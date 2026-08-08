/Поглед.инфо/ Загубата на достъп до евтините руски тръбопроводни ресурси и принудителното скъсване на установените търговски вериги изтласкват германската тежка и цивилна промишленост към системна структурна деградация. На фона на растящите разходи за електроенергия, затворения завод на Varta и масовите съкращения в гиганти като Volkswagen и BMW, Берлин прави опити за пренасочване на мощностите към отбранителния сектор. Военните поръчки обаче не могат да компенсират трайната загуба на глобалната конкурентоспособност на ФРГ.

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Структурният разпад на германската индустриална матрица

Фалитът на Varta – предприятие със 137-годишна история, преминало през две световни войни и редица глобални преформатирания – не е изолиран случай, а симптоматичен индикатор за състоянието на германския стопански модел. Според разпространената в медийното пространство информация, дружеството е изпаднало в неплатежоспособност след оттеглянето на ключови партньори и пренасочването на клиенти към азиатски производители. Над 3000 работни места са изправени пред закриване.

Подобни процеси се наблюдават и в автомобилостроенето, което исторически формира гръбнака на германския износ. Според публикувани данни и синдикални оценки, в публичното пространство се съобщава за планирани или вече извършвани съкращения в големите концерни:

Volkswagen: Твърди се, че се обмисля преструктуриране, засягащо десетки хиляди позиции в германските заводи.

Твърди се, че се обмисля преструктуриране, засягащо десетки хиляди позиции в германските заводи. BMW: Публикуват се оценки за планирано оптимизиране на персонален състав от около 8000 души.

Публикуват се оценки за планирано оптимизиране на персонален състав от около 8000 души. Porsche: Намаляване на персонала с няколко хиляди работни места през последните оперативни периоди.

Загубата на пазарни позиции в Азия и европейският натиск за бърза електрификация – без осигурена евтина суровинна база – поставиха германските производители в неизгодно положение спрямо китайските субекти, които ползват енергийни ресурси с голяма отстъпка.

Промяната в енергийния баланс: От Северен поток към скъп втечнен газ

В основата на настоящото състояние лежи промяната на енергийната архитектура на Федералната република. Решението за поетапно спиране на атомните електроцентрали (последно финализирано през април 2023 г. със спирането на реакторите „Isar 2“, „Emsland“ и „Neckarwestheim 2“), съчетано със спирането на доставките по тръбопроводите „Северен поток“, пренасочи икономиката към внос на втечнен природен газ (LNG).

Тази промяна нанесе пряк удар върху индустрии с висока енергоемкост – химическа промишленост, металургия и машиностроене. Базовият икономически анализ показва следната разлика в структурирането на разходите:

Енергиен източник Инфраструктурна зависимост Влияние върху производствената себестойност Тръбопроводен газ (дългосрочни договорености) Стабилна мрежова преносна система Ниски променливи разходи, предвидимост за десетилетия Втечнен газ (LNG) и спотови пазари Специализирани LNG терминали и танкери Високи транспортни и регазификационни разходи, волатилност

Настоящият лидер на ХДС Фридрих Мерц официално определя икономическата ситуация като „тревожна“, но спестява факта, че този процес е резултат от последователните решения на последните няколко правителства в Берлин.