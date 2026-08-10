Ускорява се изграждането на нов модел за интегрирано развитие на градските и селските райони в Китай

/Поглед.инфо/ Интегрираното развитие на градските и селските райони е неизбежно изискване за модернизацията на Китай. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посочи, че е необходимо да се изгради нов тип отношения между градските и селските райони, да се установят и подобрят институционалните механизми и политическа система за интеграция и да се насърчи координираното и интегрирано развитие.

Следвайки насоките, посочени от генералния секретар, различните населени места се адаптират към местните условия, улесняват двупосочния поток на ресурси между градските и селските райони и ускоряват изграждането на нова структура за интегрирано развитие.

Наскоро планинска чайна и спортен клуб в село Дуншан до град Ъджоу в провинция Хубей, отвориха врати за обществеността, предоставяйки нови дестинации за туристите, посещаващи селото за отдих и почивка.

„Преди селските райони не можеха да задържат хора. Всеки искаше да отиде в града, за да се прехранва. В момента нашето село Дуншан се е променило драстично. То кипи от активност през уикендите и празниците. Не само аз, но и много млади хора избраха да се върнат в родния си град за работа“, сподели фермерът Чън Съсъ.