Когато корпорацията стане по-силна от държавата: новата власт на XXI век

/Поглед.инфо/ Корпорациите на XXI век вече не контролират само капитали и пазари. Те управляват данни, алгоритми, облачни системи, финансови мрежи, изкуствен интелект и космически комуникации – инфраструктура, от която зависят цели държави. Възражда ли се в нова форма моделът на Източноиндийската компания? Превръща ли се частната технологична мощ в политическа власт и може ли една държава да остане истински суверенна, ако критичната инфраструктура на нейната власт принадлежи на корпорации? Анализ на д-р Румен Петков за една от големите трансформации на XXI век.

Когато корпорацията излезе от пазара и навлезе във властта

В политическата история на модерността държавата и корпорацията принадлежат към два различни свята. Държавата притежава суверенитет, създава право, събира данъци, защитава граници и носи политическа отговорност за обществото. Корпорацията произвежда, търгува, инвестира и преследва печалба в рамките на правилата, установени от държавата. Това разграничение никога не е било абсолютно, но в продължение на два века е достатъчно устойчиво, за да организира представите ни за публична и частна власт.

През XXI век тази граница започва да се размива. Най-големите корпорации вече не контролират само производствени мощности и капитали. Те управляват инфраструктури, без които съвременните общества трудно могат да функционират: данни, облачни системи, цифрови платформи, платежни мрежи, спътникови комуникации, полупроводници, алгоритми и изкуствен интелект. В някои области държавата продължава да притежава юридическата власт, но частната компания притежава технологичната способност, необходима за нейното упражняване.

Това променя самия въпрос за корпоративната мощ. Вече не е достатъчно да питаме колко голяма е една компания, каква е нейната капитализация или какъв пазарен дял контролира. По-същественият въпрос е дали тя управлява ресурс, без който други обществени субекти не могат да действат. Между голямата икономическа организация и политическата институция започва да се появява междинна форма — частна структура с публично значими функции.

Защо Източноиндийската компания отново става актуална

Историческата аналогия с Британската Източноиндийска компания е полезна, ако бъде освободена от буквалното сравнение. Компанията от XVII и XVIII век започва като търговско дружество, но икономическата ѝ експанзия постепенно създава собствена политическа логика. Защитата на търговските интереси изисква въоръжена сила, военната сила позволява намеса в местната политика, а политическото влияние отваря път към управление на територии и събиране на приходи. В определен исторически момент компанията вече не може да бъде описана само като предприятие. Тя се превръща в институционален хибрид между капитал и суверенна власт.

Съвременните корпорации не възпроизвеждат този модел. Те не завладяват колонии и не събират данъци от подчинено население. Но историческият пример показва нещо по-важно: икономическата организация може да натрупа такава концентрация на ресурси и способности, че функциите ѝ постепенно да придобият политически характер.

Разликата е в ресурса, върху който се изгражда властта. Източноиндийската компания контролира търговски маршрути, пристанища, територии и въоръжени формирования. Корпорацията на цифровата епоха може да контролира комуникационна мрежа, глобална платформа, огромен масив от данни или изчислителна инфраструктура. Старият корпоративен суверенитет е териториален. Новият може да бъде инфраструктурен.

Това разграничение е решаващо. Ако търсим съвременни компании със собствени колонии, ще заключим, че историческата аналогия е безсмислена. Ако разгледаме властта като способност да определяш условията, при които останалите могат да действат, сходството става много по-сериозно.

Новата територия е инфраструктурата

Класическата държава владее територия. Нейните закони действат в определени граници, а населението вътре в тях е подчинено на обща юрисдикция. Цифровата икономика създаде пространства, които преминават през тези граници. Данните, комуникациите, финансовите операции и информационните потоци се движат през глобални системи, управлявани в значителна степен от частни компании.

Така възниква странно разминаване. Държавата може да притежава пълен юридически суверенитет върху своята територия, докато важни условия за функционирането на обществото зависят от инфраструктури, които тя не притежава. Администрацията използва частни облачни услуги, публичният разговор преминава през частни платформи, икономиката зависи от глобални платежни и логистични системи, а отбранителните способности все повече се свързват с частно разработени комуникационни и цифрови технологии.

Корпоративната власт при тези условия не се нуждае от собствена администрация върху населението. Достатъчно е една компания да управлява система, от която населението, бизнесът или държавата са станали трайно зависими. Политическото значение възниква от незаменимостта.

Това е нова форма на власт, защото не действа непременно чрез заповед. Законът определя какво е разрешено. Инфраструктурата определя какво е възможно. Между двете има огромна разлика. Правото може да гарантира определена свобода, но практическото упражняване на тази свобода все по-често зависи от достъп до частно управлявани технологични системи.

От собственост върху ресурса към власт върху достъпа

Индустриалната епоха свързваше икономическата мощ предимно със собствеността върху производствени ресурси. Цифровата епоха добавя друг механизъм — контрола върху достъпа. Кой може да използва определена мрежа, кой получава изчислителна мощ, чие съдържание достига до аудиторията, кой има достъп до платежна инфраструктура, кой може да използва определена технология?

Този контрол може да бъде упражняван без формална политическа претенция. Корпорацията не трябва да заяви, че желае власт. Достатъчно е системата, която управлява, да стане обществено необходима. Тогава техническите и стопанските решения на компанията започват да произвеждат последици извън икономиката.

Оттук произтича съществен проблем за класическото разбиране на суверенитета. Държавата може да запази правото да взема решения, но част от способността да ги реализира да зависи от структури извън нейния непосредствен контрол. Юридическият суверенитет и технологичната автономия вече не са едно и също.

Тази зависимост обяснява защо полупроводниците, облачните технологии, изкуственият интелект, телекомуникациите и спътниковите системи все по-често се разглеждат като въпроси на националната сигурност. Големите сили започват да осъзнават, че технологичната инфраструктура не е неутрална стопанска среда. Тя е част от архитектурата на политическата мощ.

Корпорацията като функционална политическа институция

Тук стигаме до същината на проблема. Една организация може да няма конституционен статут и въпреки това да изпълнява функции с политическо значение. Големите платформи създават правила за участие в цифровото пространство. Облачните компании управляват инфраструктура, използвана от публични институции. Финансовите мрежи могат практически да определят достъпа до определени икономически дейности. Частните космически системи вече имат значение за комуникациите и сигурността.

Това все още не превръща корпорациите в държави. Държавата запазва уникални способности — законова принуда, данъчно облагане, въоръжени сили, съдебна система и международноправно признание. Но между държавата и пазара се оформя пространство, което старите категории описват все по-трудно.

В него корпорацията остава частна по собственост и управление, докато функциите ѝ придобиват публично значение. Тя не получава политически мандат, но решенията ѝ могат да засягат обществото в мащаб, сравним с решенията на публични институции. Тук се появява и най-трудният въпрос: как се контролира власт, която юридически продължава да се представя като частна стопанска дейност?

Източноиндийската компания е предупреждение не защото историята се готви да повтори колониалния модел, а защото показва колко подвижна може да бъде границата между икономическа и политическа организация. В XXI век тази граница отново се движи. Само че този път пътят към политическата власт не минава през завладяването на територии. Той преминава през инфраструктурите, върху които е построен съвременният живот.

Новата корпоративна власт: от данните до космоса

Ако корпорацията на XXI век придобива политическо значение чрез инфраструктурата, следващият въпрос е къде точно се концентрира тази власт. Отговорът не се намира в една технология или в една група компании. Оформя се цяла система от стратегически пространства, в които частният капитал контролира ресурси, превърнали се в условия за функционирането на държавата и обществото. Данните, изчислителната мощ, алгоритмите, финансовите мрежи и космическите комуникации постепенно се свързват в единна инфраструктура на цифровата цивилизация.

Нито един от тези ресурси сам по себе си не създава корпоративен суверенитет. Съчетаването им обаче поражда качество, което предишните поколения транснационални компании рядко притежаваха. Индустриалният гигант можеше да контролира огромен пазар, но обикновено произвеждаше нещо, което държавата и обществото потребяваха. Новата инфраструктурна корпорация може да управлява средата, през която действат останалите. Разликата между производство на стока и организация на средата е границата, отвъд която икономическата мощ започва да придобива политическо съдържание.

Данните промениха природата на корпоративното знание

Големите цифрови компании разполагат с вид знание за обществото, което няма исторически аналог. Търсения, местоположение, покупки, социални контакти, професионални интереси, информационни предпочитания и ежедневни навици могат да бъдат превърнати в огромни масиви от поведенческа информация. Стойността им не произтича само от количеството. Тя се увеличава чрез способността на алгоритмите да откриват закономерности, да прогнозират поведение и да класифицират милиони хора едновременно.

Историческата държава винаги се е стремяла да познава населението си. Преброяванията, регистрите, статистиката и данъчната администрация са част от изграждането на модерната държавност. Цифровата корпорация създаде паралелна система за познание, която в определени отношения може да бъде значително по-подробна от публичната статистика.

Оттук произтича политическото значение на данните. Властта не се състои само в притежаването на информация, а в способността тя да бъде превърната в прогноза. Институцията, която може да предвижда поведението на големи групи, получава предимство при разпределянето на реклама, капитал, информация и внимание. С навлизането на изкуствения интелект стойността на натрупаните информационни масиви нараства още повече.

Държавите постепенно осъзнаха, че контролът върху данните е част от суверенитета. Затова споровете за тяхното съхранение, прехвърляне и обработване вече са част от геополитическата конкуренция. Информацията за обществото престава да бъде само търговски актив.

Облакът и изчислителната мощ се превръщат в стратегическа инфраструктура

Вторият пласт е по-малко видим за широката публика. Огромна част от цифровия свят функционира върху инфраструктура, собственост на сравнително малък брой компании. Облачните услуги предоставят сървъри, бази данни, изчислителна мощ и софтуерни системи на предприятия и публични институции. Това позволява огромна ефективност, но създава концентрация на технологична зависимост.

Изкуственият интелект ускорява процеса. Най-мощните модели изискват колосална изчислителна инфраструктура, специализирани полупроводници, центрове за данни, електроенергия и капитал. Така стратегическият ресурс вече не е само самият алгоритъм. Значение придобива способността той да бъде обучаван и използван в огромен мащаб.

Това променя йерархията на силата. Държава, която няма достъп до необходимите полупроводници и изчислителни мощности, може формално да притежава научен потенциал, но да остане зависима от чужда инфраструктура. Затова технологичната конкуренция между големите сили все повече се концентрира върху чипове, центрове за данни, енергийни мощности и национални AI екосистеми.

Корпорациите, които контролират тези ресурси, се оказват в стратегическия център на отношенията между държавите. Решение за продажба на определена технология, изграждане на център за данни или ограничаване на достъпа може да има последствия, които далеч надхвърлят баланса на една компания.

Алгоритъмът се настани между обществото и действителността

Политическото значение на цифровите платформи е още по-сложно. Те не създават цялото съдържание, което преминава през тях, но организират неговата видимост. Алгоритмите подреждат информационния поток и по този начин участват в разпределянето на един от най-дефицитните ресурси на съвременността — човешкото внимание.

Тук корпоративната власт достига област, която някога беше доминирана от медиите, политическите партии и културните институции. Вестникът избира какво да публикува, телевизията изгражда програмата си, но платформата извършва селекция в индивидуален мащаб за милиони хора едновременно. Всеки получава различна информационна среда, създадена чрез автоматизирано прогнозиране на неговото поведение.

Политическите последици не изискват непременно целенасочена манипулация. Алгоритъм, оптимизиран за задържане на вниманието, може да поощрява конфликтно, емоционално или сензационно съдържание, защото то генерира повече взаимодействия. Търговската логика тогава започва да променя структурата на публичния разговор.

Така частната компания придобива влияние върху обществената среда, без да изпълнява формално ролята на редакция или политическа институция. Тя определя правилата на система, в която други водят политическите спорове. Това е значително по-фина форма на власт от прякото управление на съдържанието.

Финансовата инфраструктура може да превърне достъпа в политически инструмент

Подобна логика действа във финансовата система. Международните банки, платежните мрежи, инвестиционните фондове и финансовите технологични компании образуват инфраструктура, през която преминава огромна част от икономическия живот. Докато системата функционира нормално, тя изглежда като технически посредник. Политическата ѝ природа става видима, когато възникне въпросът кой може да бъде изключен от нея.

Способността да се извършват плащания, да се получава финансиране или да се участва в международни капиталови пазари е условие за нормална икономическа дейност. Ограничаването на този достъп може да произведе ефект, сравним с държавна санкция, дори когато конкретното решение е взето от частна институция.

Така финансовата глобализация създава своеобразна география, която не съвпада напълно с политическата карта. Държавите имат граници, а капиталът се движи през мрежи. Контролът върху възловите точки на тези мрежи дава възможност за влияние върху участници, намиращи се на хиляди километри разстояние.

Новата корпоративна сила все по-малко зависи от физическото присъствие. Тя действа чрез архитектурата на свързаността.

Космосът показа докъде може да стигне приватизацията на стратегическа способност

Най-ясно този процес се вижда при космическите комуникации. Космосът десетилетия наред беше област, достъпна почти изключително за най-мощните държави. Разработването на ракети, изстрелването на спътници и изграждането на глобални комуникационни системи изискваха ресурси, с които разполагаха национални правителства.

Частните космически компании промениха тази структура. Създаването на големи спътникови съзвездия означава, че корпорация може да притежава комуникационна инфраструктура с глобален обхват и пряко стратегическо значение. Когато такава система се използва във военна среда, техническите решения за нейния обхват и функциониране неизбежно придобиват политическа тежест.

Тук аналогията с Източноиндийската компания достига най-провокативната си точка. Някога частната компания е притежавала войници. Днес тя може да притежава инфраструктура, необходима на войниците на държавата. Разликата е огромна, но и в двата случая частният капитал достига до област, която обществото е свикнало да възприема като част от стратегическия монопол на публичната власт.

Възниква инфраструктурна олигархия

Данните, облачните системи, алгоритмите, финансовите мрежи и космическите комуникации изглеждат като различни отрасли. В действителност те все повече се свързват. Изкуственият интелект се нуждае от данни, чипове и облачна инфраструктура. Финансовите системи зависят от цифровите мрежи. Космическите комуникации се интегрират с военни и граждански информационни системи. Компаниите навлизат едновременно в няколко от тези пространства.

Това създава концентрация, различна от класическия монопол. Монополистът контролира определен пазар. Инфраструктурната корпорация може да контролира възел, през който преминават множество пазари и обществени дейности. Колкото повече функции се свързват с този възел, толкова по-трудно става той да бъде заменен.

Поради това основният политически въпрос постепенно се измества. Опасността не се изчерпва с възможността една корпорация да стане прекалено богата. Много по-сериозна е перспективата ограничен брой частни организации да се превърнат в собственици на инфраструктурата, чрез която държавите упражняват част от собствената си власт.

Тогава отношението между държавата и корпорацията навлиза в нов етап. Държавата продължава да регулира компанията, но едновременно с това се нуждае от нея. Корпорацията продължава да зависи от закона и политическата защита на държавата, но притежава технологии, които публичната власт не може лесно да замени. От тази взаимна зависимост започва да се оформя политическата конструкция, която може да се окаже много по-важна от класическата транснационална корпорация.

Държавата и корпорацията: кой вече от кого зависи?

Най-сложният въпрос започва там, където технологичната мощ на корпорацията среща политическия суверенитет на държавата. На пръв поглед йерархията изглежда ясна. Държавата създава законите, определя данъчния режим, контролира достъпа до националния пазар и притежава инструментите на законната принуда. Дори най-голямата корпорация съществува в правна среда, която не е създала сама. Тази формална йерархия продължава да действа, но вече не описва напълно реалното разпределение на силата.

Причината е технологичната зависимост. Когато държавата използва частни компании за облачни услуги, комуникации, изкуствен интелект, киберсигурност, логистика или отбранителни технологии, отношението между регулатор и регулиран субект става двустранно. Правителството може да наложи правила на корпорацията, но същевременно се нуждае от нейните способности. Колкото по-трудно заменима е технологията, толкова по-голяма става фактическата автономия на нейния собственик.

Държавната мощ все по-често се произвежда извън държавата

През индустриалната епоха националната мощ също зависеше от частния бизнес. Разликата е в степента, до която днес стратегически способности се създават непосредствено в корпоративната технологична среда. Частни компании разработват системи, които впоследствие се интегрират в отбраната, разузнаването, публичната администрация и критичната инфраструктура.

Това променя отношението между държавата и националния капитал. Правителството вече не разглежда водещите технологични компании само като източник на данъчни приходи и работни места. Те се превръщат в част от националния стратегически потенциал. Контролът върху полупроводници, облачни услуги, изкуствен интелект и космически технологии започва да има значение, сравнимо с контрола върху ключови индустрии през XX век.

Съединените щати дават най-развития пример за подобна симбиоза. Огромна част от американското технологично преимущество се създава от частни корпорации, но това преимущество едновременно увеличава геополитическата мощ на американската държава. Китай развива друга институционална конструкция, при която държавата запазва значително по-силни механизми за стратегическо насочване на частния капитал. Разликата между двата модела е съществена, но и двата показват една обща тенденция: границата между икономическа конкурентоспособност и национална сигурност става все по-трудна за прокарване.

Корпорацията се превръща в геополитически актив

Когато определена технология има стратегическо значение, компанията, която я контролира, престава да бъде само участник на световния пазар. Тя се превръща в ресурс на държавата, от която произхожда. Нейните технологии могат да разширяват националното влияние далеч отвъд собствената територия.

Това влияние не прилича на класическата имперска експанзия. Няма необходимост от пряко политическо управление. Достатъчно е други държави да изградят икономиката или администрацията си върху технологична система, която не могат лесно да заменят. Тогава зависимостта се вгражда в самата инфраструктура.

Тук се появява ново измерение на геополитиката. Въпросът вече не е само коя държава контролира определена територия, морски маршрут или суровина. Значение придобива коя технологична екосистема ще се превърне в стандарт за останалите. Държавите, които използват една и съща цифрова архитектура, постепенно попадат в общо пространство на технологична зависимост.

Корпорацията може да се окаже носител на влияние, което някога би изисквало сложна държавна стратегия. Тя изгражда инфраструктура, създава стандарти, обучава специалисти и свързва местни институции със собствената си технологична система. Икономическата експанзия започва да произвежда геополитически последствия.

Но зависимостта работи и в обратната посока

Тази картина би била непълна, ако представим корпорацията като сила, която постепенно се освобождава от държавата. Най-големите технологични компании също зависят от публичната власт. Те се нуждаят от защита на интелектуалната собственост, дипломатическа подкрепа, инфраструктура, държавни договори, достъп до енергия, благоприятни регулации и защита на международните пазари.

Колкото по-стратегическа става една корпорация, толкова по-силен може да стане интересът на държавата към нейното поведение. Технология, която вчера е била обикновен търговски продукт, утре може да бъде поставена под експортен контрол. Инвестиция, която изглежда икономически рационална, може да бъде ограничена по съображения за национална сигурност.

Затова не се оформя прост преход от държавна към корпоративна власт. Възниква система на взаимна зависимост. Държавата се нуждае от технологичните способности на корпорацията, а корпорацията се нуждае от политическата мощ на държавата.

Точно тази симбиоза напомня най-дълбокия исторически урок на Източноиндийските компании. Тяхната сила никога не е била напълно отделена от държавата, която ги е създала и защитавала. Частният капитал и публичната власт са се използвали взаимно. Проблемът започва, когато стане трудно да се установи къде свършва единият интерес и къде започва другият.

Кой носи политическата отговорност?

Съвременната корпоративна власт поставя проблем, който икономическите показатели не могат да измерят. Политическата система е изградена върху принципа на отговорността. Правителството може да бъде сменено, парламентът подлежи на избори, решенията на администрацията могат да бъдат оспорвани пред съд.

Корпорацията е изградена върху друга логика. Нейното ръководство отговаря пред собствениците и действа според корпоративното право. Това е нормално, докато последствията от решенията ѝ остават предимно икономически. Когато обаче една компания управлява инфраструктура с огромно обществено значение, възниква несъответствие между реалната ѝ власт и механизмите за обществена отчетност.

Колкото по-голяма част от стратегическите способности на държавата се изнасят към частни структури, толкова по-трудно става да се определи кой носи крайната отговорност. Държавата може да заяви, че технологичното решение принадлежи на частния оператор. Компанията може да посочи, че работи в рамките на установените закони и договори. Между двете позиции се появява пространство, в което съществува реална власт, но политическата отговорност е размита.

Това е много по-сериозен проблем от размера на корпоративните печалби. Демократичната държава може да регулира богатството чрез данъци и антимонополно законодателство. Много по-трудно е да регулира частна структура, която вече е станала необходима за собственото ѝ функциониране.

Новата система може да бъде съюз, а не война между държава и корпорация

Вероятно бъдещето няма да донесе пряк сблъсък, при който корпорациите ще победят държавите или държавите ще подчинят напълно корпорациите. По-вероятно е да се развие хибридна конструкция. Държавата ще запази политическата легитимност, законовата принуда и военната сила. Корпорациите ще концентрират значителна част от технологиите, инфраструктурата и експертното знание. Двете страни ще бъдат принудени да действат заедно.

Така може да се появи една от характерните институционални форми на XXI век — държава, която упражнява част от своята мощ чрез корпорации, и корпорации, които разширяват глобалното си присъствие с подкрепата на държавната сила.

Това вече не прилича нито на класическия свободен пазар, нито на традиционната държавна икономика. Създава се система, в която политическата и корпоративната власт се преплитат около контрола върху стратегическите технологии.

И тогава въпросът „кой когоуправлява?“ може да се окаже погрешно поставен. По-сериозният въпрос е какво ще се случи, ако държавата и корпорацията започнат да образуват общ център на власт, чиито технологични възможности са огромни, а границите на политическата му отговорност остават неясни.

След държавата и пазара: ражда ли се нова политическа форма?

Ако държавата и корпорацията започват да образуват обща инфраструктура на властта, последиците надхвърлят отношенията между правителство и бизнес. Променя се самата институционална архитектура, върху която беше построена модерността. През последните два века политическият ред се основаваше върху разграничението между публичната власт, която трябва да представлява обществения интерес, и частната собственост, която преследва икономически цели. Новата технологична среда не премахва това разграничение юридически, но го прави все по-неясно функционално.

Корпорацията може да остане частна организация и едновременно с това да управлява инфраструктура с публично значение. Държавата може да запази върховната юридическа власт и да зависи от технологични способности, които не притежава. Между тях възниква пространство, което трудно се поддава на класическите определения. То не е нито пазар в традиционния смисъл, нито държавна администрация. В него частният капитал, публичната власт и технологичната инфраструктура започват да действат като взаимно свързани компоненти на една система.

Историческата аналогия свършва там, където започва цифровата цивилизация

Източноиндийската компания е полезна за разбирането на този процес само до определена граница. Нейната политическа мощ е видима. Тя притежава войска, управлява територии, събира приходи и участва във войни. Съвременната корпоративна власт може да бъде значително по-трудна за разпознаване, защото действа чрез инфраструктурна зависимост.

Това е съществената особеност на новата епоха. За да влияеш върху поведението на огромен брой хора, вече не е задължително да ги управляваш непосредствено. Може да управляваш системата, през която те комуникират, плащат, получават информация или използват цифрови услуги. За да придобиеш стратегическо значение за една държава, не е необходимо да контролираш част от нейната територия. Може да притежаваш технология, която тя не е способна бързо да замени.

Така пространството на властта постепенно се отделя от пространството на територията. Политическата карта продължава да бъде разделена между национални държави, но върху нея се наслагва друга карта — на облачните инфраструктури, спътниковите мрежи, полупроводниковите вериги, центровете за данни, финансовите системи и цифровите платформи.

Двете карти не съвпадат. От това несъвпадение ще произтичат част от най-сериозните конфликти на следващите десетилетия.

Големите сили вече се опитват да върнат технологията в границите на суверенитета

Разговорът за технологичен суверенитет, стратегическа автономия и защита на критичната инфраструктура показва, че държавите усещат промяната. Полупроводниците се превърнаха в обект на геополитическо съперничество. Данните се подчиняват на все по-сложни национални режими. Изкуственият интелект се разглежда като стратегическа технология. Правителствата инвестират в собствени облачни, космически и комуникационни способности.

Зад тези политики стои стремежът да бъде намалена зависимостта от инфраструктура, която може да се окаже недостъпна в момент на политическа или военна криза. Суверенитетът започва да включва способността държавата да поддържа основните си функции дори когато глобалните технологични вериги бъдат нарушени.

Това няма да доведе до изчезване на транснационалните корпорации. По-вероятно е държавите да започнат много по-внимателно да разграничават обикновената стопанска дейност от стратегическата инфраструктура. Компания, която произвежда потребителски продукт, може да остане почти изцяло в пространството на пазара. Компания, която контролира фундаментална цифрова, комуникационна или отбранителна технология, неизбежно ще бъде въвлечена в политиката на сигурността.

Така самата глобализация започва да се променя. Пазарът няма да изчезне, но върху него все по-силно ще се наслагва логиката на стратегическите блокове.

Американският и китайският модел очертават две различни решения

В Съединените щати исторически се е развила мощна симбиоза между държавата, научните институции и частния технологичен капитал. Правителството финансира фундаментални изследвания и отбранителни програми, докато частните компании превръщат технологиите в глобални продукти и инфраструктури. Този модел предоставя огромна свобода на корпоративната инициатива, но едновременно с това позволява технологичната мощ на компаниите да увеличава международното влияние на американската държава.

Китайската система се стреми да запази по-ясна политическа йерархия. Частният капитал може да бъде огромен и иновативен, но стратегическата посока остава по-тясно свързана с държавното планиране и националните приоритети. Пекин разглежда технологичните компании като част от по-широка система на национално развитие, а не като напълно автономни центрове.

Нито един от двата модела не премахва напрежението между държава и корпорация. Те предлагат различни начини за неговото управление. Американският модел допуска по-голяма корпоративна автономия и поради това създава по-голяма възможност частната инфраструктурна мощ да придобие собствена политическа тежест. Китайският модел поставя по-силен акцент върху политическия контрол, но носи други рискове, свързани с концентрацията на държавна и технологична власт.

Съперничеството между тези модели може да се окаже толкова важно за XXI век, колкото идеологическите конфликти на предишното столетие. Въпросът вече не е само коя икономика ще бъде по-голяма. Става дума за това как ще бъде организирана връзката между държавата, капитала и технологията.

Европа се изправя пред различен проблем

Европейският съюз се опитва да отговори предимно чрез регулиране. Това е логично за политическа система, която притежава огромен пазар и значителна нормативна сила. Но регулаторната способност не е равнозначна на технологична способност.

Можеш да определяш правилата за облачните услуги и едновременно с това да зависиш от чужди облачни компании. Можеш да регулираш изкуствения интелект, без да притежаваш водещите инфраструктури за неговото развитие. Можеш да създаваш изисквания към цифровите платформи, докато основните глобални платформи са създадени другаде.

Тук се проявява разликата между нормативен и технологичен суверенитет. Първият позволява да определяш условията за функциониране на пазара. Вторият предполага да притежаваш способността, върху която този пазар е изграден.

Ако XXI век се превърне в епоха на технологически блокове, тази разлика ще става все по-важна.

Основният риск е приватизацията на политическата способност

Опасността от новите Източноиндийски компании не се състои в някакъв фантастичен сценарий, при който технологичен милиардер отменя правителството и провъзгласява собствена държава. Подобна представа прикрива много по-реалния процес.

Държавата може постепенно да запази всички свои институции и едновременно с това да изнесе част от способността си да действа към частни инфраструктури. Ако този процес премине определена граница, политическият суверенитет ще остане формално непокътнат, докато практическият суверенитет ще бъде споделен.

Тогава демократичният проблем става очевиден. Властта на държавата поне по принцип е свързана с обществен мандат и политическа отговорност. Корпоративната власт произтича от собствеността и контрола върху инфраструктура. Когато двете започнат да изпълняват общи стратегически функции, възниква система, в която огромна реална власт може да бъде упражнявана без ясно определена публична отчетност.

Точно тук историческият опит на Източноиндийската компания придобива съвременно значение. Най-опасният момент настъпва не когато частният капитал е просто много богат, а когато държавата започне да използва неговата инфраструктура като продължение на собствената си власт, докато корпорацията използва политическата сила на държавата за защита и разширяване на своята инфраструктура.

От тази взаимна зависимост може да се роди политическа форма, която още няма установено име. Тя няма да бъде нито класическа корпоратокрация, нито традиционен държавен капитализъм. По-скоро ще представлява система на споделена стратегическа способност, в която държавата предоставя легитимността и принудата, а корпорацията — технологията, инфраструктурата и част от оперативното знание.

Който разбере тази конструкция навреме, ще разбере и голяма част от политиката на XXI век.

Суверенитетът вече има нова граница

Новите Източноиндийски компании няма да приличат на старата Източноиндийска компания. Те няма да управляват колонии, няма да назначават губернатори и вероятно никога няма да поискат формално политическо представителство. Тяхната сила ще бъде по-малко видима, защото ще произтича от контрола върху инфраструктури, от които държавата, икономиката и обществото не могат лесно да се откажат.

Това променя съдържанието на суверенитета. През XIX век една държава е можела да бъде смятана за независима, ако контролира територията, границите, армията и законите си. През XXI век към тях трябва да бъдат добавени данните, изчислителната мощ, комуникациите, цифровите мрежи и стратегическите технологии. Държава, която не контролира достатъчна част от тази инфраструктура, може да бъде политически независима и едновременно с това технологично зависима.

Корпорацията навлиза в тази празнина. Тя не отнема суверенитета чрез политически преврат. Получава влияние, защото притежава способности, които публичната власт е престанала да изгражда самостоятелно или никога не е успяла да създаде със същата скорост. Колкото по-незаменими стават тези способности, толкова по-трудно е да бъде прокарана ясна граница между икономическа услуга и политическа власт.

Големият въпрос на следващите десетилетия затова няма да бъде дали държавата ще победи корпорацията. Двете вече са прекалено зависими една от друга. Истинският спор ще бъде за условията на тази зависимост и за институциите, които ще определят нейните граници.

Ако държавата запази политическата отговорност, но загуби способността самостоятелно да поддържа критичните си функции, суверенитетът постепенно ще се превърне в юридическа форма без достатъчно технологично съдържание. Ако корпорацията придобива все повече обществено значими функции, без съответстваща публична отчетност, ще възникне власт, която обществото усеща, но трудно може да контролира.

Точно тук се намира историческото предупреждение на Източноиндийската компания. Голямата промяна настъпва, когато частната икономическа организация престане само да действа вътре в политическия ред и започне да се превръща в част от инфраструктурата, върху която този ред се крепи.

През XXI век борбата за суверенитет може да се води далеч от държавните граници. Тя ще преминава през центровете за данни, облачните системи, полупроводниците, алгоритмите, финансовите мрежи и космическите комуникации.

И от отговора на един въпрос ще зависи много повече, отколкото изглежда днес: може ли държавата да остане суверенна, ако инфраструктурата на нейната власт принадлежи на някой друг?