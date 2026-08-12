Китай е световен лидер в производството на хуманоидни роботи и в новите технологични индустрии

Успехът се дължи на стабилни производствени вериги с над 90% локализация на ключовите компоненти, мащабни пазарни тестове и стратегическа държавна подкрепа. На фона на този бум водещата китайска компания Unitree Robotics стартира процедурата по предлагане на акции на борсата в Шанхай с очаквано пазарно оценяване от около 61 милиарда юана, превръщайки се в първото публично дружество за хуманоидни роботи в Китай.
Развитието на роботиката върви ръка за ръка с напредъка в изкуствения интелект, където китайските модели излязоха начело по световно изтегляне и използване на токени, както и в сферата на иновативните лекарства, където страната заема водеща позиция с хиляди разработки в процес на изпитване.
Тези постижения подчертават възхода на новите стратегически сектори на Китай, които утвърждават страната като глобален лидер във високотехнологичното производство.