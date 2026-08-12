Военнопромишленият комплекс на САЩ е застрашен от недостиг на критични суровини

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военните действия около Ормузкия проток и канала Баб ел-Мандеб неочаквано нанесе тежък удар върху американската индустриална база. Докато Вашингтон се опитва да поддържа военно присъствие в Близкия изток, блокадата на ключови морски артерии доведе до рязък скок в цените на алуминия и затрудни доставките за отбранителния сектор. Липсата на работещи домашни топилни заводи превръща Пентагона в заложник на вносните суровини от Канада, Персийския залив и Китай, докато цената на електроенергията в САЩ блокира всеки опит за възраждане на местното производство.

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Енергийният капан зад затворените топилни заводи

В началото на годината контролирана експлозия разруши последната топилна пещ в завода Intalco в щата Вашингтон. Преди това бе преустановена работата и в другото голямо съоръжение – това в Хоусвил, Кентъки. С това първичното топене на алуминий на територията на САЩ практически престана да съществува. Причината не се крие в липсата на боксит или технологично изоставане, а в суровата аритметика на енергийния пазар.

Производството на един тон първичен алуминий по класическия метод на Хол-Еру изисква между 14 и 15 мегаватчаса електроенергия. Когато цената на промишления ток надхвърли определени прагове, металургията става губеща за броени седмици. Въпреки публичните декларации на американските власти за суверенитет и евтини вътрешни енергоресурси, индустриалната реалност показва друго – спрени индустриални мощности и пълна зависимост от външни доставки.

Суровинната геометрия на Пентагона

Според цитирани данни от аналитичния център S&P Global, годишното търсене на алуминий в САЩ възлиза на близо 12 милиона тона, с ежегоден ръст от около един процент. ВПК използва високоякостни сплави като AA-7075 и AA-6061, които са критични за производството на корпуса на изтребителите F-35, зенитните ракети Patriot, артилерийските снаряди за гаубиците M109 и корпусите на леките бойни кораби.

Дефицитът от 12 милиона тона се покрива основно чрез внос. Канада осигурява между 4 и 6 милиона тона, ползвайки евтината хидроенергия от квебекската мрежа. Доставките от държавите в Персийския залив възлизат на около 2 милиона тона, а директният внос от Китай се оценява на близо 700 000 тона.

Въпросът обаче не опира единствено до тонажа. Когато отбранителната индустрия изпадне в ситуация да чака критични компоненти за ракетно гориво, радари и нощно виждане от прекоокеански маршрути, всяко прекъсване в логистичните възли прераства в производствен застой.