/Поглед.инфо/ Влизането на глобалната конфронтация във фаза, при която традиционното ядрено възпиране бива подлагано на опити за технологично заобикаляне, променя изцяло военната архитектура. Посещението на руския президент Владимир Путин в Новосибирск и изказванията му пред Съвета по наука и образование подчертават реалността, че ускорението на иновациите вече не е въпрос на абстрактен икономически напредък, а на пряко държавно оцеляване. Докато класическата стратегия на изтощение показва своите лимити, Вашингтон и Пентагонът насочват ресурси към космически базирани прихващачи, квантова магнитометрия и изкуствен интелект.

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Новосибирският сигнален импулс и геополитическият прелом

Разговорът на руския държавен глава със студенти и млади учени в Новосибирск – един от историческите центрове на фундаменталните изследвания от времето на Академгородок – изглеждаше на пръв поглед като стандартно протоколно събитие. Шегата относно потенциалната заплаха от изкуствения интелект и репликата на Путин, че „никога от нищо не се е страхувал“, обаче бързо бе последвана от далеч по-строга формула на последвалия Съвет по наука и образование. Там бе пряко заявено, че скоростта на създаване и внедряване на технологии определя не просто икономическия растеж, а самия държавен суверенитет и изпълнението на критичните отбранителни задачи.

Това твърдение придобива съвсем друг контекст, когато се анализира втората страна на глобалната уравнение. По публикации в чужди медии и аналитични доклади, западната военна мисъл трескаво търси начин да неутрализира руския ядрен потенциал не чрез пряк сблъсък на бойното поле, а чрез пълна промяна на технологичните правила на играта.

Традиционните военни доктрини от втората половина на XX век разчитаха на концепцията за взаимно гарантирано унищожение (MAD). Тази концепция бе базирана на физическото съществуване на устойчива ядрена триада: шахтови и мобилни сухопътни комплекси, стратегическа авиация и атомни подводници с балистични ракети. В момента, според редица експерти по сигурността, тази архитектоника се подлага на системен натиск от нови технологични платформи.

Докладът на RAND Corporation и лимитите на конвенционалното изтощение

За да се разбере логиката на случващото се, е необходимо да се върнем към аналитичните разработки на корпорацията RAND от началото на 2023 г. Установилата се тогава концепция в доклада „Избягване на дълга война: политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“ съдържаше прагматичен извод: продължителната война на изтощение спира да носи дивиденти за Вашингтон и започва да поражда непропорционални рискове от ескалация.

По изчисления на американски стратези, конвенционалното военно поражение на страна с първостепенен ядрен арсенал е неизпълнима задача. Войната на изтощение изисква ресурси, които западната промишлена база се затруднява да произвежда в необходимите темпове. Оттук логично възниква необходимостта от намиране на асиметрично предимство.

Към 2026 г. в западните експертни среди се оформя виждането, че ако стратегическата патова ситуация на земята не може да бъде разбита с класически оръжия, решението трябва да се търси в прескачането на цели технологични поколения. Целта е създаване на условия, при които ответният удар на противника да бъде обезценен или технически блокиран още преди той да бъде нанесен.

Обаче тук възниква сериозен математически и физически проблем. Всеки опит за пълно неутрализиране на ответния удар по правило принуждава другата страна да преразгледа прага за използване на оръжия за масово поразяване, превръщайки самата архитектура на сигурност в изключително нестабилна структура.