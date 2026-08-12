Младите европейци се впускат в „Откривателско пътешествие до Китай“

/Поглед.инфо/ С продължаващото оптимизиране на политиките за безвизово влизане от страна на Китай и нарастващата популярност на „пътуването в Китай“ в социалните медии, все повече европейски туристи избират Китай като лятна туристическа дестинация. От история и култура до съвременни технологии, от отличителна кухня до гостоприемството на местните хора, Китай привлича чуждестранни туристи с по-цялостен и автентичен образ. Много млади европейци избират лично да посетят Китай, преживявайки една жизнена и модерна страна по време на пътуването си.

Това лято София, студентка в KU Leuven в Белгия, спечели награда в състезание по китайски език и получи възможността да пътува до Китай. В продължение на близо две седмици тя и нейните спътници посетиха Шънджън, Шанхай, Суджоу и други места, впускайки се в „Откривателско пътешествие до Китай“. Холандският видеоблогър Сандер, който ги придружаваше, документира пътуването с камера. От момента, в който излязоха от летището те получиха кукли сувенири и започнаха своето изпълнено с изненади пътуване до Китай.

„Ако отидете на север, можете да видите лед и сняг и да преживеете зимата, ако отидете на юг, можете да видите морето и да усетите топлия климат, а ако отидете на запад, можете да видите пустинята. Мисля, че в Китай можете да намерите каквото пожелаете", споделя София.

Освен природните пейзажи и традиционната култура, нововъзникващите технологии на Китай, новите бизнес модели и новите сценарии на потребление също се превръщат във важни фактори, привличащи чуждестранни туристи. От мобилни плащания и високоскоростни железопътни пътувания до приложения с изкуствен интелект, доставки с дронове, роботи за хотелски услуги и други интелигентни сценарии за живот, все повече млади европейци искат лично да посетят Китай и да преживеят неговото развитие и промени от първа ръка, вместо просто да научават за страната чрез социалните медии.

София заяви, че е научила за технологиите на Китай от видеоклипове, а най-силно впечатление й направили роботите. "След като ги преживях от първа ръка, осъзнах, че вече живеем в епохата на роботите. И скоростта им на развитие е много бърза, което е наистина интересно. Мисля, че Китай е пред нас в това отношение, много напред, което е наистина впечатляващо."

Освен удобния начин на живот и богатите преживявания от пътуването, това, което впечатлява най-много София е гостоприемството и дружелюбието на китайския народ. Според нея тази искрена и открита комуникация между хората прави пътуването по-запомнящо се.

"Когато общувам на китайски, местните са много склонни да ми отговарят и да продължават да си говорят. Мисля, че китайците са наистина много приятелски настроени", посочи още София.

Продължаващото оптимизиране на политиките за безвизов и транзитен безвизов режим от страна на Китай подхрани нарастващата популярност на китайския туризъм. Данните от Националната имиграционна администрация показват, че през първата половина на тази година 22,914 милиона чуждестранни посетители са влезли в Китай, което е увеличение с 20,4% на годишна база. Сред тях 17,815 милиона са били безвизови посетители, което представлява близо 80% от общия брой. Все повече европейски туристи, като София, преминават от „научаване за Китай онлайн“ към „опознаване на Китай от първа ръка“.

Днес европейските туристи се стичат към Китай не само заради известните му планини, реки и исторически места, но и заради един модерен Китай, който непрекъснато внедрява иновации и се развива. От технологични иновации до нови сценарии на потребление, от удобен и ефикасен градски живот до отворена и приобщаваща среда за развитие, Китай навлиза в света с по-богат и разнообразен образ. Все повече европейци преминават от „онлайн наблюдение“ към „офлайн преживяване“, надявайки се сами да опознаят Китай и да преживеят истински, многостранен и жизнен Китай чрез пътуванията си.