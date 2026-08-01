ДНК анализ на 2000 години разби историческия мит за произхода на японците

/Поглед.инфо/ Пълният ядрен геном на скелетни останки от археологическия комплекс Доигахама поставя под сериозен съмнение официалните исторически наративи за изолирания генетичен генезис на японската нация. Изследването на екипа от Токийския университет, ръководено от генетика Джун Охаши, показва, че основният демографски приток към архипелага между 3000 г. пр.н.е. и 538 г. сл.н.е. произлиза директно от Корейския полуостров. Данните отхвърлят популярния тристранен модел на миграция и разкриват, че съвременната японска populационна структура е формирана чрез масирано континентално смесване, заменило изолираната култура Джомон.

Археологическото гробище Доигахама и суровата географска логика

Когато работиш с древен костен материал, първото, което научаваш, е да не вярваш на национални митологии, а на изотопи и бази данни. На брега на префектура Ямагучи, в пясъците на обекта Доигахама, от десетилетия лежат стотици скелети от периода Яйой. Това не е просто поредното архивно гробище, а физическото доказателство за логистичен и демографски сблъсък. Корейският проток в най-тесната си част е едва около двеста километра – разстояние, което за древните мореплаватели с тогавашните корабостроителни технологии е представлявало сериозно изпитание, но далеч не и непреодолима преграда. В продължение на векове официозната историография предпочиташе да разглежда ранния архипелаг като херметично затворена територия, в която местната ловно-събираческа култура Джомон плавно е преляла в земеделско общество без външна намеса. Молекулярната биология обаче няма сантименти към подобна романтична изтънченост.

Екипът на Джун Охаши от Токийския университет извлече и секвенира пълния ядрен геном от древните индивиди в Доигахама, сравнявайки го с масиви от данни от древни и съвременни популации в Източна и Североизточна Азия. Резултатите, публикувани в SciTechDaily през октомври 2024 г., заковават неоспорим факт: сред всички външни съвременни групи, геномът на хората от Яйой показва най-висока степен на генетичен афинитет с популациите от Корейския полуостров. Това твърдение не е просто хипотеза, а статистика, базирана на милиони базови двойки в ДНК веригата. Сравнителният анализ показва, че континенталният компонент, който съставлява над 80 процента от ядрения геном на днешните японци, е пренесен именно през тази южна миграционна врата.

Провалът на тристранния модел и пробойните в теорията

Доскоро в академичните среди се водеше ожесточен спор между привържениците на двустранния и тристранния модел за заселването на островите. Тристранната хипотеза предвиждаше първична вълна от Джомон, последвана от отделна североизточноазиатска миграция през периода Яйой и трета, коренно различна източноазиатска вълна през последващия период Кофун (300–538 г. сл.н.е.). Анализът на Охаши обаче открива сериозни пробойни в теорията за трите независими вълни. Данните показват, че популацията, навлязла през периода Яйой, вече е носила в себе си както източноазиатски, така и североизточноазиатски генетичен компонент – смес, която е била напълно оформена на континента още преди пресичането на протока.

Това означава, че процесът на демографска трансформация не е бил серия от изолирани експедиции, а продължително и масирано преселение, задвижвано от климатични промени, ресурсна недостатъчност и разпространението на оризовото земеделие. По същото време, когато на континента се развиват металургията и интензивното земеделие, ловците и събирачите от Джомон, обитавали островите в продължение на хилядолетия, просто не са разполагали с демографския капацитет да устоят на технологично превъзхождащата вълна. Може да се направи пряка паралел с миграционните процеси в неолитна Европа, където ранните анатолийски земеделци практически подменят местното население. За тези, които искат да разберат как подобни модели работят в глобален мащаб, си струва да се запознаят с нашия анализ за генетичното преформатиране на неолитните европейски популации, където сухите фактори на климата и хранителния ресурс определят срива на заварените култури.