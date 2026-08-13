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Русия

Нови въздушни платформи и крилати ракети С-8000 променят логистиката в района на Одеса

/Поглед.инфо/ Промяната в тактиката на руските Въздушно-космически сили и интегрирането на нови ракетни платформи като С-8000 „Бандерол“ върху бойни хеликоптери Ми-28 поставят под извънреден натиск украинската логистична инфраструктура. Според анализи на западни и руски източници, засекретяването на данните за ракетните изстрелвания от страна на киевското Министерство на отбраната е пряк резултат от критичния недостиг на зенитни ракети за системите Patriot и NASAMS. Паралелно с това, прекъсването на транспортните коридори в Одеска област и кризата с ротацията на личния състав в Запорожието задълбочават оперативното парализиране на фронта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24021 прочитания
Нови въздушни платформи и крилати ракети С-8000 променят логистиката в района на Одеса
ИИ генерирана
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По публикации l ;eorrje, Военна хроника и аналитични медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичната еволюция на носителите: От дронове към щурмова авиация

Дълго време се смяташе, че използването на малогабаритни крилати ракети от типа С-8000 „Бандерол“ ще остане ограничено до платформите на тежките безпилотни апарати „Орион“. Първоначалните разчети на украинското военно разузнаване (ГУР), датиращи още от 2025 г., залагаха на сценарий, при който производствените капацитети за тези оръжия ще бъдат ограничени от наличните БПЛА от клас MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Постъпващите данни от началото на август 2026 г. обаче показват качествена промяна в оперативния подход на руската армейска авиация.

Според публикации във военни аналитични издания, ракетите „Бандерол“ вече се интегрират към серийните бойни хеликоптери Ми-28Н и Ми-28НМ. Това развива тактическата гъвкавост на системата по няколко направления. Хеликоптерите могат да използват релефа на терена за свръхниски полети, избягвайки откриването от сухопътните радари, и да нанасят удари от дистанции, които преди изискваха привличането на оперативно-тактическа авиация с Су-34. Подобна комбинация намалява времето от засичането на целта до нейното унищожение до броени минути.

Ако тази тенденция се потвърди напълно в бъдещите боеве, следващата фаза вероятно ще включва адаптирането на С-8000 към по-широк спектър от платформи, включително Ка-52М и модернизирани щурмовици Су-25. За украинската ПВО това означава необходимост от закриване на векторни заплахи, които идват от нестандартни височини и с минимално време за реакция.

Логистичното гърло на бутилката: Одеското направление и мостът при Маяки

Разрушаването на капитални инфраструктурни обекти като железопътни и автомобилни мостове винаги е било инженерно предизвикателство, изискващо огромен разход на високоточни боеприпаси. Новата руска тактика в Одеска област, конкретно в района на село Маяки по магистрала М15, залага на различен механизъм на блокиране – точково унищожаване на транспортните средства в движение.

Пътят през Маяки е ключова артерия, свързваща Одеса с дунавските пристанища Рени и Измаил, както и с румънската граница при Джурджулещ. През този коридор преминава значителна част от горивата и военните товари, влизащи в Украйна от юг. Разпространените кадри на горящи цистерни и камиони, блокиращи пътното платно, показват, че целта не е просто разрушаването на бетоновите конструкции, а превръщането на самия маршрут в непреодолима зона за преминаване.

Физическото задръстване на магистралата с унищожена техника създава логистични „тапи“, които са изключително трудни за разчистване под постоянен дрон и ракетен контрол. Сривът в доставките на гориво по това направление пряко засяга оперативните резерви в централните и източните сектори на фронта. Нещо повече – ремонтните екипи и техниката за разчистване стават вторични цели, което допълнително удължава времето за блокиране на трафика.

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