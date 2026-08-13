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Свят

Русия задейства синхротрона СКИФ край Новосибирск в условия на технологични санкции

/Поглед.инфо/ Пускането на Сибирския пръстеновиден фотонен източник (СКИФ) в научния град Колцово край Новосибирск е събитие, което надхвърля рамките на стандартния научен доклад. На фона на технологична изолация и прекъснати вериги за доставки, Москва отчита завършването на основната фаза на мегапроект от поколение IV+. Твърди се, че руските институти са успели самостоятелно да проектират и произведат над 30 критични компонента, отказани от западни доставчици. Какви са реалните възможности на съоръжението и къде се крият скритите инженерни и икономически капани?

Деж. редактор д-р Румен Петков 17067 прочитания
Русия задейства синхротрона СКИФ край Новосибирск в условия на технологични санкции
Източник: @ Сергей Фадеичев/ТАСС
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Факторът „Колцово“: Инженерна победа или форсиран административен отчет?

Посещението на Владимир Путин в Центъра за споделено ползване „Сибирски пръстеновиден фотонен източник“ (СКИФ) край Новосибирск бе представено от държавните медии като триумф на импортозаместването. Според официалните съобщения, съоръжението представлява синхротрон от поколение IV+ с ултрамалък емитанс, което го поставя на хартия рамо до рамо с европейския ESRF-EBS в Гренобъл или шведския MAX IV в Лунд.

Според публично оповестените данни, изграждането на комплекса от 34 сгради в наукограда Колцово започна през 2021 година в рамките на националния проект „Наука и университети“. Всичко това изглежда като безупречен график. Но тук има един проблем, който числата и хронологията не крият: първоначалните разчети предвиждаха физически запуск на първия сноп електрони значително по-рано. Санкционният натиск от 2022 година отряза достъпа до специализирана оптика, високочестотни усилватели и детектори с висока резолюция, доставяни традиционно от компании в Германия, Япония и САЩ.

Твърди се, че Институтът по ядрена физика „Будкер“ (ИЯФ СО РАН) в Новосибирск е поели основната тежест по препроектирането и производството на липсващите критични елементи. По думите на руския президент са създадени близо 30 бройки уникално оборудване на място. Това безспорно показва запазен академичен и инженерен потенциал. Въпросът обаче е каква цена бе платена по отношение на сроковете и дали пълната проектна мощност с всички предвидени 30 изследователски станции ще бъде достигната без допълнителни технологични компромиси.

Физика на атомно ниво срещу суровата индустриална реалност

Синхротронното лъчение с висока яркост позволява визуализация на процеси с пространствено разрешение до отделни атоми и времево разрешение в пикосекундния диапазон. Както посочва професор Владимир Решетов от НИЯУ МИФИ, СКИФ дава възможност за заснемане на „динамични филми“ за свързването на молекули, кристализацията на протеини и поведението на вирусите при контакт с клетки. В материалознанието и химията монохроматичният интензивен сноп рентгенови лъчи открива възможност да се наблюдава фазовият преход в катализаторите директно в процеса на химическа реакция (in operando).

Тази картина звучи впечатляващо за фундаменталната общност. Но между лабораторното наблюдение на кристална решетка и серийното производство на нов тип турбинна лопатка за авиационен двигател съществува огромна технологична пропаст.

Според онколога Ерик Праздников, вицепрезидент на Руското лекарско дружество, СКИФ ще ускори с пъти създаването на таргетни онкологични препарати чрез ускорено декодиране на протеинови структури. Този аргумент е клинично издържан — валидирането на прогнозите на AI модели като AlphaFold изисква прецизни експериментални данни от дифракция. Но тук отново изплува скептицизмът: Русия разполага ли с индустриален капацитет за химически синтез и масово производство на субстанциите, които евентуално ще бъдат открити на синхротрона? Без високотехнологична фармацевтична база в близост, откритията остават затворени в научни публикации.

Инфраструктурните параметри на СКИФ включват:

  • Енергия на електроните в основния пръстен: 3 GeV;
  • Периметър на основния ускорител: 476 метра;
  • Брой планирани изследователски станции: до 30 (на първия етап – 6);
  • Проектиран емитанс: под 100 пикометър-радиани (pm·rad).
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