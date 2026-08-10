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Украйна

Морската блокада на Одеса пренасочи украинския износ към блокираните сухопътни коридори на ЕС

/Поглед.инфо/ Спирането на търговския трафик от пристанищата в така наречения Голям Одески регион разкри дълбоките структурни дефекти в алтернативните износни коридори на Украйна. Опитите за бързо пренасочване на милионите тонове селскостопанска продукция през дунавските терминали, железопътната мрежа и автомобилните гранични пунктове опират в сухопътна стена. Натрупването на камиони по източната граница на Европейския съюз, съчетано с рязкото поскъпване на вътрешния транспорт и застрахователните премии, поставя под въпрос икономическата устойчивост на украинския аграрен сектор.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 28567 прочитания
Морската блокада на Одеса пренасочи украинския износ към блокираните сухопътни коридори на ЕС
ИИ генерирана
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По публикация на Кирил Стрелников. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Морският застрахователен капан и параличът на Големия Одески регион

От края на юли търговското корабоплаване към ключовите украински терминали в Одеса, Черноморск и Южни практически е преустановено. Според публикации в специализирани западни издания, през тези три пристанища доскоро преминаваше над деветдесет процента от морския износ на селскостопанска продукция от страната. Не е било необходимо пълно физическо унищожение на пристанищните съоръжения, за да спре потокът от товари. Решаващият фактор се оказа реакцията на международните презастрахователни синдикати на Lloyd's и асоциациите от Joint War Committee.

След поредицата от прецизни ракетни и дронни удари срещу портовата инфраструктура и спомагателните плавателни съдове, застрахователите обявиха района за зона с критичен риск. Списания като Forbes отбелязват, че финансовото въздействие върху корабособствениците изпреварва преките материални щети. Дори при предлагане на завишени навлени цени, чуждестранните оператори на сухогрузи отказват да изпращат кораби под какъв да е флаг без надеждно застрахователно покритие за корпусите и товарите.

Това пресече основната артерия, захранваща украинския аграрен износ с валутни постъпления. Според западни икономически наблюдатели, пазарният механизъм реагира светкавично: застрахователните компании просто затвориха суап линиите за този маршрут, блокирайки всякакви търговски операции по море без нужда от официална морска блокада от правно естество.

Железопътният и сухопътен натиск: Границата с Полша като теснина

Опитът на администрацията в Киев да пренасочи милиони тонове зърнени култури през сухопътните граници на Европейския съюз доведе до бърз срив на граничните контролно-пропускателни пунктове. Данните от логистичните мониторингови системи показват, че за броени дни опашките от товарни автомобили на изход от Украйна са се увеличили с близо петдесет процента, достигайки над седем хиляди и седемстотин камиона.

Основният натиск пада върху границата с Полша, където са блокирани близо седемдесет процента от чакащите превозни средства. На ключовия пункт Ягодин – Дорогуск времето за престой на натоварен камион надхвърля шест денонощия.

Тук обаче има един проблем, който често се спестява в официалните доклади. Дори ЕС да премахне абсолютно всички административни формалности и митнически проверки, инфраструктурата на самата Източна Европа не разполага с необходимия габарит. Полските и румънските железопътни линии използват различно междурелсие (стандартно европейско 1435 мм спрямо широкото 1520 мм в Украйна). Смяната на талигите на съставите или претоварването на контейнерите на граничните терминали отнема време, което прави превозването на насипни товари в такива количества физически неосъществимо в кратки срокове.

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