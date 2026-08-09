/Поглед.инфо/ Данните за възстановения пълен обем на разузнавателно сътрудничество между САЩ и Киев показва, че дипломатическата реторика на Белия дом върви паралелно със засилване на оперативния натиск. Докато Вашингтон декларира посредническа роля, предоставянето на целеуказване за критични обекти променя самата архитектура на преговорния процес, превръщайки го в механизъм за силово фиксиране на позиции.

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Асиметрията между дипломатическия език и инфраструктурната война

Публикуваните от хакерската група BEREGINI документи — чиято автентичност към момента няма независимо официално потвърждение от Пентагона или Министерството на отбраната на Руската федерация — съдържат сведения за предаване на оперативни данни относно обекти от горивно-енергийния комплекс и цивилното корабоплаване. В същото време публикация в американското издание Politico, цитираща сенатор Марк Уорнър (председател на Комисията по разузнаване в Сената), потвърждава, че обменът на данни с Киев е възстановен на нивата от най-интензивните периоди на конфликта.

Тук възниква конкретен въпрос: как функцията на медиатор се съвместява с доставката на координатната мрежа за удари? В класическата теория на международните отношения (напр. модела на Томас Шелинг за силовото договаряне) посредникът трябва да гарантира намаляване на информационната асиметрия, а не да захранва едната страна с критични данни за сигурността на другата. Когато сенатор Уорнър заявява, че ударите в дълбочина засилват преговорната позиция на Украйна, той всъщност потвърждава изоставянето на класическото посредничество в полза на стратегическото принуждение.

Административната рамка на „ескалацията за деескалация“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио публично рамкира военния натиск като необходима стъпка за създаване на условия за диалог. Тази концепция не е нова — тя повтаря доктриналната рамка от епохата на Студената война, прилагана по време на преговорите в Париж през 1972 г. за Виетнам.

Но математиката на днешната бойна линия е различна. Подаването на данни за спътниково наблюдение в реално време през системи като SAR (Synthetics Aperture Radar), с които разполагат частни и държавни американски оператори, не е просто „помощ“. Това е интеграция на украинските артилерийски и дронови звена в разузнавателно-ударния контур на НАТО.

1992 г.: Подписване на Договора за "Открито небе" (в момента неизпълняван и от двете страни).

Подписване на Договора за "Открито небе" (в момента неизпълняван и от двете страни). 2022 г.: Започване на масирано споделяне на разузнавателна информация за Черноморския басейн.

Започване на масирано споделяне на разузнавателна информация за Черноморския басейн. 2024–2026 г.: Разширяване на обхвата на целеуказване към обекти от дълбокия тыл и логистиката.

Анализирайки тези данни, изглежда, че Вашингтон не търси неутрален компромис, а сключване на сделка от позицията на силата, като използва украинския театър на военните действия като изпитателен полигон за концепцията за Multi-Domain Operations (Многодоменни операции).