Защо еволюцията стройва патетата в индийска нишка, а оставя пилетата в хаотична тълпа

/Поглед.инфо/ На пръв поглед въпросът защо патетата се подреждат в строга нишка зад майка си, докато пилетата се струпат в безформена тълпа, изглежда като наивна детска загадка. В орнитологичните архиви и изследванията по поведенческа екология обаче зад този битов феномен стои сурова еволюционна математика, хидродинамично спестяване на енергия и коренно различна логистика на оцеляването. Докато сухоземната кокошка разчита на локален периметър за търсене на храна, водоплаващите са принудени да извършват рискови транзити през открит терен към най-близкия водоем.

Биологичното наследство на зрелораждащите се птици

И пилетата, и патетата принадлежат към групата на така наречените зрелораждащи се (раннозрящи) птици. За разлика от врабчетата или гълъбите, които се раждат голи, слепи и напълно безпомощни в гнездото, пилетата и патетата се излюпват след продължителна инкубация с развито зрение, пухово покритие и готовност за незабавно движение. Този еволюционен механизъм обаче изисква огромна енергийна инвестиция от страна на майката по време на мътенето, която се изплаща в момента, в който новородените напуснат гнездото. Основната разлика между двата вида не се крие в тяхното вродено съзнание, а в физическата среда, за която са проектирани от естествения подбор, и във физиката на тяхното придвижване.

Занаятчийската логистика на кокошката и двуизмерният периметър

При домашните кокошки (Gallus gallus domesticus) и техните диви дивови предци от азиатските джунгли, хранителният ресурс е разпръснат неравномерно по земната повърхност — семена, насекоми, червеи и растителни кълнове. Майката кокошка не води пилетата към конкретна географска точка B, а поддържа динамичен периметър около себе си. Тя разрива почвата и издава специфични звукови сигнали, около които пилетата се скупчват. Поведенческите анализи показват, че за пилетата е жизненонеобходимо да наблюдават кълвателните движения на майката от непосредствена близост и от различни ъгли, за да копират моделите на разпознаване на храната. Поради тази причина формата на ятото при кокошките е клъстерна. Опитът да се подредят в колона би лишил намиращите се отзад пилета от визуален контакт с повърхността, която майката разкопава.