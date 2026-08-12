/Поглед.инфо/ Ситуацията по линията на съприкосновение навлиза в нова, изключително динамична фаза, при която локалните тактически пробиви в Запорожието и Донбас започват да придобиват оперативен коефициент на полезно действие. Натискът в сектора на Орехов и разрушаването на тристепенните инженерни отбранителни линии край Доброполе показват фундаментална промяна в методиката на настъплението. Едновременно с това засилената активност в Одеска област и около Кинбурнската коса подсказва, че украинското командване търси асиметрични отговори чрез десантни операции в Черно море, за да отклони ресурси от застрашените си участъци в тила.

По публикации в чужди медии и специализирани военни канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тактическото разклащане на Запорожкия фронт: Орехов и Преображенка в оперативна мъгла

В Запорожското направление настъпва пренареждане на оперативните приоритети. По данни от военни наблюдатели и телеграм-канала на Генералния щаб, руските щурмови групи са успели да закърпят трайно присъствие в южните покрайнини на ключовия логистичен възел Орехов. Твърди се, че пехотни подразделения са поели контрол върху улиците „Олимпийска“, „Герои на АТО“ и „Леся Украинка“. Паралелно с това се съобщава за навлизане и установяване на позиции в южния периметър на съседното село Преображенка.

Тези придвижвания станаха възможни след пълното овладяване на Мала Токмачка — селище, което месеци наред служеше като основна изходна база за украинските контраатаки в посока Работино. Картографите от независимите мониторингови ресурси обаче все още се въздържат да оцветяват тези зони като окончателно завзети. Причината е проста: в градска среда LBS (линията на бойно съприкосновение) запазва изключително нестабилен характер. Там действа т.нар. „ефект на махалото“, при който позиции се сменят по няколко пъти на денонощие в зависимост от плътността на минометения огън и работата на FPV дроновете.

Това изглежда като сериозен успех за руското командване, но тук възниква един голям въпрос. Дали навлизането в южните квартали на Орехов е началото на мащабна обкръжаваща операция, или просто разузнаване с борба за тестване на украинската артилерийска реакция? Орехов не е просто точка на картата; той е силно укрепен район, превърнат от инженерните войски на ВСУ в бетонна цитадела с развита мрежа от подземни комуникации и подземни бункери, строени още от 2022 година.

Контролът върху шосе T0803 и железопътната линия към Запорожие дава на украинската армия възможност за бързо прехвърляне на резерви от Орехов към Гуляйполе. Затова всяко руско фиксиране в южните му улици форсира украинския Щаб да изтегля ресурс от вторичните отбранителни линии. Оценките на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев сочат, че публичното забавяне на официалните потвърждения е съзнателно — избягва се разкриването на координати на новите огневи точки.

Инженерният срив край Доброполе: Взривените механизирани колони и отбранителният вал

На север, в сектора Покровск–Доброполе, събитията се развиват с много по-висока динамика. По неформални доклади от фронта, подразделения от групата войски „Център“ са осъществили пробив с дълбочина 3,5 километра, навлизайки директно в жилищния квартал Новогришино отвъд село Доброполе. Оперативното значение на този маньовър се състои във факта, че при придвижването е била преодоляна тристепенна инженерна отбранителна линия, състояща се от противотанкови ровове, бетонни пирамиди и плътни минни полета.

В съседния участък село Красноподолие, намиращо се в непосредствена близост до Черниговка, според твърденията вече се намира под пълен руски контрол. За пълното блокиране на този укрепен район остава превземането на градчето Матяшево и самото село Доброполе. Постигането на тази цел би отворило нов оперативен вектор за натиск върху града Доброполе — ключов логистичен хъб, през който минава снабдяването на цялата украинска групировка в западната част на ДНР.

Числата обаче разкриват и цената на тези сблъсъци. В мрежата бяха разпространени кадри от унищожаването на голяма украинска механизирана колона, направила опит да пробие през открит терен, за да стовари пехотни заслони в близост до руските предни позиции. В рамките на една сблъсък са били ликвидирани над 20 единици бронирана техника — включително съветски БМП-1/2 и предоставени от НАТО бронетранспортьори M113, заедно с личния състав.

Украинското командване е принудено да използва бронирана техника в компактни групи поради специфичната топография на Донбас: откритите степи и липсата на горски пояси правят пехотното придвижване пеша практически невъзможно през деня. Руските оператори на разузнавателни безпилотници ZALA и Supercam засичат движението още на етап разгръщане от тиловите бази, след което следват координирани удари с барражиращи боеприпаси „Ланцет“ и тежка артилерия от типа 152-мм „Мста-С“.

През лятото целта на руските части бе да разцепят отбраната от юг. Сега, с наближаването на есента, географската конфигурация показва, че Доброполе ще бъде подложено на едновременен натиск от южно и източно направление. Твърди се, че украинските инженерни конструкции в този сектор са изграждани бързо и нямат дълбочината на линиите около Славянск и Краматорск.