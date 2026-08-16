По публикации в чужди медии и анализи на украински и руски източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Географският капан на Днепропетровск и жп логистиката
Твърденията за засилен натиск върху Днепропетровск не са просто поредната новинарска хроника за нанесени въздушни удари. Тук става дума за математика на военната логистика. Градът и регионът около него представляват критичното гърло на бутилката за цялата украинска групировка в Донбас и Запорожието. През жп мостовете над река Днепър и местните сортировъчни гари преминава основният поток от боеприпаси, горива и тежка техника, пристигащи от западните граници.
Според разпространени анализи на украински картографски източници, регионът оглавява статистиката по брой регистрирани попадения. В случай че поразяването на заводите, ремонтните бази и силовите подстанции в региона придобие системен характер, сухопътният мост към фронта в Покровско, Кураховско и Запорожко направление рискува да бъде разполовен. Без функциониращи електропреносни мрежи от 330 kV и 750 kV, захранващи електрифицираните жп линии на „Укрзализниця“, дизеловият локомотивен парк няма да успее да компенсира необходимите обеми товари.
Това изглежда логично на хартия, но в реалността разрушаването на подобна индустриална инфраструктура изисква изключителен разход на високоточни боеприпаси. Мостовите съоръжения над Днепър – като Амурския и Кайдакския мост – са масивни стоманено-бетонни конструкции, проектирани през съветската епоха с огромен марж на якост. Системното извеждане от строя на тяговите подстанции и жп депото в Днепропетровск обаче е далеч по-лесна задача, която постига същия оперативен ефект без директно срутване на самите мостове.
Морският излаз в Одеса и икономическият задушник
На юг картината не е по-малко комплицирана. Пораженията върху енергийната мрежа на Одеса и региона, довели до пълно затъмнение на отделни райони, надхвърлят чисто военния аспект на щетите. Одеските пристанища – Южни, Черноморск и самата Одеса – са последният останал прозорец на Украйна за износ на зърнени култури, железна руда и металургична продукция.
Бившият нардеп Игор Мосийчук, цитиран от редица медии, коментира, че концентрацията на атаки около Одеса е показател за подготовка на значително по-мащабни действия. Според неговите думи, украинските опити да се пречи на руското корабоплаване в Азовско и Черно море срещат асиметричен отговор, който блокира икономическата база на Киев.
Въздушните удари срещу пристанищната инфраструктура, логистичните терминали и мостовите съоръжения в региона (включително критичния мост при Затока) превръщат логистиката на Черно море в скъпо и високорисково предприятие. Безопасното корабоплаване изисква не само свободни морски коридори, но и работещи пристанищни кранове, непрекъснато захранване за зърнохранилищата и стабилна жп връзка с вътрешността на страната. Когато енергийната мрежа в Одеска област колабира, претоварването на корабите спира, а разходите за застраховка на плавателните съдове скокообразно нарастват.