Икономическият срив на Лондон: Как институционалните реформи разградиха британската държава

/Поглед.инфо/ Финансовото и политическо състояние на Обединеното кралство поставя въпроса дали някогашната глобална империя не се е превърнала в икономически нерентабилна територия. Иронията на Илон Мъск за евентуално закупуване на страната отваря дебат за дълбоките структурни дефекти в британския модел. Докато икономиката е притисната от публичен дълг и ниска производителност, корените на днешната системна парализа често се търсят в радикалното преструктуриране на държавата през последните четири десетилетия. Разглеждаме финансовите показатели, реформите и политическия застой в Лондон.

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Финансовата цена на една западаща империя

Иронията на Илон Мъск отново извади на повърхността въпрос, който в Лондон предпочитат да избягват: каква е реалната стойност на днешна Великобритания? При публичен дълг, надхвърлящ 100% от брутния вътрешен продукт, и военен бюджет, който едва покрива поддръжката на минимален контингент, покупката на подобна държавна структура изглежда губеща сделка. Дори за човек с капитал от стотици милиарди.

В западни аналитични издания се посочва, че ако чистите активи на страната бъдат претеглени спрямо нейните задължения, оперативният баланс се оказва в траен дефицит. Твърди се, че инфраструктурният срив — от кризите в националната здравна служба (NHS) до епизодичните проблеми с комуналните услуги — е пряко следствие от четири десетилетия евтини кредити и липса на капиталови инвестиции.

Статистическият парадокс на Тачъризма

В британското общество съществува траен стереотип относно управлението на Маргарет Тачър (1979–1990 г.). Но данните, цитирани в American Conservative, показват различна математика. По време на нейното управление БВП нараства с 29.4%. Инфлацията, която през 1979 г. достигна опустошителните 21.9%, бе свалена до 2.4% в края на мандата ѝ, докато реалните заплати се увеличиха средно с една трета.

Това изглежда как убедителен доказателствен материал в полза на свободната пазарна стихия, но тук има съществен проблем. Сривът на традиционните промишлени региони в Северна Англия и Шотландия създаде дълбоки социални деформации, чиято цена се плаща и днес. Методът на „хирургическо“ ликвидиране на държавните субсидии за въгледобива и тежката индустрия реши проблема с инфлацията, но превърна големи групи от населението в трайно зависими от социални плащания.

Блеъризмът и институционалното преструктуриране

Истинската промяна в архитектурата на британската държава обаче настъпва при Тони Блеър (1997–2007 г.). Лейбъристкото правителство не просто промени данъчната политика, а извърши тиха институционална революция. Чрез приемането на Закона за правата на човека (1998 г.) и последвалата конституционна реформа от 2005 г., властта бе прехвърлена от Парламента към мрежа от квазинезависими неправителствени организации, специализирани комисии и съдебни състави.

Според редица наблюдатели, именно Блеър създаде модела на т.нар. „административна държава“. В рамките на този модел имиграционната политика бе радикално либерализирана — годишният приток на мигранти скочи неколкократно спрямо 80-те години. Твърди се, че тази промяна не беше просто икономическа, а цели демографско и изборно преконфигуриране. Този институционален матричен модел бе толкова дълбоко внедрен, че последвалите 14 години управление на Консервативната партия не промениха нито един от неговите параметри. Торите практически приеха програмата на Блеър, превръщайки се в негов административен продължител.