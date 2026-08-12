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Калоян Паргов: Левицата в този си вид няма бъдеще – или се променя, или изчезва!
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Калоян Паргов поставяме един неудобен въпрос: способна ли е България да гарантира собственото си оцеляване в свят на кризи и конфликти? Говорим за енергетиката и АЕЦ „Белене“, продоволствената сигурност, демографската пустиня, отношенията с Русия и първите 100 дни на новото управление. Но най-острият разговор е за бъдещето на левицата. Паргов предупреждава, че 3% подкрепа са знак за дълбока криза и че без нов смисъл, нови цели и връщане към темите за труда, мира и индустрията лявото рискува да стане политически ненужно. Владимир Трифонов
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Анастасия Гешева: ЕС и НАТО не ни спасяват – голямата заблуда започва да рухва
/Поглед.инфо/ Европа е стигнала до критична точка, а България повече не може да си позволи да живее с илюзиите от миналото. Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева говорим за тайните контакти между Русия и европейски държави, бъдещето на конфликта в Украйна, миграционната криза, разпада на европейския политически модел и зависимостите на българския елит. И най-трудният въпрос: ако ЕС продължи по сегашния път, трябва ли България да постави на масата и темата за напускането му? Владимир Трифонов12.08.2026 18:00
Защо училищната система чупи подраставащия организъм
/Поглед.инфо/ Всяка септемврийска офанзива в българското образование започва с една и съща неефективна стратегия – опитът да се натъпче максимален обем от извънкласни дейности, чужди езици и академичен натиск в детския график, без да се вземат предвид биологичните лимити на подраставащия организъм. Докато родители и институции преследват илюзорни стандарти за ранно постижение, клиничната реалност в педиатричните кабинети показва рязко увеличение на соматичните разстройства, хроничната апатия и невротичните сривове при децата. Системата третира детския мозък като неизчерпаем ресурс, пренебрегвайки елементарните закони на неврологията и физиологията.10.08.2026 22:29
Дигитална експанзия и инфраструктурен канибализъм (България рискува да плати дигиталната трансформация на Европа с екологична катастрофа!)
/Поглед.инфо/ Глобалната надпревара за изкуствен интелект и безумната консумация на ресурси изтласкват технологичните гиганти към Източна Европа. Докато САЩ и Западна Европа налагат мораториуми заради воден стрес и претоварени мрежи, България се превръща в перфектната полигонна зона за ресурсна експлоатация. Под прикритието на „зелена трансформация“ и „високи технологии“, местни олигарси и чужди фондове унищожават плодородна земеделска земя, претоварват енергийната система и застрашават водните ресурси на страната, за да гарантират частни печалби на гърба на българския потребител.06.08.2026 07:47
ПП АБВ поиска от четири институции информация за полетите и обслужването на чужди военни самолети у нас
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и областният координатор на партията за Ямбол Здравко Златаров дадоха пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.06.08.2026 07:32
Симеон Миланов: Идва енергийна мегакриза! Европа без изход, България трябва да избере сама пътя си
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми със Симеон Миланов насочваме вниманието към бъдещето на Европейския съюз, задълбочаващата се енергийна и икономическа криза и мястото на България в един свят, който според мнозина навлиза в нов геополитически етап. Обсъждаме възможно ли е Европа да преосмисли отношенията си с Русия, има ли шанс европейските държави да започнат да защитават собствените си национални интереси и какви рискове пораждат решенията на Брюксел за икономиката, енергетиката и социалната стабилност. Разговаряме още за кризата на европейската идентичност, миграционните процеси, перспективите пред България и необходимостта страната да води политика, насочена към собственото си развитие и сигурност. Не пропускайте тази дискусия, която поставя въпроси с дългосрочно значение за Европа и България.05.08.2026 18:00
Румен Петков и Георги Стамболиев обсъдиха с посланика на Русия честванията на Шипченската епопея и осъдиха медийните лъжи за събитията в храм „Св. Неделя“
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова. Основен акцент в разговора бяха предстоящите чествания на боевете при Шипка, които ще се проведат на 21 август. Беше подчертана необходимостта паметта за подвига на българските опълченци и руските войни да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения като важна част от българската историческа памет.04.08.2026 07:15
Българската „Берлинска стена“ и синдромът „Вързани ръце“: Кой и как спира реформите на генерал Румен Радев?
/Поглед.инфо/ (Защо синдромът „Вързани ръце“ е обективна реалност?) Усилията за демонтаж на олигархичния модел зациклят не поради липса на стратегическа визия и воля на правителството и екипа на министър-председателя Румен Радев за реформи, а заради перфектно конструираната и използвана геополитическа и икономическа матрица за блокиране на българския преход към демокрация и пазарна икономика!04.08.2026 07:08
Проф. Валентин Вацев призова Радев да инициира среща за мир на Кремъл, Вашингтон и Пекин в България
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Валентин Вацев поставям един въпрос, който излиза далеч извън рамките на обичайните политически коментари. Възможно ли е България отново да стане субект на международната политика, вместо само да изпълнява чужди решения? Проф. Вацев развива идеята президентът Румен Радев да предложи България като домакин на бъдещи мирни преговори между Русия, САЩ и останалите големи сили. Разговаряме за промяната във военната ситуация, за перспективите пред конфликта в Украйна, за риска от пряк сблъсък между Русия и НАТО, за британската политика на Балканите и за историческата мисия, която България би могла да поеме. Това е разговор за бъдещето на Европа, за мястото на България и за решенията, които могат да променят хода на историята.03.08.2026 18:15