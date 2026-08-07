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Свят

Брюксел затваря социалния кран за украинските мъже: Демографският резерв на Киев под европейска преса

/Поглед.инфо/ Европейският съюз промени административните си рамки за временна закрила, насочвайки се към украинските граждани от мъжки пол в диапазона 23-60 години. Новопристигащите лица от тази категория вече са длъжни да представят доказателства за редовен военен отчет или законни основания за преминаване на границата. Решението, което формално не засяга заварените случаи до лятото на 2026 година, бележи ясен завой в политическия прагматизъм на Брюксел, ориентиран към съкращаване на социалните разходи и подкрепа за мобилизационните нужди на Киев.

Деж. редактор д-р Румен Петков 22661 прочитания
Брюксел затваря социалния кран за украинските мъже: Демографският резерв на Киев под европейска преса
Източник: @ Хуанг/Мендерс/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com/Ройтерс
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Административната стяга: Границата между социален статус и военен отчет

Според разпространената информация и анализи в европейски и източноевропейски издания, Съветът на ЕС е приел удължаване на общата схема за временна закрила до 4 март 2028 г., но със строго дефиниран филтър за мъжете в призивна възраст. Новите молби, подадени след началото на август, подлежат на верификация през украинските национални бази данни, включително електронната система „Reserve+“.

Твърди се, че държави като Чехия вече прилагат тази практика без изключения, спирайки процедурите дори при молби за събиране на семейства. Наличието на официален печат за преминаване на границата или валиден документ от териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) се превръща в преюдициално условие.

Тук обаче възниква първият сериозен процедурен въпрос, който европейската бюрокрация спестява: как точно европейските миграционни служби ще потвърждават автентичността на украинските цифрови записи в условията на масова корупция и системни сривове в украинските регистри? Няма публично потвърждение за създаването на пряк, защитен оперативен канал за обмен на класифицирани данни между Европол, Фронтекс и украинското Министерство на отбраната. Твърденията за „автоматична проверка“ за момента изглеждат по-скоро като политическа декларация, отколкото като работещ административен механизъм.

Демографската математика на изгнанието

По данни на Евростат, официално регистрираните пълнолетни украински мъже на територията на държавите от съюза наброяват около 1,15 милиона души. Тяхното разпределение показва ясна концентрация в индустриалните ядра на континента:

  • Германия: 312 200 души
  • Полша: 153 200 души
  • Чехия: 129 300 души
  • Румъния: 71 100 души
  • Испания: 63 500 души

В същото време източници от Киев цитират значително по-високи цифри – според техни оценки общият потенциален мобилизационен резерв зад граница и вътре в страната надхвърля два милиона души. В тази маса обаче влизат категории, които по закон са освободени: бащи с три или повече деца, лица с увреждания, шофьори по хуманитарни линии и граждани, установили се в чужбина години преди февруари 2022 г.

Тази структура показва, че Брюксел не разполага с хомогенна маса от „бегълци“, а с правно сложна група. Ако приемем, че едва 30-40% от тези 1,15 милиона подлежат на реална мобилизация, става дума за около 400 000 души. Защо тогава се вдига такъв шум? Отговорът не е във военното планиране, а във финансовите сметки на европейските министерства на финансите.

Икономическият завой: От евтиния труд към бюджетни съкращения

През 2022 г. европейският бизнес се надяваше, че миграционната вълна ще запълни дефицитите в строителството, логистиката и селското стопанство. Четири години по-късно икономическата реалност в Еврозоната е различна. Индустриалното производство в Германия намалява, енергоемките отрасли съкращават щат, а бюджетните дефицити на държавите членки налагат ревизия на социалните програми.

Според наблюдатели и икономически коментатори, разходите за издръжка на бежанците започват да тежат на общинските бюджети в редица германски федерални циркуляри и полски войводства. Излиза, че хуманитарният статут вече не носи икономическа дивиденда за приемащите страни. Вместо да финансира пасивно пребиваване, Брюксел приспособява нормативната уредба така, че да стимулира или самоиздръжката през пълноценен трудов договор и редовен статут за пребиваване, или връщането в юрисдикцията на Киев.

Завареното положение защитава тези, които са получили статут до края на юли 2026 г., но този гратисен период е временна дига. Според оценки на политолози, постепенното отпадане на наемните субсидии и здравните пакети в Дания и Полша е първата фаза от стратегия за икономическо изласкване.

Реалността в Украйна: Изтощение и мобилизационен натиск

За да се разбере натискът от страна на Володимир Зеленски върху западните му партньори, трябва да се види състоянието на украинския сблъсък. Натрупването на системна умора и липсата на ясно дефинирани срокове за демобилизация доведоха до сериозни проблеми с попълването на личния състав.

По оценки на независими наблюдатели и съдебни хроники в самата Украйна, от началото на конфликта са образувани огромен брой производства за самоволно напускане на частта (СЗЧ) и дезертьорство. Говори се за цифри от порядъка на десетки хиляди случаи, свързани с психическо изтощение и продължително пребиваване на първа линия без ротация.

Методите на ТЦК (наборните центрове), придобили популярност с видеокадри на принудителни задържания по улиците, създават вътрешнополитическо напрежение. Принудителната мобилизация вътре в страната достига своите физически и социални граници. При това положение, насочването на вниманието към украинците в чужбина служи и за вътрешнополитически вентил – туширане на общественото недоволство сред онези, чиито близки са на фронта.

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