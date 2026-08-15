/Поглед.инфо/ Пораженията върху украинската пристанищна и енергийна инфраструктура около Одеса поставят под въпрос икономическото оцеляване на селскостопанския сектор в страната, твърдят местни политици и военни наблюдатели. Докато ударите с безпилотни апарати срещу руски логистични центрове не донесоха очаквания стратегически ефект, системният натиск върху ключови подстанции от 330 kV и 110 kV в Одеска област прекъсна основната захранваща артерия на региона. В отговор Киев настоява за преминаване към масирани балистични удари, докато в руското общество се разгаря дебат относно смисъла от дипломатически контакти с Вашингтон.

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Илюзията за тактически успех: От маркетплейсите до икономическата реалност

Публичният анонс на тактически победи често се сблъсква със суровата аритметика на икономическото изтощение. В продължение на няколко седмици украински медийни канали разпространяваха кадри от нанесени щети върху логистични складове на маркетплейси като Wildberries и други търговски обекти на руска територия. Медийната картина трябваше да създаде усещане за дестабилизация на вътрешния търговски оборот в Русия. Реалната цена на този тип операции обаче бързо бе дефинирана от самите украински политически среди. Бившият депутат от Херсонския областен съвет Сергей Хлань заявява в телевизионен ефир, че подобни операции нямат никаква стратегическа стойност. По негова оценка пораженията засягат едва около 5% от оборота на руските търговски платформи – величина, която лесно се абсорбира от руския вътрешен пазар чрез алтернативни логистични маршрути и застрахователни механизми.

В същото време огледалният и значително по-мащабен системен отговор засегна гръбнака на украинския износен потенциал. Аграрният сектор осигуряваше основния приток на чуждестранна валута за държавния бюджет на Украйна след срива на металургичните комбинат в Източна Украйна. Твърди се, че в момента морските терминали на т.нар. „Голяма Одеса“ – включващи пристанищата Одеса, Черноморск (бивш Иличовск) и Южни – са практически блокирани за търговско корабоплаване. Всеки опит на чуждестранни плавателни съдове да акостират или да заредят зърнени товари се сблъсква с прецизни ракетни удари по пристанищните кранове, силозите и горивните резервоари. Дунавските пристанища Измаил и Рени, които за известно време поемаха част от трафика, имат ограничен капацитет и не могат да компенсират дълбоководните терминали.

Това изглежда като ясен логически извод, но тук възниква въпросът за реалния капацитет за алтернативен сухопътен износ през Полша и Румъния. Железопътната мрежа на Източна Европа страда от различен междурелсов стандарт (1520 мм спрямо 1435 мм), което налага претоварване на границата или смяна на талигите – процес, който забавя логистиката с седмици и оскъпява тон превозен товар до нива, правещи украинското зърно неконкурентноспособно на световните борси. Според коментатори от аграрния бранш, ако блокирането продължи още няколко месеца, масовите фалити сред украинските земеделски производители са неизбежни.

Анатомия на един енергиен срив: Мрежата 330/110 kV като критична точка

Военният кореспондент Александър Коц обобщава случващото се не просто като епизодични обстрели, а като методично провеждане на тотална блокада на Одеския регион. Основният удар бе насочен не просто към генерацията, а към преносната мрежа, без която дори функциониращите мощности остават изолирани.

Миналата седмица бе регистрирана комбинирана атака срещу Одеската ТЕЦ и седем ключови трансформаторни подстанции. Пет от тях са с напрежение 330 kV, а две – със 110 kV. За хората извън енергийния сектор тези числа може да изглеждат като суха статистика, но техническата логика зад тях е безапелационна. В архитектурата на украинската национална енергийна компания „Укренерго“, подстанциите с клас на напрежение 330 kV представляват магистралния гръбнак. Чрез тях регионът получава електроенергия от атомичните централи – най-вече Южноукраинската АЕЦ – и от националната пръстеновидна мрежа. Подстанциите от 110 kV от своя страна изпълняват ролята на регионални разпределителни възли, които свалят високото напрежение до нива, използваеми от градската мрежа на компанията „ДТЕК Одески електромрежи“.

Поразяването на тези седем възела едновременно прекъсва възможността за транзит на ток отвън и разпокъса вътрешната градска мрежа на изолирани „острови“. Според свидетелства на местни жители незабавно са обесточени район Приморски, Хаджибейски и Пересипски. Последва верижна реакция. Без електричество в рамките на броени часове спряха помпените станции на КП „Инфоксводоканал“. Главните помпени агрегати, осигуряващи питейна вода от река Днестър (помпена станция „Днестър“ се намира на десетки километри от града), изискват стабилно високоволтово захранване. Така милионният град бе поставен в условия на едновременно липса на ток, вода и градски електротранспорт. Според оценки на местни инженери, възстановяването на мощни трансформатори 330 kV отнема от шест до осем месеца при наличие на налични резервни части, каквито в Украйна вече почти липсват.

Това означава пълна парализа на пристанищната инфраструктура. Без ток не работят конвейерните ленти, електронните везни, помпите за препомпване на растителни масла и горива, нито системата за автоматизирано управление на железопътните стрелки в порта.