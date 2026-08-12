Данните от New Horizons разкриват активен течен азот под повърхността на Плутон

/Поглед.инфо/ Новият подробен разбор на телеметричните и оптични данни, изпратени от сондите на НАСА, поставя под сериозно съмнение стандартните астрофизични модели за термична инертност на далечните ледени тела. Анализът на кадрите от прелитането през 2015 година показва морфологични структури в северния край на Спутник Планум, които силно напомнят за скорошно изтичане на течна фаза. Вместо монолитен, замръзнал блоков масив на ръба на Слънчевата система, геолозите се сблъскват с геодинамика, задвижвана от вътрешно налягане, хидростатична плаваемост и криогенен топлинно-масообмен.

Десетилетия наред планетарната геология третираше телата отвъд орбитата на Нептун като космически фризер, в който всяка динамика е замряла още в зората на формирането на протопланетарния диск. Наблюденията от мисията New Horizons през 2015 година обаче оставиха поредица от архивно гробище от хипотези, които тепърва биват изравяни и преосмисляни. Скорошният повторен анализ на оптичните данни с висока резолюция, фокусиран върху конвективните азотни клетки в северния край на ледника Спутник Планум, разкрива структури, които трудно могат да бъдат обяснени единствено със сублимация или ветрова ерозия в изключително тънката атмосфера.

Аналогията с Гренландия и физиката на криогенните флуиди

Изследователите, работили по новите компютърни модели, правят директно сравнение между тъмните, линейни ивици върху Спутник Планум и морфологията на сухопътните ледници в Гренландия. На Земята подобни промени в албедото и текстурата на леда се появяват, когато повърхностните слоеве биват намокрени от течна вода, която прониква през микропукнатини и променя оптичните свойства на кристална решетка. На Плутон, където средната повърхностна температура варира около minus 230 градуса по Целзий, а атмосферното налягане е едва няколко микробара, съществуването на вода в течна фаза на повърхността е физически изключено.

Текстурата на тези тъмни петна и ивици обаче показва забележителна прилика с процесите на мокро срязване. Единственият химически агент, способен да играе ролята на флуид при тези екстремни параметри, е чистият азот. Термодинамичното състояние на азота при наляганията, съществуващи в основата на многокилометровата ледена покривка на Спутник Планум, позволява преминаване на фазовия преход. Моделите показват, че натрупаната топлоенергия от радиогенен разпад в каменното ядро, комбинирана с огромното изостатично налягане на горните ледени слоеве, е напълно достатъчна да разтопи азотния лед в основата му.