Китай е световен лидер в производството на хуманоидни роботи и в новите технологични индустрии

/Поглед.инфо/ През първата половина на 2026 година китайските производители заемат над 97% от глобалните доставки на хуманоидни роботи. Световният пазар отбелязва ръст от 272% до близо 19 100 единици, като местната компания AGIBOT изпреварва конкуренцията и е най-големият доставчик на хуманоидни роботи, а вътрешното търсене в страната надхвърля 85% от общото световно ниво.

Успехът се дължи на стабилни производствени вериги с над 90% локализация на ключовите компоненти, мащабни пазарни тестове и стратегическа държавна подкрепа. На фона на този бум водещата китайска компания Unitree Robotics стартира процедурата по предлагане на акции на борсата в Шанхай с очаквано пазарно оценяване от около 61 милиарда юана, превръщайки се в първото публично дружество за хуманоидни роботи в Китай.

Развитието на роботиката върви ръка за ръка с напредъка в изкуствения интелект, където китайските модели излязоха начело по световно изтегляне и използване на токени, както и в сферата на иновативните лекарства, където страната заема водеща позиция с хиляди разработки в процес на изпитване.

Тези постижения подчертават възхода на новите стратегически сектори на Китай, които утвърждават страната като глобален лидер във високотехнологичното производство.