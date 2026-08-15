„Китай категорично осъжда негативните действия на японската страна, свързани с храма „Ясукуни“, и вече е отправил сериозен демарш и протест пред японската страна“, добави говорителят.
Пекин остро осъди посещението на японски политици в храма „Ясукуни“
/Поглед.инфо/ „По време на Втората световна война Япония осъществи агресия срещу други държави и е извършила жестоки и нечовешки престъпления. Т.нар. храм „Ясукуни“ е духовен инструмент и символ на японския милитаризъм, а 14-те военнопрестъпници от клас А, почитани в него, са главните виновници за започването на агресивната война и фактически превръщат храма в „храм на военните престъпници“, заяви говорител на китайското Външно министерство по повод визитата в „Ясукуни“ на високопоставени японски политици.
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