нашия анализ за генетичното преформатиране на неолитните европейски популации, където сухите фактори на климата и хранителния ресурс определят срива на заварените култури.