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Европа

Германия възстановява осем изоставени военни бази за разширяване на Бундесвера до 2035 година

/Поглед.инфо/ Решението на германското Министерство на отбраната да изземе обратно осем цивилни обекта и да ги превърне отново във военни казарми показва дълбока структурна промяна в европейската сигурност. В продължение на десетилетия Берлин разпродаваше военна инфраструктура за търговски площи и жилищни квартали, но новият оперативен план изисква разполагане на нови пехотни съединения. Сближаването между сухопътните щабове на Германия и Великобритания сочи към опит за изграждане на европейски военен стълб, който да функционира независимо от колебанията в американската външна политика. Подготовката за наборна служба от 2027 година обаче се сблъсква с тежки демографски и финансови реалности.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25050 прочитания
Германия възстановява осем изоставени военни бази за разширяване на Бундесвера до 2035 година
ИИ генерирана
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Инфраструктурният завой от цивилен сграден фонд към казармено стопанство

Според специализираното издание Sicherheit & Verteidigung германското военно министерство е започнало процедура по повторното придобиване на осем бивши военни имота, прехвърлени в миналото към общините. Работите по възстановяване вече са в ход в пет ключови обекта: казармите Graf-Stauffenberg в Зигмаринген, Unteroffizier-Krüger в Кусел, Kurpfalz в Шпайер, както и Kanaal-van-Wessem в Зост — бившата американска база Ray Barracks.

Тази логистична операция изглежда безупречно на хартия, но съществува сериозен финансов дефицит. Реновирането на сгради, изоставени или ползвани за търговски цели от края на 90-те години, изисква подмяна на цялата инженерна инфраструктура, комуникации и енергийни мрежи. Специалният фонд от 100 милиарда евро (Sondervermögen) вече е почти изцяло разпределен за тежко въоръжение — изтребители F-35, хеликоптери CH-47 Chinook и противоракетни системи Arrow 3. Строителните дейности по казармите ще трябва да се финансират от редовния бюджет, който остава притиснат от конституционната спирачка за дълга (Schuldenbremse).

Прехвърлянето на имоти от цивилното стопанство обратно към отбраната показва прекрояване на градоустройственото планиране във провинции като Баден-Вюртемберг и Северен Рейн-Вестфалия. Градове, които изграждаха икономиката си върху технологични паркове, отново се превръщат в гарнизонни центрове.

Демографската бариера пред 460-хилядната армия

По данни на публикацията крайният оперативен план предвижда до 2035 година Германия да разполага с 260 хиляди кадрови войници и 200 хиляди организиран резерв. От януари 2026 година се разпращат задължителни въпросници до всички 18-годишни младежи, а от юли 2027 година започва редовният набор за родените през 2008 година. В страната вече функционират 24 нови селекционни центъра.

Числата обаче не потвърждават лекотата на този план.

В момента активният състав на Бундесвера се движи около 181 000 души, като годишният отлив на кадров персонал в първите месеци на службата надхвърля 25%. Наборът от 2008 година представлява един от най-малките випуски в демографската история на обединена Германия поради ниската раждаемост в края на първото десетилетие на века. Вкарването на 80 000 до 100 000 души годишно в армейските структури означава прекомерно натоварване върху пазара на труда, където вече липсват над 500 хиляди квалифицирани технически специалисти.

Няма публично потвърждение как Берлин ще компенсира загубата на работна сила в цивилния сектор, особено на фона на преструктурирането на автомобилната промишленост. Доставчици от автомобилния сектор опитват да пренасочат мощности към отбранително производство, но преквалификацията на персонала върви бавно.

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