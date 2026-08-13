Абонирай се
Свят

Времето изтича: Путин показа къде Русия е стигнала до точката, от която няма връщане назад.

/Поглед.инфо/ Влизането на глобалната конфронтация във фаза, при която традиционното ядрено възпиране бива подлагано на опити за технологично заобикаляне, променя изцяло военната архитектура. Посещението на руския президент Владимир Путин в Новосибирск и изказванията му пред Съвета по наука и образование подчертават реалността, че ускорението на иновациите вече не е въпрос на абстрактен икономически напредък, а на пряко държавно оцеляване. Докато класическата стратегия на изтощение показва своите лимити, Вашингтон и Пентагонът насочват ресурси към космически базирани прихващачи, квантова магнитометрия и изкуствен интелект.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19886 прочитания
Времето изтича: Путин показа къде Русия е стигнала до точката, от която няма връщане назад.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в аналитичните среди и в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Новосибирският сигнален импулс и геополитическият прелом

Разговорът на руския държавен глава със студенти и млади учени в Новосибирск – един от историческите центрове на фундаменталните изследвания от времето на Академгородок – изглеждаше на пръв поглед като стандартно протоколно събитие. Шегата относно потенциалната заплаха от изкуствения интелект и репликата на Путин, че „никога от нищо не се е страхувал“, обаче бързо бе последвана от далеч по-строга формула на последвалия Съвет по наука и образование. Там бе пряко заявено, че скоростта на създаване и внедряване на технологии определя не просто икономическия растеж, а самия държавен суверенитет и изпълнението на критичните отбранителни задачи.

Това твърдение придобива съвсем друг контекст, когато се анализира втората страна на глобалната уравнение. По публикации в чужди медии и аналитични доклади, западната военна мисъл трескаво търси начин да неутрализира руския ядрен потенциал не чрез пряк сблъсък на бойното поле, а чрез пълна промяна на технологичните правила на играта.

Традиционните военни доктрини от втората половина на XX век разчитаха на концепцията за взаимно гарантирано унищожение (MAD). Тази концепция бе базирана на физическото съществуване на устойчива ядрена триада: шахтови и мобилни сухопътни комплекси, стратегическа авиация и атомни подводници с балистични ракети. В момента, според редица експерти по сигурността, тази архитектоника се подлага на системен натиск от нови технологични платформи.

Докладът на RAND Corporation и лимитите на конвенционалното изтощение

За да се разбере логиката на случващото се, е необходимо да се върнем към аналитичните разработки на корпорацията RAND от началото на 2023 г. Установилата се тогава концепция в доклада „Избягване на дълга война: политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“ съдържаше прагматичен извод: продължителната война на изтощение спира да носи дивиденти за Вашингтон и започва да поражда непропорционални рискове от ескалация.

По изчисления на американски стратези, конвенционалното военно поражение на страна с първостепенен ядрен арсенал е неизпълнима задача. Войната на изтощение изисква ресурси, които западната промишлена база се затруднява да произвежда в необходимите темпове. Оттук логично възниква необходимостта от намиране на асиметрично предимство.

Към 2026 г. в западните експертни среди се оформя виждането, че ако стратегическата патова ситуация на земята не може да бъде разбита с класически оръжия, решението трябва да се търси в прескачането на цели технологични поколения. Целта е създаване на условия, при които ответният удар на противника да бъде обезценен или технически блокиран още преди той да бъде нанесен.

Обаче тук възниква сериозен математически и физически проблем. Всеки опит за пълно неутрализиране на ответния удар по правило принуждава другата страна да преразгледа прага за използване на оръжия за масово поразяване, превръщайки самата архитектура на сигурност в изключително нестабилна структура.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Константин Бондаренко: Европа влиза в исторически сблъсък — националните държави срещу корпорациите
Европа

Константин Бондаренко: Европа влиза в исторически сблъсък — националните държави срещу корпорациите

/Поглед.инфо/ Европа навлиза в период, който може да промени политическата ѝ система до неузнаваемост. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за кризата в Германия и Франция, възхода на десните сили, миграционния натиск, отношенията Русия–САЩ и огромната власт на транснационалните корпорации. Кой всъщност управлява Европа? Имат ли бъдеще националните държави? И защо Бондаренко прогнозира появата на милиони „излишни хора“, които могат да се превърнат в сила на нов глобален бунт срещу корпоративния свят?

13.08.2026 18:00
Проф. Боян Дуранкев: Доларът отстъпва! Санкциите ще ускорят края на финансовата хегемония на САЩ
Америка

Проф. Боян Дуранкев: Доларът отстъпва! Санкциите ще ускорят края на финансовата хегемония на САЩ

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроса докъде може да стигне светът, ако санкциите се превърнат в универсално оръжие на американската политика. Могат ли ударите срещу Русия, Китай, Индия и Иран да се върнат като бумеранг срещу самите САЩ? Ускорява ли Вашингтон дедоларизацията и възхода на юана и еврото? Защо Европа заменя диверсификацията с нова зависимост и кой печели от вноса на евтина работна ръка? Разговор за икономическата цена на една променяща се световна система.

13.08.2026 17:30
Тъкър Карлсън обяви, че ударите по руски рафинерии целят ескалация по НАТО
Свят

Тъкър Карлсън обяви, че ударите по руски рафинерии целят ескалация по НАТО

/Поглед.инфо/ Американският журналист Тъкър Карлсън за пореден път постави под въпрос стратегиите на Вашингтон и Брюксел, заявявайки в разговор с Рик Санчес, че украинските удари в дълбочина на руската територия търсят умишлена провокация. Според него атаките срещу рафинерии, цивилни обекти и инфраструктура целят да принудят Москва да нанесе директен ответен удар по ключови логистични центрове на НАТО като Варшава или Хамбург. Подобен сценарий би задействал Член 5 от Североатлантическия договор, формализирайки пряката военна конфронтация, която според автора се подготвя идеологически от десетилетия.

13.08.2026 17:15
Проучване на IBRiS показва, че 67% от поляците подкрепят екстрадицията на безработни украинци в наборна възраст
Свят

Проучване на IBRiS показва, че 67% от поляците подкрепят екстрадицията на безработни украинци в наборна възраст

/Поглед.инфо/ Данни от последното проучване на социологическия институт IBRiS, извършено по поръчка на вестник „Жечпосполита“, показват силно изразена обществена подкрепа в Полша за екстрадирането на безработни украински граждани в мъжка възраст, подлежащи на военна мобилизация. На фона на предложенията от страна на опозиционната партия „Право и справедливост“ (PiS), администрацията във Варшава засега отказва подобни мерки, цитирайки данни за висока заетост сред пребиваващите на нейна територия чужденци.

13.08.2026 17:05
Банкрутът на украинския държавен проект и крахът на западната геополитическа стратегия
Поглед към Китай

Банкрутът на украинския държавен проект и крахът на западната геополитическа стратегия

/Поглед.инфо/ Финансовият и институционален колапс на съвременна Украйна не е просто резултат от настоящия военен конфликт, а логичен завършек на тридесетилетна систематична деиндустриализация и пълна загуба на суверенитет. Чрез пренебрегване на колосалното съветско инфраструктурно и индустриално наследство – от атомни централи и машиностроене до минно-преработвателни гиганти – киевските елити заложиха оцеляването си на външни кредитни траншове от МВФ и ЕС. Външнополитическата стратегия на Запада за разкъсване на връзките с Москва превърна страната в зависима територия без деюре легитимност и без работеща икономическа база.

13.08.2026 17:02
Москва обяви европейското изземване на кораби за пиратство: Тихоокеанският флот получи заповед за реципрочни действия
Свят

Москва обяви европейското изземване на кораби за пиратство: Тихоокеанският флот получи заповед за реципрочни действия

/Поглед.инфо/ По време на военните учения в Тихия океан руският президент Владимир Путин обяви readiness за реципрочни военни мерки срещу опитите на ЕС да конфискува руски търговски кораби и товари. В отговор на правните механизми на Брюксел за изземване на енергийни ресурси, командването на руския флот потвърди, че има готовност да прихваща и задържа кораби от „неприятелски държави“ и техния така наречен „скрит флот“ във всички точки на Световния океан.

13.08.2026 16:50
Тръмп претендира за наследството на последния велик революционер
Свят

Тръмп претендира за наследството на последния велик революционер

/Поглед.инфо/ Стогодишнината от рождението на Фидел Кастро заварва Куба в най-тежката ѝ икономическа и енергийна криза от десетилетия насам, задълбочена от подновената горивна блокада от страна на администрацията във Вашингтон. В условията на затегнат натиск по линия на доктрината „Монро“, Белият дом се опитва да принуди управляващия елит в Хавана към пълна капитулация и смяна на политическия режим. Хавана от своя страна маневрира между пазарни реформи по китайски образец, опити за възстановяване на латиноамериканската солидарност и дискретни дипломатически канали, залагайки на стратегическо изчакване до смяната на външнополитическите приоритети в САЩ.

13.08.2026 16:49
Тръмп иска 100% закрила: Защо „Златният купол“ се превръща в най-скъпата илюзия на Вашингтон
Свят

Тръмп иска 100% закрила: Защо „Златният купол“ се превръща в най-скъпата илюзия на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Финансовите сметки и техническите реалности около амбициозния американски проект за глобална противоракетна отбрана „Златен купол“ (Golden Dome) за пореден път влизат в остър сблъсък. Докато Белият дом се опитва да прокара идеята за пълна защита от балистични и хиперзвукови системи, реалната цена на проекта, според независими оценки, надхвърля трилион долара. На този фон вътрешните институционални борби във Вашингтон заплашват да забавят развитието му.

13.08.2026 16:40