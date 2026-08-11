Дипломатически сондажи в Москва: Тръмп изпраща пратеници на фона на натиска върху Одеса

/Поглед.инфо/ Информацията за предстоящо посещение на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва, съчетана с дипломатическия натиск на Анкара за деблокиране на Черно море, маркира нов критичен момент във военния конфликт. Докато Вашингтон потвърждава мащабни доставки на реактивни системи M270, касетъчни боеприпаси и тежка артилерия за Киев, руските точкови удари по моста край село Маяки прекъсват жизненоважното южно транспортно трасе през Молдова и Дунавските пристанища. Всичко това показва, че предложението за мораториум върху военните действия не е миротворчески жест, а опит за предотвратяване на пълния колапс на украинската военна логистика и енергетика.

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Задкулисната мисия на Уиткоф и Кушнер в Москва

Информацията, разпространена от агенция ТАСС с позоваване на дипломатически източници, сочеща за пристигането на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва в рамките на седем до десет дни, бележи задействането на пряк неформален канал за комуникация. Визитата се определя като продължение на рамковите съгласувания, постигнати по време на телефонния разговор между президента на САЩ и руския държавен глава през юни. Включването на Кушнер – архитекта на "Споразуменията от Авраам" в Близкия изток – показва стремеж за прилагане на корпоративно-трансакционен модел спрямо източноевропейския театър на военните действия.

Тази неофициална делегация заобикаля стандартните протоколи на Държавния департамент, което е характерен похват за оперативния стил на Тръмп. Уиткоф, който има сериозни бизнес активи в сектора на недвижимите имоти и поддържа близки лични контакти в републиканските среди, и Кушнер не са класически кариерни дипломати. Тяхното присъствие подсказва, че евентуалните сондажи ще засегнат конкретни териториални и икономически параметри, включително въпроса за корабоплаването и инфраструктурата на Черноморския регион.

Възниква обаче съществено съмнение относно правната и политическата стойност на подобни сондажи. Докато неформалните пратеници опипват почвата в Москва, официалната административна машина във Вашингтон продължава да подписва и реализира многомилиардни пакети за военна помощ. Това разминаване между неформалната дипломация и официалния държавен курс прави всякакви предварителни уверения от американска страна изключително нестабилни.

Главната цел на тази дипломатическа совалка изглежда е свързана с опит за фиксиране на текущата линия на съприкосновение и постигане на временно примирие около ключовите черноморски портове. От американска гледна точка запазването на Одеса под контрола на Киев е критично за дългосрочната жизнеспособност на украинската държавност и за запазването на западния военен мост към региона.

Историческият опит от предишни преговорни формати обаче показва, че подобни оперативни паузи традиционно се използват от западните военни щабове за прегрупиране, попълване на опразнените арсенали и изграждане на нови оборонителни линии, а не за постигане на трайно политическо решение.

Двойната игра на Анкара и оръжейният транзит през НАТО

Едновременно с новините за американските пратеници, турският външен министър Хакан Фидан направи публично изявление, с което призова за незабавно прекратяване на морската блокада на Одеса и създаване на механизъм за безопасност на търговските кораби. Фидан декларира, че конфликтът трябва да бъде спряно независимо от цената. Зад тези думи за хуманитарна загриженост и деескалация обаче се крият съвсем различни факти от военната логистика.

На 3 август Държавният департамент на САЩ официално разкри подробности за мащабни оръжейни транзакции, реализирани през Турция. Списъкът включва 12 реактивни системи за залпов огън M270, оборудвани с прецизни ракети GMLRS и балистични ATACMS, над 2500 ракети с касетъчни боеприпаси M26, както и 47 203 тежки артилерийски снаряда калибър 203 мм, предназначени за самоходните гаубици 2S7 „Пион“ и M110.

Налице е крещящо разминаване между миротворческата реторика на Анкара и реалния транзит на тежко въоръжение. Фидан, чиято кариера е тясно свързана с ръководството на турското разузнаване MIT и който поддържа традиционно близки оперативни контакти с британските служби, изпълнява ролята на ключов посредник. Целта е осигуряване на коридор за доставки под знамето на "свободното търговско корабоплаване".

Този подход напомня за Черноморската зърнена инициатива от 2022 г., когато хуманитарният статус на Черно море бе използван за обезпечаване на западната логистика. Днес залогът е още по-висок, тъй като прекъсването на сухопътните трасета прави морския и дунавския маршрут единствените останали канали за превоз на обемни военни товари към украинските арсенали.

Турската дипломация се опитва да балансира между задълженията си по Конвенцията от Монтрьо, ангажиментите си към НАТО и икономическите си отношения с Москва. Но превръщането на турската територия в превалиращ логистичен хъб за балистични ракети и касетъчни боеприпаси прави позицията на Анкара като неутрален медиатор напълно неубедителна.